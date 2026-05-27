El gesto de Augusto Batalla en la final de la Conference League entre Rayo Vallecano y Crystal Palace: “Qué personalidad tiene”

La final de la UEFA Conference League que se disputó este miércoles en la ciudad alemana de Leipzig coronó como campeón por primera vez al Crystal Palace, que derrotó 1-0 en la final al Rayo Vallecano. En el conjunto español atajó el argentino Augusto Batalla, quien tuvo un gesto durante el partido que no pasó inadvertido.

Corrían 35 minutos de la primera etapa cuando el ex arquero de River Plate y San Lorenzo se arrojó al césped para frenar el partido. En un primer momento, el argentino pareció acusar una molestia física, pero en la transmisión de ESPN revelaron que un espectador que se encontraba en la platea había tenido un percance de salud y por ende necesitaba asistencia médica. Batalla llamó al árbitro Maurizio Mariani para advertirle de la situación. “Qué personalidad tiene, la verdad. Es un arquero de primerísimo nivel ataje bien o ataje mal. Cómo transmite confianza, cómo se adaptó al fútbol español”, comentó el relator Juan Manuel Bambino Pons.

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En cuanto al partido, Batalla, quien fue clave en el torneo internacional para llevar a la definición al conjunto de Vallecas, tuvo algunas intervenciones destacadas, como por ejemplo ante Jean Philippe Mateta, pero no pudo evitar el gol del francés a los 51 minutos de juego. El arquero argentino dio un rebote tras el remate de Adam Wharton y Mateta terminó empujando la pelota al fondo del arco con la tibia derecha para el tanto que resultó ser decisivo en el desarrollo del juego.

En el final del partido, en medio de la bronca por la derrota, hubo otro gesto destacado en Leipzig que incluyó a dos argentinos. Walter Benítez, arquero suplente del Crystal Palace, dejó de lado los festejos con sus compañeros para ir a consolar a un acongojado Augusto Batalla con un abrazo y unas palabras al oído.

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Tras la final de la Conference League entre Crystal Palace y Rayo Vallecano, los arqueros argentinos, rivales de turno, se abrazaron

“Creo que son justos ganadores. Tuvimos alguna que otra situación, pero ellos tuvieron las más claras, nos salieron jugando suficientes veces como para dañarnos, la segunda bola también nos ganaban y son justos merecedores de este titulo. Es una pena porque siento que nos quedamos cerca y fuimos ampliamente inferiores. Estas son finales y duelen para toda la vida, pero el camino ha sido muy bonito”, fue la autocrítica final del arquero del Rayo Vallecano.

En la competición de tercer orden en Europa, que se disputa desde la temporada 2021/22, el Crystal Palace se convirtió en el quinto campeón de la historia del certamen y en el tercer conjunto inglés en levantar la copa. El primer ganador fue la Roma de Italia, que venció en la final al Feyenoord de Países Bajos. En 2023, el West Ham derrotó a Fiorentina; en 2024 fue el turno de Olympiacos de Grecia y el año pasado el monarca fue el Chelsea de Enzo Fernández.

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*El resumen de la final entre Crystal Palace y Rayo Vallecano