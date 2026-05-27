El emotivo reencuentro de Nicolás Cabré con Rufina: “El abrazo que me da años de vida”

Nicolás Cabré y su hija Rufina se muestran felices y unidos en un tierno abrazo, celebrando su reencuentro tras un tiempo sin verse, capturando un momento de pura alegría familiar.

El esperado reencuentro entre Nicolás Cabré y su hija Rufina se convirtió en uno de los momentos más emotivos de las últimas horas en redes sociales. Tras dos meses separados por la mudanza temporal de Eugenia “China” Suárez a Turquía —donde acompaña a Mauro Icardi en su carrera futbolística—, padre e hija volvieron a verse y compartieron un abrazo que conmovió tanto al propio Cabré como a sus seguidores.

La imagen, publicada por Cabré en su cuenta de Instagram, muestra a ambos abrazados y sonrientes dentro de un restaurante, en un ambiente cálido y distendido. En el fondo se puede ver una camiseta de rugby enmarcada, aportando un detalle característico al entorno. El actor acompañó la foto con una frase simple y directa, pero cargada de significado: “El abrazo que me da años de vida”. El mensaje rápidamente generó miles de reacciones y comentarios, tanto de seguidores como de figuras del espectáculo, que celebraron el reencuentro familiar.

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Durante los dos meses de distancia, Rufina permaneció junto a su madre en Turquía, siguiendo de cerca los compromisos profesionales de Suárez e Icardi. La publicación de Cabré no solo refleja la felicidad de volver a compartir tiempo con su hija, sino también la importancia de estos reencuentros para quienes deben adaptarse a los desafíos de la vida familiar en el contexto de carreras internacionales.

El actor Nicolás Cabré publicó una imagen abrazando a su hija Rufina Cabré, demostrando la alegría de su reencuentro y el profundo amor que los une.

El posteo evidencia cómo, más allá de la exposición mediática, los momentos íntimos y afectivos mantienen su lugar central en la vida de los protagonistas, y cómo el cariño entre padre e hija permanece intacto pese a la distancia y los cambios de rutina.

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Tan solo unas semanas antes, Cabré había reflexionado sobre la distancia en una visita al programa Vuelta y media (Urbana Play), donde habló con honestidad sobre cómo atraviesa esta etapa. “No hay día que no pase, y creo que lo le pasa a todos los padres, que vas entendiendo las cosas que decían tus papás. Hoy, que ya no los tengo, descubro muchas cosas que ellos han vivido y entiendo las cosas que a lo mejor nunca me dijeron”, expresó.

En ese espacio, Cabré reflexionó sobre el rol que decidió asumir frente a la decisión de Rufina de mudarse a otro país: “Que no tenés que ser un palo en la rueda frente a decisiones que a veces no pueden gustarte más o menos. En el caso de que mi hija esté en otro país, entendés que vos no tenés que ser un palo en la rueda y que cuando ella, que gracias a Dios tiene la posibilidad de decidir y decir: bueno, me quiero aventurar y quiero conocer un idioma y un país, tenés que entender que vos tenés que apoyar y que cuando ella se dé vuelta, vos tenés que estar así, sonriendo, y te tiene que ver fantástico”.

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Nicolás Cabré contó cómo vive la distancia con su hija Rufina, instalada en Turquía con La China Suárez: “La extraño”

Consultado sobre el contexto particular de Rufina, con dos padres de alta exposición pública, Cabré fue claro sobre sus prioridades: “Yo aprendo y veo a una Rufina feliz. Yo siempre tuve claro que más allá de lo que me enseñaron, la prioridad siempre es, fue y será Rufina. Y yo te puedo plantear dos panoramas y vos decís A o B y el que sea yo voy a estar y te voy a apoyar”.

El actor reconoció que la distancia no es sencilla, pero destacó las herramientas que tienen hoy para mantener el vínculo: “La extraño, pero la apoyo y valoro lo que hace. El contexto en el que ella está es completamente diferente y dejó a todos sus amigos, no solo a mí. Tiene amigos nuevos, otro idioma, otro mundo completamente diferente. Entender que cuando no todo es color de rosa y eso es parte también de la vida. Y entender que hoy mi lugar está un poco más lejano y que hay cosas que yo no puedo resolver. Digo, todo me ayuda a tratar de ser mejor, que es lo único que quiero”.

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