Brutal caso de maltrato en Chubut: una mujer denunció que un hombre mató a golpes a su gata y la tiró en un gallinero

Una mujer denunció en Comodoro Rivadavia un grave caso de maltrato animal tras hallar a su gata muerta con signos de violencia

En Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut, una mujer de 31 años radicó una denuncia por maltrato animal contra el marido de su madre, a quien señaló como responsable de haber matado a golpes a su gata Josefina y de haber ocultado el cuerpo dentro de un gallinero. La joven llegó a esa conclusión tras encontrar el piso de una casa del barrio Moure, en la que convivían los tres, manchado de sangre y la ropa del hombre con las mismas marcas, mientras que el animal aparecía envuelto en un trapo, con el cuerpo desfigurado.

El caso generó un fuerte repudio en redes sociales tras la difusión del caso por parte del grupo proteccionista Comodoro Conciencia Activa.

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Según pudo saber Infobae, el suceso tuvo lugar en una vivienda de calle Código 845 al 3000. La denunciante atravesaba un proceso de mudanza tras graves conflictos de convivencia con su madre y la pareja de esta. Durante un primer traslado de sus pertenencias, dejó a sus animales en la casa con la expectativa de retirarlos más tarde.

Al regresar, su gata Josefina no aparecía. La respuesta que recibió fue que los propios perros de la joven la habían matado, una versión que la denunciante rechazó de plano: sus animales “siempre convivieron con gatos y nunca atacaron a ninguno”, según difundió en un comunicado a través de redes sociales el grupo proteccionista Comodoro Conciencia Activa.

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Lo que encontró después desmintió cualquier otra hipótesis. “Sentí un olor fuerte a pis de gato en la casa y vi que el suelo estaba manchado de sangre y también la ropa y las zapatillas del marido de mi mamá”, declaró, según reprodujo Comodoro Conciencia Activa.

La organización Comodoro Conciencia Activa repudió el homicidio de la gata Josefina y exigió una sanción judicial ejemplar al responsable

Tras rastrear el lugar, la joven halló a Josefina muerta dentro del gallinero, envuelta en un trapo. El cuerpo de la felina presentaba un estado de desfiguración producto de pisotones y golpes que llegaron a dejar uno de sus ojos expuesto. En ese entonces, decide llamar a la Policía.

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Ante ese escenario, los agentes que acudieron al domicilio preservaron la escena y convocaron a personal de Criminalística, que procedió al secuestro de prendas de vestir con manchas de sangre. También se realizó una inspección ocular, un relevamiento fotográfico y un rastrillaje en busca de testigos presenciales, aunque ese último procedimiento arrojó resultados negativos.

En la denuncia pública difundida por Comodoro Conciencia Activa también se señala que la madre de la denunciante habría actuado con complicidad en el hecho. La agrupación proteccionista reclamó una respuesta judicial contundente: “La comunidad está harta de la impunidad y de los constantes hechos de maltrato animal en la ciudad”, expresaron, al tiempo que exigieron a la fiscal de maltrato animal “una aplicación efectiva y ejemplar de la ley”.

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En la causa intervienen la fiscal Verona Dagotto, personal de Policía Científica y el Área Veterinaria Municipal. El cuerpo de Josefina fue retirado del lugar para la realización de un examen clínico y la elaboración de un informe pericial que quedará incorporado al expediente judicial, según precisó ADN Sur. Las pruebas fotográficas y fílmicas del hecho ya fueron puestas a disposición de la justicia, informó Comodoro Conciencia Activa.

Denunciaron que un hombre maltrató y desplumó a una gallina viva en los festejos de Belgrano de Córdoba

Huellitas de Córdoba escrachó a un hombre que maltrató a una gallina durante los festejos del título obtenido por Belgrano de Córdoba. La organización protectora de animales logró rescatar al ave y llevarla a una veterinaria para su atención.

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Mientras el animal se recupera, los abogados de la fundación ultiman los detalles para presentar la denuncia formal.

Al ave la llamaron Elvira desde la fundación, y quedó a cargo de Agus, veterinaria con especialización en exóticos y fauna silvestre.

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Apenas la revisó, la profesional advirtió la gravedad del estado del animal. Los maltratos fueron violentos y variados, lo que derivó en múltiples lesiones. “Llegó bastante débil, sin poder caminar, le faltan muchas plumas en varias partes del cuerpo, cerca de la cola, debajo de las alas, en el pecho. Está lastimada, tiene lesiones, sangre, moretones por todos lados. Estaba con bajo peso, bastante flaca. Llegó respirando por el pico, eso es dificultad respiratoria, producto de los golpes, del estrés, ni hablar del dolor”, detalló.

Además, en diálogo con Infobae, confirmó que se recuperará bien, sin secuelas, aunque el proceso tardará alrededor de un mes.

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