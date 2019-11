El referente social criticó además la postura “triunfalista” del Frente de Todos tras las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), a pesar de que ratificó su pertenencia al espacio político del presidente electo Alberto Fernández: “Yo me siento parte de este frente, milité por este frente y creo en Alberto, creo que va hacer lo que tiene que hacer. Pero no me gustó el exitismo que hubo luego de las PASO ni tampoco esa moderación impostada de no marcar dónde están las contradicciones sociales”.