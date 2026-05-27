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El enojo de Darío Cvitanich con Chechu Bonelli: “Me tuve que agregar al chat de mamis porque recibía constantemente pedidos”

El exfutbolista le respondió a su expareja luego de que lo acusara de regalar a la mascota familiar y dio su versión de lo que sucedió

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El exjugador de fútbol salió al cruce de su expareja luego de que contara que regaló a la mascota familiar (Video: Intrusos-América TV)

La tensión entre Chechu Bonelli y Darío Cvitanich creció en los últimos días y sumó un nuevo capítulo mediático con la perra Frida en el centro de la controversia. Mientras la conductora salió al aire en Intrusos (América TV) para responder a las acusaciones del entorno de su expareja, el exfutbolista decidió intervenir en una comunicación telefónica en vivo y dio su versión, citando con detalle cada uno de los puntos en disputa y utilizando sus propias palabras para aclarar su postura.

“Siempre me manejé de una manera muy tranquila, muy transparente. Tomé una decisión hace ya más de un año, hice todo lo que tenía que hacer, terminé dividiendo las cosas, firmando un acuerdo de divorcio y me sorprenden muchísimas cosas. Salgo a hablar porque estoy escuchando la nota y creo que hay algo que están muy equivocados. Primero, yo no tengo ningún problema con que la otra persona haga y rehaga su vida”, comenzó diciendo, con la voz cargada de enojo, en la llamada telefónica.

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Sobre la relación con su actual pareja y los rumores de infidelidad, Cvitanich fue enfático: “Esa es la primer gran mentira. Yo lo único que pedí es que ella se rectifique y que diga la verdad, porque Ivana apareció en mi vida mucho tiempo después de mi separación. Entonces en ese sentido tengo que defender no solo mi nombre, sino el nombre de mi pareja. La cual se tuvo que bancar el hate de mucha gente, justamente porque ella especuló y salió a decir cosas que no”.

Consultado por las condiciones de la separación y el acuerdo económico, detalló: “Yo cumplí con todo. Yo trabajé de tal año a tal año, desde cuando conocí a ella y de ahí en más fue el cincuenta por ciento. Aparte que me hago cargo, aparte que me hago cargo del colegio, de la obra social, mientras ella se quedaba en la casa del golf porque se le antojó una casa que estaba alquilada hasta febrero del 27, decidí comprar esa casa. Ese alquiler no viene para mí, va para ella. Los departamentos que dejé también iba el alquiler para ella. Pago todas las cosas y un día me tuve que desayunar con que me mandaban una factura por quince mil pesos para un regalo de unos chicos. Digo: ‘Pagalo vos’. No, todavía no cobré.”

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En medio de las versiones sobre el conflicto por su perra, Frida, Chechu Bonelli decidió responder las acusaciones en su contra por parte del entorno de su expareja (Intrusos - América)

En cuanto a la situación de Frida, la perrita que tenían en común, dijo: “Yo la perra no la regalé, solamente le pedí a mi hermana. Me enteré porque una de las empleadas me llamó, me dijo: ‘Darío, ¿qué alimentos come la perra?’. Le digo: ‘¿Cómo que qué alimento come la perra?’. ‘No, no, porque la tengo yo’. ‘Pero ¿cómo la tenés vos?’. Ahí fue que le dije: ‘Dame unos días, voy a mandar un mail’. Ahí fue cuando yo tomé cartas en el asunto y dije ‘no, pará. La perra no se va, con todo respeto de, de la empleada y todo, la perra no se va a ir porque las mis hijas pierden contacto’. Agarré, llamé a mi hermano, le dije: “Che”. Ya les había hablado a mis hijas, les digo: “Mirá, provisoriamente la vamos a llevar con el tío Mauri. Él va a venir, nos la va a traer, nosotros vamos a ir a Baradero, vamos a estar con ella”. Pero no una decisión arbitraria de llevo la perra y esto”.

Sobre la acusación de haber enviado un mail amenazante, respondió: “Amenazándola no, de ninguna manera, que ponga el mail. Yo lo único le prohibí, le prohibí no, perdón, le dije que no vaya a mi casa. Mi familia quedó muy dolida porque mi mamá después del stream también quedó muy dolida y me pidió perdón y se sintió usada por las fotos, por esto, por esto, por un montón de cosas y yo la quiero preservar a mi mamá también. Entonces, de ninguna manera. Si alguien que se iba a ocupar de la perra soy yo. Y aclaro que la perra no la regalé. Le dije a mi hermano mantenela un toque hasta que yo me pueda mudar, porque yo estuve en una casa de alquiler. Y después va a volver conmigo, porque va a volver con las nenas. Esto también lo quiero aclarar, porque si hay alguien que se ocupó de la perra y que se ocupa de las chicas y todo soy yo. Entonces, no voy a permitir más que ensucie ni a mí ni a mi pareja actual diciendo cosas que no son. Está todo bien, no quiero hablarlo en público. Ya estamos con los abogados y lo único que dije es: ‘Che, yo cumplo’.”

Sobre la relación con sus hijas y el manejo de los gastos diarios, Cvitanich compartió: “Yo no me desligo, yo pago todo. Las chicas pasan una semana conmigo y yo me encargo absolutamente de todo, nadie puede decir nada de lo que soy yo como padre, ni de mis responsabilidades, lo que se firmó y el acuerdo. Y lo cumplí a rajatabla y lo estoy cumpliendo.”

Infografía blanca con texto negro sobre la separación de Cvitanich, ilustrada con íconos que representan discusiones, un corazón roto, un perro, documentos y personas.
Darío Cvitanich expone su versión de la separación de Chechu Bonelli en una intervención en vivo, desmintiendo rumores de infidelidad y detallando los acuerdos económicos, la custodia de la perra Frida y la convivencia familiar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Y agregó detalles de las situaciones estresantes que vivió: “Estaba en un funeral de alguien muy importante para mi pareja. Y en ese momento me estaban mandando un link para que pague los uniformes y un montón de cosas y mandé el giro rápido y me olvidé de pagar setenta mil pesos. Me empiezan a llamar, a llamar, a llamar y atiendo. ¿Qué pasa? No, faltaron setenta mil pesos. Entonces, yo este tipo de cosas diciéndome: ‘Che, que no tenés setenta mil pesos’. Yo me tuve que agregar al chat de mami porque recibía constantemente pedidos. El 23 de diciembre estaba pasando, mis días libres con mi pareja en el sur y a las ocho de la mañana me llegaron quince links de libros que había que comprar para el colegio. Y choclos así. Había que comprarlos en marzo. Yo no me desligo, yo pago todo.”

En su descargo final, Cvitanich remarcó: “La verdad es una sola. Si hay alguien que se ocupó de la perra y que se ocupa de las chicas y todo soy yo. Entonces, no voy a permitir más que ensucie ni a mí ni a mi pareja actual diciendo cosas que no son. Está todo bien, no quiero hablarlo en público. Ya estamos con los abogados y lo único que dije es: ‘Che, yo cumplo’.” La comunicación se cortó, pero la postura de Cvitanich quedó clara y documentada con cada uno de sus textuales.

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