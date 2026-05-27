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Cómo un evento solar extremo podría detener trenes en las vías o provocar colisiones

Investigadores del Reino Unido trabajan con operadores ferroviarios para anticipar un riesgo poco conocido. Por qué la prevención puede ser uno de los mayores desafíos para la seguridad del transporte ferroviario

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Vista panorámica de dos trenes de metro en una estación elevada de Chicago, con la vía férrea central y rascacielos al fondo bajo un cielo despejado.
Las tormentas solares representan una amenaza para la señalización ferroviaria al alterar señales clave y comprometer la seguridad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las tormentas solares representan una amenaza para la señalización ferroviaria, ya que pueden alterar señales clave y poner en peligro la seguridad de los trenes y sus pasajeros, según advirtió el New Scientist. Estas alteraciones pueden causar que una señal roja cambie a verde de forma inesperada, lo que, en escenarios extremos, podría provocar accidentes graves.

Las tormentas solares son fenómenos derivados de la actividad del Sol que pueden modificar el campo magnético de la Tierra e inducir corrientes anómalas en las vías férreas. Los sistemas de señalización, al depender de estas corrientes para detectar la presencia de trenes, pueden verse seriamente afectados. Un impacto en estos sistemas compromete la seguridad operativa y la integridad de los miles de usuarios que viajan a diario.

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La denominada meteorología espacial surge de la interacción entre el viento solar —el flujo constante de partículas cargadas que emite el Sol— y la atmósfera terrestre. Este fenómeno preocupa a los expertos que gestionan infraestructura crítica ferroviaria, ya que ha sido identificado como un factor de riesgo para el funcionamiento normal de los sistemas de señalización.

Vías de tren rectas se adentran en un bosque cubierto de niebla, iluminadas por potentes rayos de sol que atraviesan los árboles.
La actividad solar puede modificar el campo magnético terrestre y causar corrientes anómalas en las vías férreas, afectando los trenes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cameron Patterson, investigador de la Universidad de Lancaster, explicó al New Scientist que “pueden presentarse interrupciones en los sistemas de señalización, esenciales para la seguridad ferroviaria”. Patterson subraya que es urgente anticipar estos riesgos y fortalecer la preparación del sector.

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Riesgos en la señalización ferroviaria por tormentas solares

En los ferrocarriles modernos, muchas redes utilizan corrientes directas en las vías para identificar si un tramo está ocupado o despejado. Cuando el tren pasa, varía el flujo y así se determina la situación del sector. El problema surge cuando las tormentas solares introducen corrientes geomagnéticamente inducidas en el sistema, alterando su funcionamiento.

De acuerdo con Patterson, citado por el New Scientist, “el ingreso de estas corrientes puede provocar anomalías, como cambiar señales que deberían estar en verde a rojo o a la inversa”. Dado que los trenes circulan a alta velocidad y el tiempo de reacción es limitado, un cambio repentino de señal puede dejar sin margen para frenar y evitar un accidente.

El mayor peligro ocurre si una señal roja se transforma en verde sin justificación, abriendo la posibilidad de choques. Por otro lado, si una señal que estaba en verde cambia a rojo, un tren puede quedar detenido en la vía. Esto genera el riesgo de que los pasajeros abandonen el tren si los sistemas eléctricos también fallan.

Imagen de un paso a nivel con vías de tren, varias señales ferroviarias, semáforos en verde, una barrera de seguridad y un paisaje rural bajo cielo nublado.
Un flujo anómalo en las señales de los trenes puede causar errores cruciales en la interpretación de los semáforos ferroviarios (Imagen Ilustrativa Infobae)

El New Scientist advierte que, aunque estos episodios son poco frecuentes, basta con que ocurra un solo evento extremo para desencadenar un riesgo de accidentes considerable en largas extensiones de la red ferroviaria.

Otros sistemas ferroviarios vulnerables a tormentas solares

Además de la señalización, otros componentes del transporte ferroviario están en riesgo ante una tormenta solar. Los transformadores conectados a las líneas eléctricas aéreas pueden verse afectados por corrientes inusuales, generando cortes de energía o incluso daños permanentes.

Patterson advirtió en el New Scientist que tampoco existe certeza sobre la inmunidad de los sistemas de recuento de ruedas, basados en sensores magnéticos, frente a las corrientes inducidas por estos eventos. Otros subsistemas, como los sistemas de inclinación de los trenes, la comunicación por radio y los sistemas de navegación por satélite, también son potencialmente vulnerables, aunque la evidencia todavía es limitada.

La dificultad para detectar estos fallos se incrementa porque pueden presentarse anomalías breves que desaparecen antes de que los ingenieros lleguen a inspeccionar, lo que obstaculiza la prevención y el diagnóstico de los incidentes.

Un tren bala eléctrico moderno y plateado viaja sobre rieles en un vasto desierto con cactuses saguaro y vegetación al atardecer, sin carteles visibles.
Los transformadores eléctricos del transporte ferroviario enfrentan el riesgo de cortes de energía ante una tormenta solar intensa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Medidas y colaboraciones para reducir el riesgo

El desafío es anticipar e intentar mitigar los efectos de estos fenómenos. Patterson colabora actualmente con Network Rail y el Rail Safety Standards Board del Reino Unido, así como con empresas de ingeniería, para fortalecer la resiliencia de los sistemas ferroviarios frente a la meteorología espacial, según informó el New Scientist.

Aunque estos esfuerzos han encontrado cierta resistencia inicial, hoy las entidades responsables reconocen la seriedad del problema. En Suecia, expertos y autoridades han planteado realizar estudios que comparen registros históricos de errores con las fechas de tormentas solares, pero todavía no se publicaron análisis oficiales sobre el tema.

Tanto Patterson como Wik, en declaraciones recogidas por el New Scientist, insisten en no subestimar la amenaza. Si bien la probabilidad anual de incidentes es baja, una tormenta solar intensa podría cambiar el panorama de la seguridad ferroviaria en varios países.

Aunque los incidentes sean esporádicos, su capacidad para provocar crisis en el transporte ferroviario es considerable. Un evento solar importante podría ocurrir en cualquier momento y afectar desde la señalización hasta la energía y las comunicaciones en las redes de trenes.

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