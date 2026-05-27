La emotiva despedida de Rodolfo Barili a uno de sus históricos camarógrafos en el noticiero: “Siempre será su casa”

Al final de la emisión del noticiero nocturno, Rodolfo Barili protagonizó una emotiva escena al despedirse de uno de los camarógrafos que lo acompañó por más de dos décadas (Instagram/Telefe)

Hay momentos en la televisión que trascienden los formatos y las rutinas diarias para convertirse en verdaderos homenajes en vida. Así fue el cierre del noticiero de Telefe, cuando Rodolfo Barili interrumpió el habitual protocolo para dedicarle una despedida conmovedora a uno de los integrantes más emblemáticos del equipo técnico: Dolina, el camarógrafo que, durante más de dos décadas, fue responsable de sus primeros planos y de innumerables momentos compartidos detrás de cámara.

El lunes por la noche, el clima en el estudio cambió apenas Barili tomó la palabra. Visiblemente emocionado, dejó su lugar habitual para buscar a Dolina, romper la cuarta pared y pedirle al director que, por una vez, cambiara el foco. “No lo hago nunca señor director. Hoy, porque somos muchos y una familia, hoy se va uno de los que me enfoca a mí desde hace 24 años”, arrancó el conductor, mientras se acercaba a abrazar a su compañero y pedía que lo enfocaran para que todo el país pudiera ponerle rostro al hombre detrás de la lente.

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El gesto, inusual en un noticiero acostumbrado a la formalidad, fue recibido con una ovación espontánea por parte de todo el equipo. “Perdón director, ¡te queremos y te vamos a extrañar! Doli, crack. Todo una vida… todo una vida. Y a ver, enfocame por última vez”, cerró Barili, dando espacio a los aplausos que llenaron el estudio y marcaron un momento de esos que quedan grabados en la memoria colectiva.

El reconocido conductor junto a su camarógrafo, a quien despidió al final de la emisión del noticieron (Captura de video)

Siempre detrás de cámara, atento a cada movimiento y a cada gesto, Dolina fue testigo privilegiado de las noticias que marcaron la agenda argentina y de los momentos más íntimos del equipo. Por eso, el reconocimiento público que le brindó Barili tuvo un eco especial no solo en el estudio, sino también en las redes sociales, donde el conductor decidió compartir el fragmento de la despedida.

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En su cuenta de Instagram, Barili acompañó el video con unas palabras llenas de gratitud y afecto. “Una vida en Telefe. Una vida detrás de cámara apuntando con su lente a todos los que alguna vez viste en la pantalla del canal. Su última toma fue anoche. Y así pudimos decirle ‘gracias’. ¡Por lo que viene de ahora en más en tu vida Dolina querido! ¡Un placer el viaje juntos! Ésta siempre será tu casa”, escribió, dejando claro que la televisión es mucho más que lo que se ve en pantalla y que las historias personales también merecen ser contadas y celebradas.

El posteo fue rápidamente replicado y comentado por colegas, personalidades del medio y cientos de seguidores, que destacaron la calidez y la humanidad del gesto. “Qué tipazo. Reconoces tantos años de trayectoria de tu compañero, eso habla mucho de tu persona”; “Tremendo gesto. Un aplauso a todo el equipo”; “Hermoso gesto”; “Me hiciste emocionar”; “Rodolfo, sos todo lo que está bien”; “Grande Dolina”; “Me hicieron emocionar”, fueron solo algunos de los mensajes que se multiplicaron debajo de la publicación.

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El conductor Rodolfo Barili interrumpió el noticiero de Telefe para despedir con un emotivo abrazo a Dolina, el camarógrafo que lo acompañó durante 24 años, generando una ola de emoción y reconocimiento en redes sociales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La emoción del equipo fue palpable y se trasladó a las redes, donde la figura de Dolina recibió el cariño de quienes lo conocieron y de quienes, quizás sin saberlo, disfrutaron de su trabajo durante años. Para Barili y para todos los que hacen televisión cada día, el mensaje fue claro: hay historias de camaradería, esfuerzo y pasión que también merecen ser contadas.

Así, en un noticiero que suele estar marcado por la actualidad y la urgencia, el cierre del lunes se transformó en un homenaje a una vida detrás de cámara. Una despedida cálida y sincera, de esas que hacen que la televisión, por un instante, se parezca a una gran familia.

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