Investigan la muerte de un hombre en el Hospital Durand luego de que una paciente psiquiátrica le desconectara el respirador

El episodio ocurrió el viernes 22 de mayo en el hospital Durand

Juan Ignacio Sequeira, un pensionado de 65 años que había sido internado por una neumonía bilateral, murió el viernes pasado en el Hospital Durand luego de sufrir un paro cardíaco. La Justicia investiga si el desenlace fatal se desencadenó después de que otra paciente de la institución, con problemas de salud mental, ingresó a la habitación y le desconectó el respirador.

Según reconstruyó Infobae —a partir del testimonio de familiares de la víctima, trabajadores y delegados de ATE del hospital—, el episodio ocurrió el viernes 22 de mayo al mediodía, minutos después de que uno de los hijos de la víctima terminara el horario de visita en el área de terapia intermedia.

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De acuerdo con los testimonios recolectados, la mujer caminó unos 150 metros desde el pabellón Romano —donde funcionan sectores vinculados a salud mental— hasta el primer piso del pabellón central. Allí ingresó a la habitación de Sequeira y le desconectó el respirador mecánico.

Cuando comenzaron a sonar los monitores, enfermeros y médicos entraron a la habitación para verificar qué ocurría y encontraron a la mujer junto a la cama del paciente. “Tenía el tubo endotraqueal en la mano”, aseguró a este medio Héctor Ortiz, delegado de ATE y licenciado en enfermería, en base al relato del personal que intervino.

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Los profesionales intentaron reanimar a Sequeira, pero no pudieron salvarlo. “No hubo caso”, resumió Ortiz. “Desde entonces, la mujer permanece en la guardia bajo consigna policial”, sumó.

Juan Ignacio Sequeira era diabético y años atrás sufrió la amputación de una piernas. Tenía 65 años, 4 hijos y 7 nietos

Ante la consulta de Infobae, desde el Ministerio de Salud porteño confirmaron que “el viernes por la mañana en la terapia del Hospital Durand se constató el fallecimiento de un paciente extubado en circunstancias que todavía se están analizando”.

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También señalaron que “en la misma sala y en el mismo rango horario se verificó el ingreso de una persona ajena al equipo de salud”, aunque aclararon que “no se pudo constatar relación alguna con el hecho”. No obstante, indicaron que “atento a la presencia de una persona ajena a la terapia, desde el hospital se están iniciando las actuaciones sumariales correspondientes”.

La mujer caminó unos 150 metros hasta el pabellón donde estaba Sequeira, entró a la habitación y le desconectó el respirador

La víctima vivía en Morón junto a su pareja, también jubilada. Era padre de cuatro hijos y abuelo de siete nietos. Años atrás había sufrido la amputación de una pierna producto de complicaciones derivadas de la diabetes.

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“Mi papá vivía tranquilo, disfrutaba mucho de su familia y de sus nietos”, contó Germán Sequeira, uno de sus hijos, a Infobae.

Según relató, el cuadro de salud comenzó el viernes 15 de mayo, cuando el hombre empezó con tos y fiebre. Como se atendía habitualmente en el Hospital Durand por su diabetes, la familia decidió llevarlo allí. Luego de realizar varios estudios, le detectaron una neumonía bilateral. También advirtieron una afección cardíaca.

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Dos días más tarde, el domingo 17, el estado de salud empeoró: tenía serias dificultades para respirar y una fuerte descompensación vinculada a la diabetes. Inicialmente fue asistido con oxígeno, pero el lunes 18, debido al compromiso de ambos pulmones, los médicos resolvieron intubarlo e inducirlo a un coma farmacológico. Desde entonces permaneció en terapia intermedia.

“El viernes 22 a las 11 de la mañana nos dieron el parte médico y estaba estable. No había mejorado, pero tampoco empeorado. Saturaba bien, no tenía fiebre y le habían bajado medicación porque estaba respondiendo”, recordó Germán.

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Según explicó, a las 11.25 uno de sus hermanos salió de la habitación tras visitar a su padre y apenas unos minutos más tarde recibieron la noticia de que había sufrido un paro cardíaco. “Después nos dijeron que cuando entraron a la habitación encontraron a una persona al lado de mi papá”, sostuvo. “Estaba descalza y con el tubo en la mano. No emitió una sola palabra”, sumó Germán.

La publicación que hizo ATE sobre el caso en las redes sociales

En un primer momento, según el relato de la familia, desde el hospital les informaron que se trataba de una persona en situación de calle que había ingresado al sector. Más tarde supieron que era una paciente psiquiátrica que era atendida en los consultorios externos del hospital.

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Héctor Ortiz aseguró que el episodio volvió a poner en evidencia problemas estructurales que desde hace años denuncian los trabajadores del Durand. Según explicó, Sequeira estaba internado en terapia intermedia, aunque por su estado clínico debería haber permanecido en terapia intensiva.

“El problema es que no había camas. Lo derivaron ahí sin tener en cuenta la falta de recursos humanos y de seguridad”, afirmó el delegado de ATE.

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Otro de los representantes de ATE consultados por este medio, Rodolfo Arrechea, precisó que el hospital cuenta con 11 camas de terapia intensiva y 22 de terapia intermedia. También denunció falta de personal.

“Hace diez años que no hay nombramientos de personal administrativo en los hospitales de la Ciudad”, aseguró. Además, indicó que actualmente en terapia intensiva trabaja un enfermero cada cuatro pacientes, cuando —según los estándares recomendados— debería haber uno cada dos.

“Se juntaron una serie de factores que fallaron y ocurrió esta desgracia”, resumió Arrechea.

Mientras la investigación avanza para determinar las circunstancias exactas del hecho, la familia de Sequeira reclama respuestas. “Queremos que esto no vuelva a pasar y que nos entreguen el cuerpo de mi papá”, pidió Germán.