El referente sabe que cerca de Alberto “hay gente que no quiere o no quiso a La Cámpora o tiene una mirada muy crítica o hasta se pueden haber sentido desplazados de su lugar o espacio de poder" con la irrupción de la agrupación fundamentalmente tras la muerte de Néstor Kirchner. "Es entendible que esa sensación haya estado y todos tenemos que trabajar para encaminar el proceso político”, agregó escudado en el off the record para no individualizar su opinión y en cambio darla en nombre de toda la organización.