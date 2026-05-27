La desopilante reacción de Oscar Ruggeri por su aparición en las figuritas del álbum del Mundial: “¡Es de locos esto!”

El Cabezón se mostró indignado

Oscar Ruggeri fue parte de una etapa dorada de la selección argentina con la consagración en el Mundial 1986 y el subcampeonato de Italia 90, además de los logros en las Copas América 1991 y 1993. Ya en otra faceta de su vida, la de panelista, aprovechó su exposición en el programa F90 de ESPN para hacer un reclamo un tanto inusual vinculado a la compra de figuritas del álbum oficial de la cita ecuménica de 2026.

El Cabezón, indignado, mostró un cromo del equipo albiceleste campeón en 1986 y expresó: “Estoy acá y me las cobran, tengo que pagar. Salgo en la figurita y tengo que pagar. Bandidos”.

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El álbum oficial de figuritas del Mundial 2026 está a la venta en Argentina desde el 27 de abril, con un precio de $15.000 por ejemplar, en una edición física y digital que anticipa la ampliación histórica de la Copa del Mundo a 48 selecciones y que obligará a los coleccionistas a destinar al menos $295.000 para completarlo sin contar repetidas.

Álbum de figuritas Panini Mundial 2026

“Pero le tienen que mandar un paquete a cada uno y decir: ‘Para su nieto’. Le tengo que comprar la figurita a mi nieto”, reclamó el ex zaguero del elenco nacional argentino en tono jocoso.

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La nueva edición del álbum suma 112 páginas y espacio para 980 figuritas, la cifra más alta de su historia. Esa expansión responde al nuevo formato del campeonato, que se jugará del 11 de junio al 19 de julio con una cantidad inédita de seleccionados.

Cada sobre físico cuesta $2.000 e incluye siete figuritas, según la información del lanzamiento. El cálculo mínimo para completar el álbum parte de esa relación entre cantidad de estampas y precio por sobre, sin contemplar duplicadas.

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En el caso de la selección argentina, el álbum incluye a Emiliano Martínez como único arquero confirmado. Entre los defensores aparecen Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico y Leonardo Balerdi.

Quedaron afuera Gonzalo Montiel, Marcos Acuña y Lisandro Martínez, todos con pasado reciente en el equipo. En la mitad de la cancha figuran Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul, Exequiel Palacios, Leandro Paredes, Nico Paz y Franco Mastantuono.

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Thiago Almada no tiene figurita propia pese a su regularidad en las convocatorias. En ataque, la colección incluye a Julián Álvarez, Lautaro Martínez, Nicolás González y Giuliano Simeone, además del capitán Lionel Messi.

“Y, aparte, nadie me pidió permiso”, sostuvo Ruggeri, antes de que sus compañeros le expliquen que la imagen fue cedida por la propia AFA.

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El lanzamiento del álbum fue realizado por Panini y forma parte del acuerdo que la editorial italiana sostiene con la Federación Internacional de Fútbol Asociación desde 1970. La empresa fue fundada en 1961 por Benito, Giuseppe, Umberto y Franco Panini.

La compañía edita desde entonces la colección oficial de cada Copa del Mundo. Para esta edición, la campaña previa incluyó portadas diferenciadas para América, México y una versión global.

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La novedad de 2026 no se limita al formato físico. El álbum también puede completarse en versión digital a través de una página web y una aplicación, donde cada usuario recibe dos sobres diarios de regalo con cinco figuritas cada uno, una cantidad menor que la del formato tradicional.