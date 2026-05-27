Ciencia

Por qué el ADN mitocondrial cambia con la edad y cómo repercute en la salud después de los 60

Mutaciones en las mitocondrias pueden permanecer “crípticas” durante años y recién volverse visibles cuando se expanden clones celulares en la sangre. Un estudio en Nature, basado en genomas completos de cerca de 750.000 personas, sugiere que muchas variantes son “pasajeras” y discute el mecanismo que explica su detección tardía

Guardar
Google icon
Los autores observaron un aumento marcado de variantes mitocondriales con el envejecimiento, especialmente en la segunda mitad de la vida (Freepik)
Los autores observaron un aumento marcado de variantes mitocondriales con el envejecimiento, especialmente en la segunda mitad de la vida (Freepik)

A medida que avanza la edad —en especial después de los 60 años— se acumulan mutaciones en el ADN mitocondrial (el ADN de las mitocondrias, estructuras celulares que ayudan a producir energía). Según explicó un reciente estudio destacado por el cardiólogo y experto en longevidad Eric Topol en su cuenta de X, esas alteraciones pueden permanecer “crípticas” —presentes pero no detectables en análisis habituales— hasta que se expanden en clones de células, y podrían asociarse con cambios medibles en salud.

El planteo se apoya en un trabajo publicado en Nature que analizó datos de genoma completo de cerca de 750.000 personas y describió un patrón nítido: las variantes del ADN mitocondrial en sangre se acumularon bruscamente a partir de los 60 años y, en la mayoría de los casos, aparecieron en niveles bajos, lo que sugiere que muchas no “empujan” por sí mismas a la célula a crecer, sino que se vuelven visibles cuando cambia la composición de células sanguíneas con la edad.

PUBLICIDAD

Qué es el ADN mitocondrial y por qué importa después de los 60

Hombre y mujer argentinos de 50 años trotan sonriendo en una reserva urbana. Visten ropa deportiva en tonos pastel, con vegetación y edificios al fondo.
La investigación analizó secuencias de genoma completo de cerca de 750.000 personas para rastrear mutaciones mitocondriales en sangre (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las mitocondrias tienen su propio material genético: el ADN mitocondrial (ADNmt). A diferencia del ADN “principal” que está en el núcleo de la célula, el ADNmt está en muchas copias por célula y puede acumular cambios a lo largo de la vida. En la práctica, estudiarlo en sangre permite observar señales del envejecimiento en un tejido accesible, sin necesidad de biopsias.

En el estudio, los autores evaluaron en sangre humana variantes del ADNmt detectadas con secuenciación genómica masiva. La señal más marcada fue que ciertas variantes —en particular las variantes de un solo nucleótido (cambios de una “letra” del ADN)— se acumularon bruscamente a partir de los 60 años. Además, la mayoría apareció en bajos niveles de heteroplasmia, un detalle técnico que ayuda a entender por qué muchas pasan desapercibidas durante años.

PUBLICIDAD

Qué significa “heteroplasmia” y por qué puede pasar desapercibida

Un científico señala una pantalla holográfica con imágenes detalladas de ojos y secuencias de ADN, mientras una científica observa a su lado en un laboratorio.
La evidencia del trabajo apuntó a que el patrón de mutaciones se explicó mejor por errores de replicación que por “daño oxidativo” (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Heteroplasmia” es un término de genética mitocondrial que puede confundir fuera del ámbito biomédico. En simple: significa que, dentro de una misma persona, y hasta dentro de una misma célula, puede haber una mezcla de ADNmt “sin cambios” y ADNmt con mutaciones. Si la proporción mutada es muy baja, un análisis en “masa” (es decir, que promedia millones de células) puede no detectarla.

El estudio describió justamente ese escenario: mutaciones que surgen, pero quedan “crípticas” (invisibles en el promedio) hasta que aumenta la proporción de células que las llevan.

El mecanismo propuesto: errores de copia del ADN mitocondrial, no “daño oxidativo”

La mutación dio forma a una rara variante del gen TP53 en el ADN del donante.
En la mayoría de los casos, las variantes detectadas mostraron poca señal de selección positiva, lo que sugiere que muchas serían neutras (Unsplash)

Durante años, una explicación habitual para el aumento de mutaciones con la edad fue el “daño oxidativo” (daño químico asociado a moléculas reactivas generadas por el metabolismo). En este trabajo, el espectro mutacional observado no encajó bien con esa hipótesis y resultó más consistente con errores de replicación del ADNmt, es decir, fallas al copiar el ADN mitocondrial cuando las células se dividen.

Ese matiz es central: sugiere que parte del fenómeno no depende tanto de “lesiones” externas sobre el ADN, sino de un proceso interno de copiado que, con el tiempo, produce pequeñas variaciones.

Por qué se volvieron detectables con la edad: expansión clonal en sangre

Análisis de ADN en un laboratorio (Freepik)
Los análisis también detectaron asociaciones entre una alta carga mitocondrial y mutaciones “impulsoras” de hematopoyesis clonal (Freepik)

El trabajo propuso un mecanismo en dos pasos. Primero, cada célula acumula al azar niveles bajos de mutaciones del ADNmt, que quedan por debajo del umbral de detección cuando se analiza sangre “en conjunto”. Después, con la edad, se produce la expansión de clones: grupos de células que descienden de una célula original y terminan representando una fracción mayor de la sangre.

Cuando un clon se expande, arrastra como “pasajeras” (sin ser necesariamente la causa del crecimiento) esas mutaciones mitocondriales que ya estaban presentes en la célula madre. El resultado es que, en el promedio de sangre total, esas variantes pasan a ser visibles y parecen “aparecer” con fuerza después de los 60.

La relación con la hematopoyesis clonal y el término CHIP

Test de sangre análisis
El trabajo propuso que el ADN mitocondrial, por su alto número de copias, podría servir como marcador en sangre de procesos clonales (Freepik)

La hematopoyesis es la producción de células sanguíneas. La hematopoyesis clonal (abreviada CH, por su sigla en inglés) describe un fenómeno en el que algunos clones de células madre sanguíneas aumentan su representación con el tiempo. En la literatura, suele aparecer el término CHIP (clonal hematopoiesis of indeterminate potential), una etiqueta usada cuando se detectan clones en sangre con ciertas mutaciones, aun sin criterios clínicos de cáncer de la sangre.

El estudio vinculó la carga de variantes del ADNmt con señales genéticas en el ADN nuclear: identificó asociaciones con variantes heredadas cercanas a TERT, TCL1A y SMC4, regiones ya relacionadas con hematopoyesis clonal. También encontró que una alta carga de variantes del ADNmt tendió a coexistir con mutaciones “impulsoras” (drivers) de hematopoyesis clonal.

Topol, en su publicación en X, resumió esa conexión y agregó un punto que hoy queda como pregunta abierta: aunque el fenómeno se asocie con CHIP, las mutaciones mitocondriales podrían tener un impacto independiente en resultados de salud.

Qué implica para la salud después de los 60 (y qué no permite afirmar todavía)

Dieta longevidad 1920x1080 (freepik)
El hallazgo sugiere que la acumulación de mutaciones mitocondriales detectables en sangre podría funcionar como un marcador de expansión clonal ligada al envejecimiento (Freepik)

Con los datos disponibles, el hallazgo más sólido es biológico y metodológico: el ADNmt en sangre ofrece una señal sensible del envejecimiento y, en particular, puede reflejar la expansión de clones celulares con la edad. Los autores plantearon que el alto número de copias y la tasa de mutación del ADNmt lo vuelven un candidato a marcador en sangre de ese proceso.

Lo que el trabajo no permite cerrar, por sí solo, es el “cuánto” y el “cómo” en clínica: no alcanza para afirmar que estas mutaciones causen directamente una enfermedad específica en mayores de 60, ni para convertirlas en un test de rutina sin estudios adicionales que conecten esos hallazgos con eventos de salud definidos y con valor predictivo medible.

El trabajo cerró con una propuesta integradora: el mecanismo descrito conecta tres formas del envejecimiento que suelen estudiarse por separado —variantes heredadas cerca de TERT, la hematopoyesis clonal y la acumulación observada de mutaciones del ADNmt— bajo un mismo marco causal plausible basado en errores de replicación y expansión clonal con la edad.

Temas Relacionados

ADNLongevidadEnvejecimientoMitocondriasGenomaEric TopolÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El cambio climático podría hacer bacterias más resistentes a los antibióticos, según el primer análisis global

Científicos de Reino Unido, Francia, Australia, Suiza y China demostraron que el aumento de temperaturas y las lluvias irregulares aceleran la propagación de salmonela resistente en reservorios humanos, animales y ambientales de 139 países

El cambio climático podría hacer bacterias más resistentes a los antibióticos, según el primer análisis global

Una detonación nuclear, dos “rarezas” y una pista insospechada: así nació un cristal imposible en 1945

Dentro de una diminuta gota metálica incrustada en la trinitita roja, investigadores coordinados por Luca Bindi identificaron un material nunca observado en la naturaleza ni en laboratorio

Una detonación nuclear, dos “rarezas” y una pista insospechada: así nació un cristal imposible en 1945

Prueban una tecnología que podría “romper” la envoltura del virus de la gripe: su posible uso médico

El trabajo, publicado en Scientific Reports, se realizó en laboratorio y aún debe validarse en otras etapas

Prueban una tecnología que podría “romper” la envoltura del virus de la gripe: su posible uso médico

Chikungunya: qué regiones de Europa, Estados Unidos y Asia podrían convertirse en nuevos focos, según un estudio

El análisis, desarrollado por científicos de China, advierte sobre el avance de los mosquitos transmisores hacia zonas templadas. Qué recomiendan para proteger a las poblaciones que nunca estuvieron expuestas al patógeno

Chikungunya: qué regiones de Europa, Estados Unidos y Asia podrían convertirse en nuevos focos, según un estudio

Investigadores de Harvard diseñaron relojes moleculares que miden el envejecimiento en humanos y animales

Desarrollaron una herramienta capaz de predecir no solo la edad biológica, sino también la esperanza de vida en mamíferos. Cómo los resultados podrían usarse en intervenciones para prolongar la vida en distintas especies y tejidos

Investigadores de Harvard diseñaron relojes moleculares que miden el envejecimiento en humanos y animales
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

5 desayunos ideales para evitar picos de glucosa que son fáciles de preparar

5 desayunos ideales para evitar picos de glucosa que son fáciles de preparar

Investigan la muerte de un hombre en el Hospital Durand luego de que una paciente psiquiátrica le desconectara el respirador

Por qué el ADN mitocondrial cambia con la edad y cómo afecta a la salud después de los 60

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy miércoles 27 de mayo: se mantienen lluvias fuertes en el Estado de México

Nuevo modelo de salud del magisterio sigue en problemas y docentes lanzan fuerte alerta sobre atención y mortalidad

INFOBAE AMÉRICA

Acero, hormigón y 37 metros de altura: así es Excalibur, la torre que desafía a los escaladores en los Países Bajos

Acero, hormigón y 37 metros de altura: así es Excalibur, la torre que desafía a los escaladores en los Países Bajos

Por qué el ADN mitocondrial cambia con la edad y cómo afecta a la salud después de los 60

Cómo un evento solar extremo podría detener trenes en las vías o provocar colisiones

La desigualdad en la República Dominicana aumentó en 2025 pese al crecimiento económico sostenido

Comisión Nacional de Emergencias declara alerta verde en varias regiones de Costa Rica ante consolidación del fenómeno de El Niño

ENTRETENIMIENTO

‘X-Men ’97’: Disney confirma la fecha de estreno de la segunda temporada

‘X-Men ’97’: Disney confirma la fecha de estreno de la segunda temporada

Paris Hilton lleva a TikTok un impactante documental sobre una peligrosa red de deepfakes sexuales

Adam Driver y el secreto del vestuario en Paper Tiger: “Solo con ponerse los trajes sientes el poder y la época”

Cindy Crawford cuenta cómo descubrió la condición que afecta sus párpados desde hace diez años

Paul McCartney se reinventa con The Boys Of Dungeon Lane y convierte sus recuerdos en un álbum único