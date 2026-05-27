Por qué el ADN mitocondrial cambia con la edad y cómo repercute en la salud después de los 60

Los autores observaron un aumento marcado de variantes mitocondriales con el envejecimiento, especialmente en la segunda mitad de la vida (Freepik)

A medida que avanza la edad —en especial después de los 60 años— se acumulan mutaciones en el ADN mitocondrial (el ADN de las mitocondrias, estructuras celulares que ayudan a producir energía). Según explicó un reciente estudio destacado por el cardiólogo y experto en longevidad Eric Topol en su cuenta de X, esas alteraciones pueden permanecer “crípticas” —presentes pero no detectables en análisis habituales— hasta que se expanden en clones de células, y podrían asociarse con cambios medibles en salud.

El planteo se apoya en un trabajo publicado en Nature que analizó datos de genoma completo de cerca de 750.000 personas y describió un patrón nítido: las variantes del ADN mitocondrial en sangre se acumularon bruscamente a partir de los 60 años y, en la mayoría de los casos, aparecieron en niveles bajos, lo que sugiere que muchas no “empujan” por sí mismas a la célula a crecer, sino que se vuelven visibles cuando cambia la composición de células sanguíneas con la edad.

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Qué es el ADN mitocondrial y por qué importa después de los 60

La investigación analizó secuencias de genoma completo de cerca de 750.000 personas para rastrear mutaciones mitocondriales en sangre (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las mitocondrias tienen su propio material genético: el ADN mitocondrial (ADNmt). A diferencia del ADN “principal” que está en el núcleo de la célula, el ADNmt está en muchas copias por célula y puede acumular cambios a lo largo de la vida. En la práctica, estudiarlo en sangre permite observar señales del envejecimiento en un tejido accesible, sin necesidad de biopsias.

En el estudio, los autores evaluaron en sangre humana variantes del ADNmt detectadas con secuenciación genómica masiva. La señal más marcada fue que ciertas variantes —en particular las variantes de un solo nucleótido (cambios de una “letra” del ADN)— se acumularon bruscamente a partir de los 60 años. Además, la mayoría apareció en bajos niveles de heteroplasmia, un detalle técnico que ayuda a entender por qué muchas pasan desapercibidas durante años.

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Qué significa “heteroplasmia” y por qué puede pasar desapercibida

La evidencia del trabajo apuntó a que el patrón de mutaciones se explicó mejor por errores de replicación que por “daño oxidativo” (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Heteroplasmia” es un término de genética mitocondrial que puede confundir fuera del ámbito biomédico. En simple: significa que, dentro de una misma persona, y hasta dentro de una misma célula, puede haber una mezcla de ADNmt “sin cambios” y ADNmt con mutaciones. Si la proporción mutada es muy baja, un análisis en “masa” (es decir, que promedia millones de células) puede no detectarla.

El estudio describió justamente ese escenario: mutaciones que surgen, pero quedan “crípticas” (invisibles en el promedio) hasta que aumenta la proporción de células que las llevan.

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El mecanismo propuesto: errores de copia del ADN mitocondrial, no “daño oxidativo”

En la mayoría de los casos, las variantes detectadas mostraron poca señal de selección positiva, lo que sugiere que muchas serían neutras (Unsplash)

Durante años, una explicación habitual para el aumento de mutaciones con la edad fue el “daño oxidativo” (daño químico asociado a moléculas reactivas generadas por el metabolismo). En este trabajo, el espectro mutacional observado no encajó bien con esa hipótesis y resultó más consistente con errores de replicación del ADNmt, es decir, fallas al copiar el ADN mitocondrial cuando las células se dividen.

Ese matiz es central: sugiere que parte del fenómeno no depende tanto de “lesiones” externas sobre el ADN, sino de un proceso interno de copiado que, con el tiempo, produce pequeñas variaciones.

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Por qué se volvieron detectables con la edad: expansión clonal en sangre

Los análisis también detectaron asociaciones entre una alta carga mitocondrial y mutaciones “impulsoras” de hematopoyesis clonal (Freepik)

El trabajo propuso un mecanismo en dos pasos. Primero, cada célula acumula al azar niveles bajos de mutaciones del ADNmt, que quedan por debajo del umbral de detección cuando se analiza sangre “en conjunto”. Después, con la edad, se produce la expansión de clones: grupos de células que descienden de una célula original y terminan representando una fracción mayor de la sangre.

Cuando un clon se expande, arrastra como “pasajeras” (sin ser necesariamente la causa del crecimiento) esas mutaciones mitocondriales que ya estaban presentes en la célula madre. El resultado es que, en el promedio de sangre total, esas variantes pasan a ser visibles y parecen “aparecer” con fuerza después de los 60.

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La relación con la hematopoyesis clonal y el término CHIP

El trabajo propuso que el ADN mitocondrial, por su alto número de copias, podría servir como marcador en sangre de procesos clonales (Freepik)

La hematopoyesis es la producción de células sanguíneas. La hematopoyesis clonal (abreviada CH, por su sigla en inglés) describe un fenómeno en el que algunos clones de células madre sanguíneas aumentan su representación con el tiempo. En la literatura, suele aparecer el término CHIP (clonal hematopoiesis of indeterminate potential), una etiqueta usada cuando se detectan clones en sangre con ciertas mutaciones, aun sin criterios clínicos de cáncer de la sangre.

El estudio vinculó la carga de variantes del ADNmt con señales genéticas en el ADN nuclear: identificó asociaciones con variantes heredadas cercanas a TERT, TCL1A y SMC4, regiones ya relacionadas con hematopoyesis clonal. También encontró que una alta carga de variantes del ADNmt tendió a coexistir con mutaciones “impulsoras” (drivers) de hematopoyesis clonal.

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Topol, en su publicación en X, resumió esa conexión y agregó un punto que hoy queda como pregunta abierta: aunque el fenómeno se asocie con CHIP, las mutaciones mitocondriales podrían tener un impacto independiente en resultados de salud.

Qué implica para la salud después de los 60 (y qué no permite afirmar todavía)

El hallazgo sugiere que la acumulación de mutaciones mitocondriales detectables en sangre podría funcionar como un marcador de expansión clonal ligada al envejecimiento (Freepik)

Con los datos disponibles, el hallazgo más sólido es biológico y metodológico: el ADNmt en sangre ofrece una señal sensible del envejecimiento y, en particular, puede reflejar la expansión de clones celulares con la edad. Los autores plantearon que el alto número de copias y la tasa de mutación del ADNmt lo vuelven un candidato a marcador en sangre de ese proceso.

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Lo que el trabajo no permite cerrar, por sí solo, es el “cuánto” y el “cómo” en clínica: no alcanza para afirmar que estas mutaciones causen directamente una enfermedad específica en mayores de 60, ni para convertirlas en un test de rutina sin estudios adicionales que conecten esos hallazgos con eventos de salud definidos y con valor predictivo medible.

El trabajo cerró con una propuesta integradora: el mecanismo descrito conecta tres formas del envejecimiento que suelen estudiarse por separado —variantes heredadas cerca de TERT, la hematopoyesis clonal y la acumulación observada de mutaciones del ADNmt— bajo un mismo marco causal plausible basado en errores de replicación y expansión clonal con la edad.

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