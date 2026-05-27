Tamara Báez defendió los precios de su local de ropa a pesar de las críticas: “No estoy para competir con nadie”

Tamara Báez inauguró su local de ropa en San Miguel y se consolidó como empresaria e influencer

Tamara Báez atraviesa una etapa de cambios y nuevos comienzos, y su perfil como empresaria no tardó en convertirse en tema de debate en redes sociales. La influencer, conocida por su exposición mediática y por su historia junto a L-Gante, inauguró recientemente su propio local de ropa en San Miguel, un paso que la entusiasmó y que decidió compartir con sus seguidores. Sin embargo, la alegría inicial pronto se vio opacada por una ola de críticas y comentarios negativos, principalmente por los precios de algunas prendas exhibidas en el local.

El disparador fue un video viralizado en TikTok donde algunas clientas cuestionaron que los pantalones de jean costaban alrededor de 70 mil pesos. La repercusión no tardó en multiplicarse y, entre los comentarios, hubo quienes la acusaron de “abusiva” y de “alejarse de la realidad”. Tamara decidió responder a las críticas a través de sus historias de Instagram, con un mensaje que fue tan directo como desafiante.

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Un video viral en TikTok desató críticas hacia Tamara Báez por considerar elevados los precios de su tienda, especialmente el jean a 70 mil pesos

Lejos de victimizarse, Tamara agradeció el gesto de apoyo de su hermana, que fue la primera en salir a defenderla de los comentarios negativos. “Estoy acostumbrada a que siempre hablen, total siempre suma, sea bueno o malo”, insistió, y luego fue por más: “Realmente, yo no estoy para competir con nadie, yo estoy para lograr todo lo que me propuse, sin mirar la vida del otro y poder ayudar a mi familia en todo lo que pueda. Aprendan y dejen vivir reinas, sin foto y con cuentas falsas”.

El descargo de la influencer buscó correr el eje de la polémica y poner en primer plano el esfuerzo personal y el objetivo de superación. “No estoy para competir con nadie”, remarcó, dejando en claro que su foco está puesto en el crecimiento de su negocio y en el sostén de los suyos. “Tengo un terrible equipo trabajando conmigo, siempre agradecida”, sumó en otra historia, donde se muestra en el local rodeada de prendas y con la actitud que la caracteriza.

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Tamara Báez respondió a los cuestionamientos defendiendo la calidad y el esfuerzo personal detrás de su nuevo emprendimiento de moda

La apertura del local marcó un punto de inflexión en la vida de Tamara, que en las últimas semanas también había hecho público el final de su relación con Thiago Martínez, el joven con quien compartió dos años de noviazgo. En un posteo íntimo y sin escándalos, la influencer agradeció el tiempo compartido y se mostró agradecida por el aprendizaje y la compañía, dejando en claro que el respeto y la buena energía pueden prevalecer incluso en las despedidas.

En paralelo, la inauguración del local fue uno de los hechos más comentados del fin de semana, no solo por el perfil emprendedor de Tamara, sino por la inesperada presencia de L-Gante en la puerta del comercio. El cantante, padre de su hija Jamaica, apareció camuflado entre la multitud y generó revuelo entre los fanáticos. El episodio, lejos de desatar conflictos, alimentó los rumores de cercanía entre ambos, aunque tanto Tamara como L-Gante aclararon en reiteradas oportunidades que su vínculo gira en torno a la cordialidad y al bienestar de su hija.

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A pesar de las críticas, Tamara Báez priorizó los mensajes positivos y destacó la buena energía y atención en su nuevo local de ropa

Entre los productos destacados del local, Tamara mostró una remera gris manga corta a 12 mil pesos, un pijama rosa ajustado de manga larga (top y pantalón) a 50 mil pesos, y un chaleco negro tipo aviador de ecocuero con interior de corderito blanco a 60 mil pesos. “Bonito y barato”, promocionó en una de sus publicaciones, defendiendo la relación calidad-precio y el estilo propio de la marca.

Más allá de las críticas por el valor de algunos artículos, la influencer puso el foco en los mensajes positivos que recibió desde la apertura. “Me quedo con este hermoso mensaje”, escribió sobre una captura de pantalla de una clienta que destacó la atención y la buena energía de Tamara y su equipo en el local.

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