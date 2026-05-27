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Con Juan Manuel Cerúndolo ante Jannik Sinner como plato principal, otros cinco argentinos juegan en Roland Garros: hora, rivales y cómo verlos en vivo

El menor de los hermanos enfrentará al italiano, número 1 del mundo, por la segunda ronda. También jugarán Francisco Cerúndolo, Román Burruchaga, Francisco Comesaña y Facundo Díaz Acosta

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Juan Manuel Cerúndolo buscará meterse por segunda temporada consecutiva en la tercera ronda de Roland Garros y tendrá un exigente cruce frente al italiano Jannik Sinner (Crédito: REUTERS/Jaimi Joy)
Juan Manuel Cerúndolo buscará meterse por segunda temporada consecutiva en la tercera ronda de Roland Garros y tendrá un exigente cruce frente al italiano Jannik Sinner (Crédito: REUTERS/Jaimi Joy)

Los tenistas argentinos vuelven a escena en el segundo Grand Slam de la temporada, Roland Garros. Juan Manuel Cerúndolo, Francisco Cerúndolo, Román Burruchaga, Francisco Comesaña y Facundo Díaz Acosta buscarán un lugar en la tercera ronda en París. Toda la jornada podrá seguirse en vivo a través de ESPN y de la plataforma de streaming Disney+ Premium.

El menor de los hermanos Cerúndolo, Juan Manuel, ocupa el puesto 56 del escalafón mundial y, por segunda temporada consecutiva, disputará la ronda de 64, instancia que representa su mejor actuación en el major francés. Tras conquistar el título en el ATP Challenger 175 de Bordeaux, el porteño sabía que, si conseguía un triunfo frente al británico Jacob Fearnley (125°), en la siguiente instancia la lógica indicaba un posible cruce ante el italiano Jannik Sinner, número 1 del mundo y máximo candidato a quedarse con el trofeo de los Mosqueteros, favorecido además por la ausencia del español Carlos Alcaraz (2°), campeón defensor.

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Con la victoria de Cerúndolo ante Fearnley y el triunfo de Sinner sobre el francés Clément Tabur (171°), finalmente habrá duelo asegurado entre el argentino y el nacido en San Candido, quien llega al compromiso con 30 triunfos consecutivos y tras conquistar los cinco Masters 1000 de la temporada.

El historial entre ambos registra un solo antecedente, con victoria del italiano en el debut de Wimbledon 2023. La organización dispuso que el encuentro se juegue en el Court Philippe-Chatrier, no antes de las 7:00 (hora argentina).

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Por su parte, Francisco Cerúndolo (26°) volverá a presentarse en Roland Garros después de superar en la ronda inicial al neerlandés Botic van de Zandschulp (55°) en cuatro sets. Su rival será el francés Hugo Gaston (118°), quien atravesó un importante desgaste emocional en el debut tras medirse con su compatriota Gaël Monfils (218°), que anunció que esta será su última temporada como profesional.

Francisco Cerúndolo irá por un lugar en la tercera ronda de Roland Garros frente al francés Hugo Gaston, con quien registra un triunfo por lado en el historial (Crédito: EFE/EPA/YOAN VALAT)
Francisco Cerúndolo irá por un lugar en la tercera ronda de Roland Garros frente al francés Hugo Gaston, con quien registra un triunfo por lado en el historial (Crédito: EFE/EPA/YOAN VALAT)

En la previa, ambos se enfrentaron en dos ocasiones, con un triunfo por lado. El antecedente más reciente fue en el ATP 500 de Río de Janeiro 2025, con festejo para el argentino. El encuentro está programado para el segundo turno del Court Simonne-Mathieu.

A continuación, Román Burruchaga (68°), que logró el primer triunfo de su carrera en un cuadro principal de Grand Slam al imponerse sobre su compatriota Sebastián Báez (64°), buscará seguir avanzando. El bonaerense se benefició del retiro de Báez por molestias en una rodilla cuando el marcador estaba 2-6, 7-5, 6-2 y 2-0 a favor del hijo del exfutbolista.

Ahora tendrá un exigente desafío cuando enfrente al canadiense Felix Auger-Aliassime (6°), en lo que será el primer enfrentamiento entre ambos.

Además, Facundo Díaz Acosta (156°) es otro de los argentinos que consiguió su primer triunfo en el Abierto del Bois de Boulogne, tras derrotar al chino Zhizhen Zhang (224°). En la segunda ronda lo espera el estadounidense Learner Tien (18°), flamante campeón en Ginebra, donde el último sábado venció a Mariano Navone (38°). En el debut, Tien superó al chileno Cristián Garín (114°).

El partido se disputará en el primer turno de la cancha 6, no antes de las 6:00 y será el primer cruce entre ambos.

Por último, Francisco Comesaña (102°), quien comienza a reencontrarse con su mejor tenis tras una sólida actuación ante el estadounidense Ethan Quinn (50°), se medirá con el italoargentino Luciano Darderi (17°).

El único antecedente entre ambos se dio en el Masters 1000 de Cincinnati, con victoria para el marplatense. El partido se jugará en el tercer turno de la cancha 6.

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