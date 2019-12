—Yo aprendí a ser un poco ciudadano de las dos ciudades, de los dos lados de la muralla, y eso es algo que los políticos tradicionales no tienen. Los políticos tradicionales son gente de clase media para arriba que no conoce el mundo del otro lado de la muralla. En general no tienen demasiada intención en conocerlo tampoco. Entonces no conocen un tercio de su pueblo. No lo conocen. No saben qué idioma habla. No saben qué se siente estar más de 15 minutos en una barriada. Y eso hace que no puedan comprender. El que no conoce no puede comprender. El que no conoce no puede amar y no puede comprender. Entonces eso es un problema que tiene la política argentina. Que no era lo que pasaba en la época de Perón, por ejemplo, porque ahí había obreros que representaban a los obreros y Perón conocía a los obreros y Evita conocía a los obreros porque venía de la clase obrera. Vos ahora no tenés un solo tipo que venga de los descamisados del presente que está en la política. Y a mí me ha costado horrores que pongan a alguien que tenga que ver con eso en las listas. Y parece que cuando digo eso estoy diciendo una cosa muy naif. Bueno, es una cosa elemental, si es un tercio de la población argentina y no tienen ningún tipo de representación y constato con la institucionalidad es muy difícil revertir la situación de dualidad que existe en nuestro país.