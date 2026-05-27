“Renovamos el optimismo”: los nuevos números que le llegaron al Gobierno y el pedido para que baje la interna

Diversas autoridades nacionales participan en la celebración del Tedeum desde el emblemático balcón de la Casa Rosada. (Jaime Olivos)

Pocos días atrás, un conocido consultor político fue a un despacho oficial a presentar sus últimos números de la imagen del Gobierno y, sobre todo, la del presidente Javier Milei.

- Se podría decir que Javier tiene un matrimonio con la sociedad, pero que este matrimonio tiene ciertos rasgos de toxicidad. Tiene períodos de estabilidad, con picos de sintonía y con descensos que hacen parecer que está todo a punto de romperse. Sin embargo, ahí están. Siguen juntos.

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Las últimas cifras que le reveló este consultor dan una imagen positiva algo más abajo del 40%. En el Gobierno creen que debería ser un piso difícil de perforar si es que no existen escándalos políticos de mayor calibre y la economía vuelve a mostrar indicadores que pasen del rojo y del amarillo hacia el verde.

“La lectura va a ser altamente pesimista si Milei perfora el piso del 30% de imagen. Según nos dicen, si se llega a ese punto sería prácticamente un no-retorno. Pero lo vemos como un escenario de bajísima probabilidad. Es por eso que muchos renovamos el optimismo por estas semanas recientes. Si con el desgaste que sufrió en los últimos tres meses llegó a este piso, hay un público amplio dispuesto a apoyarlo porque el rumbo es el correcto”, opinaba un funcionario que dialoga seguido con el Presidente.

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Días atrás, Infobae ya había publicado que diversos consultores propios y ajenos al Gobierno marcaban que la caída de imagen había llegado a una suerte de piso. Este dista de ser definitivo: puede ser sólido o aflojarse, dependiendo el caso. La diferencia es que en diversas partes del Gobierno ahora parece imperar una suerte de sensación optimista, algo que no sucedía semanas atrás: en el momento más crítico del caso Adorni un importante sector de la Casa Rosada mantenía que la gestión se estaba “albertizando”.

Javier Milei en la caminata hacia el tedeum en la Catedral Metropolitana (REUTERS)

Ahora el principal sostén de la narrativa libertaria está siendo sustentado por datos puntuales de la economía. Hacia el filo de la semana pasada, el equipo económico y de comunicación del Gobierno salió a difundir noticias como la sostenibilidad del superávit fiscal, el superávit comercial, la suba de la actividad de 3,5% mensual en marzo, la aprobación de la revisión del FMI, la baja de retenciones y las compras sostenidas del Banco Central. Con la baja del Riesgo País a niveles inferiores a los 500 puntos, las acciones argentinas crecieron hasta 10% en la rueda del miércoles.

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Son datos que no terminan de pintar un panorama completo. Por caso, el indicador privado sobre actividad más seguido por el mercado (Índice General de Actividad publicado por Orlando J. Ferreres & Asociados) detectó un retroceso de 0,7% en la medición mensual desestacionalizada. Aun así, en la Casa Rosada buscan comunicar que el sentimiento generalizado del mercado brinda un panorama más optimista para los próximos meses.

En el Gobierno opinan que la baja en la imagen de la gestión que se percibió durante el primer cuatrimestre del año tuvo un fuerte componente ligado a lo económico y que, en todo caso, lo político fue un factor que no sirvió a mitigar la caída, sino que la pronunció. “La política interna no ayudó nada en el último tiempo. Pero ahora, con un panorama sobre la economía que consideramos algo mejor, en los últimos días se dieron gestos de todas las partes para acompañarlo a Javier”, analizó un funcionario con acceso directo a uno de los despachos de Rosada.

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Esa sería la diferencia respecto a lo que acontecía la semana pasada. Desde entonces, las huestes del asesor presidencial Santiago Caputo y el de los primos Martín y Eduardo “Lule” Menem disminuyeron en su intenciones de escalar el conflicto a la esfera pública. El Presidente dio señales tanto en público como en privado de que no iba a optar por uno de los dos bandos y que, por el contrario, precisaba que finalizara el ruido para que la agenda mediática se enfocara en otros puntos de la gestión.

Así, los tres dirigentes fueron a la ceremonia del Tedeum en la Catedral. Santiago y Lule se fotografiaron saludándose mientras caminaban en Casa Rosada. Aunque no estuvo en ninguna de las caminatas ni en el Cabildo cantando el himno, Patricia Bullrich fue invitada por Milei tanto a la reunión de Gabinete como al balcón que da hacia Plaza de Mayo. En la mesa política del martes, la senadora, el asesor y los primos Menem también se mostraron juntos con otros funcionarios como Karina Milei y Manuel Adorni; sin que trascendiera que se haya hablado de la interna.

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La foto de la mesa política: Manuel Adorni, Karina Milei, Luis Caputo, Diego Santilli, Lule Menem, Martín Menem, Patricia Bullrich, Santiago Caputo e Ignacio Devitt

Al menos para la agenda pública, el círculo político del Gobierno se alineó para que la narrativa oficial pudiera tener más probabilidades de prosperar a nivel mediático. Pero no hay ninguna garantía de que esta pax relativa se mantenga.

Esto no significa que en las próximas semanas no vayan a haber novedades. En las entrañas de Balcarce 50 están convencidos de que se viene “una carnicería mediática” luego de que el jefe de Gabinete presente su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción.

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A un importante funcionario de la Casa Rosada le sorprendió ayer el tono de las declaraciones de Milei en Radio Mitre, donde dijo aceptar las críticas del arzobispo Jorge García Cuerva como parte de un debate legítimo y aseguró que no se sintió ofendido; aunque relativizó la idea de que algunas personas hacen “terrorismo en las redes”.

“No es fácil entender y asimilar cómo funciona el mundo de las redes. Si usted pasea por Twitter y ve la lógica de Twitter, claramente no es la forma en la que después la gente se vincula. No me parece tan problemático. Lo más complicado son las cosas que de repente se hacen desde el Estado. Son mucho más complicadas que una persona despotricando en redes”, contraargumentó. Todavía no se verificó en la práctica si es que se tratará de un tono en el nivel de discusión que se mantendrá en general o que se produce porque es el responsable de la Catedral Metropolitana justo en el marco de la muy posible visita del papa León XIV.

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De todas maneras, ese funcionario sorprendido opinaba: “Lo noté más tranquilo por estos días y eso cayó bien en la opinión pública. Sabe cuándo es el momento de tensar y cuando aflojar. A principios de año Milei quería guerra con muchos sectores, entre ellos el periodismo”. Al respecto de esto último, los periodistas acreditados en la Casa Rosada continúan con serias restricciones a su circulación desde hace un mes pese a que la denuncia iniciada en primera instancia por la Casa Militar fue desestimada de manera tajante por la Justicia.