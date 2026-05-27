Racing jugará con Independiente Petrolero en el cierre de su actuación en la Copa Sudamericana: hora, TV y formaciones

¿Quién será el campeón de la Copa Sudamericana? (Crédito: EFE/Nathalia Aguilar)

Los clubes argentinos empiezan a terminar su participación en la primera fase de la Copa Sudamericana. A la espera del encuentro entre River Plate y Blooming, habrá acción para dos equipos que saltarán a la cancha con la obligación de terminar el calendario con una sonrisa después de quedar eliminados de manera prematura en sus respectivas zonas.

RACING VS. INDEPENDIENTE PETROLERO

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Racing e Independiente Petrolero se enfrentan en Avellaneda (Crédito: Fotobaires)

Cruce de eliminados en el Cilindro de Avellaneda. Racing se medirá a Independiente Petrolero por la última fecha del Grupo E desde las 19 con arbitraje del ecuatoriano Augusto Aragón y televisación de ESPN 3 y DSports.

Será el primer partido de la Academia después de la salida de Gustavo Costas como entrenador. El director técnico se despidió a través de una carta en las redes sociales, en la que omitió mencionar a la dirigencia encabezada por Diego Milito: “Quiero agradecer el respeto, la dedicación y el compromiso de toda la gente que trabaja en el club: seguridad, limpieza, cocina, utilería, médicos jugadores y cuerpo técnico, que me ayudaron a lograr el sueño de mi vida. Una parte de ustedes se va conmigo para siempre”. Su último encuentro fue el empate 2-2 contra Caracas como local.

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El plantel va a ser conducido este miércoles por la dupla interina compuesta por Sebastián “Chirola” Romero y Luciano Aued, pero la Comisión ya empezó la búsqueda del reemplazante de Costas con varios candidatos sobre la mesa: Hernán Crespo, Nicolás Diez, Guillermo Barros Schelotto y Luis Zubeldía.

En el plano futbolístico, Racing llega sin oportunidades de clasificar a la próxima ronda. Está en el tercer lugar con cinco puntos, por detrás de Botafogo de Brasil (13, clasificado a octavos) y Caracas de Venezuela (9, clasificado a playoff), y por delante de Independiente Petrolero de Bolivia (0).

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En simultáneo, los brasileños visitarán a los venezolanos, pero ningún partido cambiará las posiciones del grupo. Por otro lado, los bolivianos buscarán su primer triunfo en el certamen.

Al término de este cruce, el elenco argentino afrontará el último partido del semestre contra Defensa y Justicia el domingo 31 de mayo a partir de las 19 (hora argentina) en Jujuy por los 16avos de final de la Copa Argentina con el arbitraje de Nicolás Lamolina.

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Probables formaciones:

Racing: Matías Tagliamonte; Marco Di Cesare, Franco Pardo, Gabriel Rojas, Gastón Martirena; Santiago Sosa, Bruno Zuculini, Matias Zaracho; Matko Miljevic, Adrian Martinez, Tomás Pérez. DT: Sebastian Romero y Luciano Aued.

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Independiente Petrolero: Jhohan Gutiérrez; Ronny Montero, Francisco Rodríguez, Eduardo; Luis Palma, Diego Navarro, Gustavo Cristaldo, Daniel Rojas, Rudy Cardozo; Willie Barboza, Rodrigo Rivas. DT: Thiago Leitao.

Estadio: Presidente Perón

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Hora: 19

Árbitro: Augusto Aragón (Ecuador)

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TV: ESPN 3 y DSports

Así está la tabla de posiciones del Grupo E

VASCO DA GAMA VS. BARRACAS CENTRAL

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Vasco da Gama y Barracas Central juegan en Brasil (Crédito: EFE/ Juan Ignacio Roncoroni)

Sin oportunidades de clasificación, Barracas Central buscará cerrar su estreno en copas internacionales de la mejor manera, pero enfrente tendrá a un rival de peso. Jugará desde las 19 en el Estádio Sao Januário de Brasil ante Vasco da Gama, que necesita ganar para sellar su boleto a la próxima ronda. El arbitraje será del uruguayo Esteban Ostojich y la transmisión correrá por cuenta de DSports.

El Guapo transita un semestre irregular, que lo ha llevado a quedarse afuera de los playoffs del Torneo Apertura y en el plano continental todavía no pudo ganar en los cinco duelos del Grupo G con un balance de tres empates y dos derrotas con dos goles a favor y cinco en contra. Más allá del resultado de esta noche, no saldrá del último lugar. Cerrará el semestre el próximo martes 2 de junio a partir de las 21:10 contra Huracán por los 16avos de la Copa Argentina.

Por otro lado, Vasco da Gama permanece en el segundo lugar de la zona con siete puntos y necesita las tres unidades para soñar con la clasificación directa a los octavos de final. En simultáneo, Olimpia (10) se enfrentará a Audax Italiano (7) en Paraguay.

Probables formaciones:

Vasco Da Gama:

Barracas Central:

Estadio: Estádio Sao Januário

Hora: 19

Árbitro: Esteban Ostojich (Uruguay)

TV: DSports

Así están las posiciones del Grupo G