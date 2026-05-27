Deportes

Racing jugará con Independiente Petrolero en el cierre de su actuación en la Copa Sudamericana: hora, TV y formaciones

La Academia chocará desde las 19 con el club boliviano con el único fin de completar su calendario. En simultáneo, Barracas Central se mide a Vasco da Gama

Guardar
Google icon
¿Quién será el campeón de la Copa Sudamericana? (Crédito: EFE/Nathalia Aguilar)
¿Quién será el campeón de la Copa Sudamericana? (Crédito: EFE/Nathalia Aguilar)

Los clubes argentinos empiezan a terminar su participación en la primera fase de la Copa Sudamericana. A la espera del encuentro entre River Plate y Blooming, habrá acción para dos equipos que saltarán a la cancha con la obligación de terminar el calendario con una sonrisa después de quedar eliminados de manera prematura en sus respectivas zonas.

RACING VS. INDEPENDIENTE PETROLERO

PUBLICIDAD

Jugadores de fútbol disputan un balón en un campo de césped. Uno de camiseta roja y blanca controla, uno de celeste marca, y uno de azul oscuro con el 8 corre
Racing e Independiente Petrolero se enfrentan en Avellaneda (Crédito: Fotobaires)

Cruce de eliminados en el Cilindro de Avellaneda. Racing se medirá a Independiente Petrolero por la última fecha del Grupo E desde las 19 con arbitraje del ecuatoriano Augusto Aragón y televisación de ESPN 3 y DSports.

Será el primer partido de la Academia después de la salida de Gustavo Costas como entrenador. El director técnico se despidió a través de una carta en las redes sociales, en la que omitió mencionar a la dirigencia encabezada por Diego Milito: “Quiero agradecer el respeto, la dedicación y el compromiso de toda la gente que trabaja en el club: seguridad, limpieza, cocina, utilería, médicos jugadores y cuerpo técnico, que me ayudaron a lograr el sueño de mi vida. Una parte de ustedes se va conmigo para siempre”. Su último encuentro fue el empate 2-2 contra Caracas como local.

PUBLICIDAD

El plantel va a ser conducido este miércoles por la dupla interina compuesta por Sebastián “Chirola” Romero y Luciano Aued, pero la Comisión ya empezó la búsqueda del reemplazante de Costas con varios candidatos sobre la mesa: Hernán Crespo, Nicolás Diez, Guillermo Barros Schelotto y Luis Zubeldía.

En el plano futbolístico, Racing llega sin oportunidades de clasificar a la próxima ronda. Está en el tercer lugar con cinco puntos, por detrás de Botafogo de Brasil (13, clasificado a octavos) y Caracas de Venezuela (9, clasificado a playoff), y por delante de Independiente Petrolero de Bolivia (0).

En simultáneo, los brasileños visitarán a los venezolanos, pero ningún partido cambiará las posiciones del grupo. Por otro lado, los bolivianos buscarán su primer triunfo en el certamen.

Al término de este cruce, el elenco argentino afrontará el último partido del semestre contra Defensa y Justicia el domingo 31 de mayo a partir de las 19 (hora argentina) en Jujuy por los 16avos de final de la Copa Argentina con el arbitraje de Nicolás Lamolina.

Probables formaciones:

Racing: Matías Tagliamonte; Marco Di Cesare, Franco Pardo, Gabriel Rojas, Gastón Martirena; Santiago Sosa, Bruno Zuculini, Matias Zaracho; Matko Miljevic, Adrian Martinez, Tomás Pérez. DT: Sebastian Romero y Luciano Aued.

Independiente Petrolero: Jhohan Gutiérrez; Ronny Montero, Francisco Rodríguez, Eduardo; Luis Palma, Diego Navarro, Gustavo Cristaldo, Daniel Rojas, Rudy Cardozo; Willie Barboza, Rodrigo Rivas. DT: Thiago Leitao.

Estadio: Presidente Perón

Hora: 19

Árbitro: Augusto Aragón (Ecuador)

TV: ESPN 3 y DSports

Así está la tabla de posiciones del Grupo E

VASCO DA GAMA VS. BARRACAS CENTRAL

Vasco da Gama y Barracas Central juegan en Brasil (Crédito: EFE/ Juan Ignacio Roncoroni)
Vasco da Gama y Barracas Central juegan en Brasil (Crédito: EFE/ Juan Ignacio Roncoroni)

Sin oportunidades de clasificación, Barracas Central buscará cerrar su estreno en copas internacionales de la mejor manera, pero enfrente tendrá a un rival de peso. Jugará desde las 19 en el Estádio Sao Januário de Brasil ante Vasco da Gama, que necesita ganar para sellar su boleto a la próxima ronda. El arbitraje será del uruguayo Esteban Ostojich y la transmisión correrá por cuenta de DSports.

El Guapo transita un semestre irregular, que lo ha llevado a quedarse afuera de los playoffs del Torneo Apertura y en el plano continental todavía no pudo ganar en los cinco duelos del Grupo G con un balance de tres empates y dos derrotas con dos goles a favor y cinco en contra. Más allá del resultado de esta noche, no saldrá del último lugar. Cerrará el semestre el próximo martes 2 de junio a partir de las 21:10 contra Huracán por los 16avos de la Copa Argentina.

Por otro lado, Vasco da Gama permanece en el segundo lugar de la zona con siete puntos y necesita las tres unidades para soñar con la clasificación directa a los octavos de final. En simultáneo, Olimpia (10) se enfrentará a Audax Italiano (7) en Paraguay.

Probables formaciones:

Vasco Da Gama:

Barracas Central:

Estadio: Estádio Sao Januário

Hora: 19

Árbitro: Esteban Ostojich (Uruguay)

TV: DSports

Así están las posiciones del Grupo G

Temas Relacionados

RacingIndependiente PetroleroCopa SudamericanaBarracas CentralVasco Da Gama

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El estremecedor relato sobre la muerte de un reconocido fisicoculturista de 22 años en Brasil

Gabriel Ganley fue hallado sin vida en su departamento de Sao Paulo por un amigo

El estremecedor relato sobre la muerte de un reconocido fisicoculturista de 22 años en Brasil

River Plate buscará asegurarse el primer puesto de su grupo en la Copa Sudamericana ante Blooming: hora, TV y formaciones

El Millonario intentará prolongar su invicto en el plano internacional en su compromiso ante el conjunto boliviano. Desde las 21.30, por ESPN

River Plate buscará asegurarse el primer puesto de su grupo en la Copa Sudamericana ante Blooming: hora, TV y formaciones

Federico Valverde habló por primera vez de la pelea con Tchouaméni que sacudió al vestuario del Real Madrid

El volante de la Casa Blanca llegó a Montevideo para sumarse a la concentración de la selección de Uruguay de cara al Mundial

Federico Valverde habló por primera vez de la pelea con Tchouaméni que sacudió al vestuario del Real Madrid

Platense se enfrentará a Corinthians con la clasificación a octavos de la Libertadores en juego: hora, TV y formaciones

El conjunto de Vicente López enfrenta al líder del Grupo E en San Pablo, donde una victoria lo meterá de lleno en la siguiente ronda de la Copa. Desde las 21:30 por Fox Sports y Disney+

Platense se enfrentará a Corinthians con la clasificación a octavos de la Libertadores en juego: hora, TV y formaciones

Independiente Rivadavia, ya clasificado a octavos de final, visitará a Bolívar por la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones

La Lepra mendocina buscará sumar en Bolivia tras ganar su zona. Desde las 21.30, con transmisión de Fox Sports 2 y Disney+

Independiente Rivadavia, ya clasificado a octavos de final, visitará a Bolívar por la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones

DEPORTES

River Plate buscará asegurarse el primer puesto de su grupo en la Copa Sudamericana ante Blooming: hora, TV y formaciones

River Plate buscará asegurarse el primer puesto de su grupo en la Copa Sudamericana ante Blooming: hora, TV y formaciones

El estremecedor relato sobre la muerte de un reconocido fisicoculturista de 22 años en Brasil

Federico Valverde habló por primera vez de la pelea con Tchouaméni que sacudió al vestuario del Real Madrid

Platense se enfrentará a Corinthians con la clasificación a octavos de la Libertadores en juego: hora, TV y formaciones

Independiente Rivadavia, ya clasificado a octavos de final, visitará a Bolívar por la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones

TELESHOW

Ian Lucas presentó a su nueva novia y apuesta por el bajo perfil tras el escándalo con Evangelina Anderson

Ian Lucas presentó a su nueva novia y apuesta por el bajo perfil tras el escándalo con Evangelina Anderson

Benjamín Rojas le confesó a Mario Pergolini un gran fracaso en televisión: “Después de esta nota no laburo más”

Preocupación por la salud de Nenu López en Gran Hermano: la advertencia de su padre en un duro comunicado

La noche dorada de Milo J en los Premios Gardel: entre la arenga íntima de sus amigos y el apoyo de sus colegas

Los mejores momentos de los Premios Gardel 2026: del balance de Lali al apoyo de Gloria Carrá a Ángela Torres

INFOBAE AMÉRICA

Qué es el síndrome de X frágil y cómo la ciencia busca tratarlo tras años de ensayos fallidos

Qué es el síndrome de X frágil y cómo la ciencia busca tratarlo tras años de ensayos fallidos

Ecuador: el traslado de presos enfermos desde la Cárcel del Encuentro genera alerta por tuberculosis

Los pasaportes de Panamá se actualizan pero conservarán su diseño y vigencia

El arte guatemalteco conquista la Berlin Design Week con la muestra “Guatemala diseña con las manos”

Apareció una amenaza firmada por el Cartel de Montevideo en un hospital de Uruguay: “Respeten al narcotráfico”