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Israel declaró zona de combate todo el sur del Líbano y ordenó la evacuación masiva de más de 800.000 personas

El Ejército israelí amplió este miércoles su ofensiva terrestre y aérea en el Líbano, con bombardeos sobre Tiro y el valle de la Bekaa, y demarcó el 18% del territorio libanés como área de guerra activa, en una escalada que rompe de facto el alto el fuego acordado el 16 de abril

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Una unidad de artillería militar israelí se adentra en el Líbano tras cruzar la frontera entre Israel y Líbano, vista desde el norte de Israel, 27 de mayo de 2026 REUTERS/Rami Shlush I
Una unidad de artillería militar israelí se adentra en el Líbano tras cruzar la frontera entre Israel y Líbano, vista desde el norte de Israel, 27 de mayo de 2026 REUTERS/Rami Shlush I

El Ejército israelí declaró este miércoles zona de combate la totalidad del sur del Líbano hasta el río Zahrani, una franja que abarca aproximadamente el 18% del territorio libanés y donde vivían antes del inicio del conflicto más de 800.000 personas. La medida, acompañada de una orden de evacuación masiva, se produjo pocas horas después de que las fuerzas israelíes comenzaran a bombardear Tiro, ciudad portuaria de unos 200.000 habitantes en la costa mediterránea del sur del país.

El portavoz militar israelí en árabe, Avichay Adraee, publicó el aviso en la red social X: “Aconsejamos a los residentes del sur del Líbano evacuar hacia el norte del río Zahrani, ya que todas las zonas al sur del río se consideran zona de combate. Las FDI no tienen intención de dañar a la población civil”. La advertencia fue la segunda orden de evacuación masiva del día; la primera se había dirigido a Tiro y sus alrededores dos horas antes de que comenzaran los bombardeos sobre la ciudad.

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Según un comunicado del Ejército israelí, los ataques sobre Tiro se concentraron en “centros de mando de Hezbollah en la zona” y se extendieron al valle de la Bekaa y otros puntos del sur. El texto militar precisó que “desde principios de semana” las fuerzas israelíes habían atacado “aproximadamente 550 objetivos de Hezbollah en el Líbano”. La Agencia Nacional de Noticias libanesa (ANN) informó de que en los bombardeos sobre la zona de Deir Amas, en el municipio de Tiro, fallecieron dos personas y una resultó herida.

La escalada del miércoles fue anunciada el día anterior por el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, quien declaró que una gran fuerza terrestre avanzaba hacia el sur del Líbano para ocupar “zonas estratégicas” y consolidar una “zona de seguridad”. La ANN reportó además que residentes de Tiro habían recibido llamadas telefónicas desde Israel instándolos a abandonar sus hogares antes de la emisión del aviso oficial.

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Una nube de humo tras un ataque israelí en Nabatieh, Líbano, el 26 de mayo de 2026 REUTERS/Stringer
Una nube de humo tras un ataque israelí en Nabatieh, Líbano, el 26 de mayo de 2026 REUTERS/Stringer

La nueva línea fijada por Israel, el río Zahrani, discurre aproximadamente 40 kilómetros al norte de la frontera israelí-libanesa. Hasta esta semana, la presencia militar israelí se había extendido hasta el río Litani, entre 10 y 15 kilómetros más al sur. No es la primera vez que Israel exige esa evacuación: el 12 de marzo emitió una orden idéntica que demandaba a los civiles retirarse más allá del Zahrani.

El trasfondo de la escalada es el colapso progresivo del alto el fuego mediado por Estados Unidos, que entró en vigor el 16 de abril y fue ampliado por tres semanas el 23 de abril, según anunció el presidente Donald Trump. El acuerdo, negociado con el Gobierno libanés como interlocutor ante Hezbollah —el grupo terrorista chií respaldada por Irán—, otorgaba a Israel el derecho a responder a “ataques planificados, inminentes o en curso”. Desde su entrada en vigor, las violaciones fueron constantes, y el jefe del Estado Mayor israelí, el teniente general Eyal Zamir, llegó a declarar que “no hay alto el fuego”.

El conflicto, que Israel reinició el 2 de marzo en el marco de su campaña regional vinculada a la guerra contra Irán, acumula un balance devastador. El Ministerio de Salud Pública libanés reportó hasta el 25 de mayo 3.185 muertos y 9.633 heridos; la cifra actualizada al cierre del martes 26 ascendía a 3.213 muertos y 9.737 heridos.

La decisión de ampliar la zona de combate hasta el Zahrani consolida el control israelí sobre una franja cada vez mayor del sur libanés. Para los cientos de miles de civiles atrapados entre la frontera y el nuevo límite, la disyuntiva sigue siendo la misma: huir o permanecer bajo el fuego.

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