Teleshow

Danelik reveló cómo fue su primer encuentro íntimo con Brian Sarmiento: “Mejor de lo que esperaba”

La influencer tucumana abrió su corazón en La Jugada y relató detalles del reencuentro que vivió con el exfutbolista tras Gran Hermano

Guardar
Google icon

Danelik Galazán reveló detalles íntimos de su primer encuentro con Brian Sarmiento tras Gran Hermano Generación Dorada (Video: Instagram)

La historia de Danelik Galazán y Brian Sarmiento nació en medio de las cámaras de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) y traspasó los límites de la casa más famosa del país. El romance, marcado por la química, la complicidad y la autenticidad, se convirtió en uno de los más comentados de la edición y, tras la eliminación de Danelik y el reingreso de Brian mediante el Golden Ticket, el vínculo siguió creciendo fuera del reality. Ahora, la influencer tucumana decidió compartir detalles inéditos de su primer encuentro íntimo con el exfutbolista, y sus declaraciones no tardaron en revolucionar las redes.

Invitada a La Jugada, el ciclo de Streams Telefe, Danelik habló sin filtros y contó cómo fue ese esperado reencuentro después de semanas de tensión, coqueteos y acercamientos en el programa. “Fue mejor de lo que esperaba”, confesó con una sonrisa, dejando en claro que la conexión que comenzó dentro de la casa continuó creciendo lejos de las cámaras. “Arrancamos hablando cosas tiernas, de amor, de lo que queríamos juntos. Él hablaba y yo pensaba: ‘Dios, acá me clavan’. Se empezó a sacar la ropa, nos empezamos a dar besos y pasó. Lo que esperaba, obvio. Ahora lo extraño un montón”, relató, entre risas y con la honestidad que la caracteriza.

PUBLICIDAD

brian sarmiento danelik gran hermano
La relación sentimental entre Danelik y Brian Sarmiento se consolidó fuera de la casa de Gran Hermano, sorprendiendo por la intensidad del vínculo

La ex participante no sólo habló de la pasión, sino también del costado sentimental de la relación. “Antes de la pasión, hubo una charla profunda entre ambos donde se hablaron de sentimientos y de lo que imaginaban juntos fuera del programa”, explicó. Reconoció, además, que la experiencia superó sus expectativas y que el vínculo la sorprendió por la intensidad y la fuerza que tomó en poco tiempo. “Sabía que lo iba a extrañar, pero no me lo imaginaba”, admitió.

Danelik también dejó en claro que la exclusividad es parte del acuerdo entre ambos. Días atrás, había asegurado que tanto ella como Brian son exclusivos y que ninguno tiene relaciones ni citas con otras personas. El compromiso mutuo, incluso a distancia y con Brian nuevamente dentro del reality, es una de las bases de la relación.

PUBLICIDAD

El romance entre la tucumana y el ex futbolista no estuvo exento de miradas ajenas y prejuicios. Pero tanto Danelik como Brian eligieron enfrentar los comentarios desde el amor y la autenticidad. Antes de volver a la casa, Sarmiento fue contundente al responder a quienes lo criticaron por estar con una chica trans. “Cuando hay amor, a las otras personas les molesta. Entonces eso es lo que les jode. Mis sentimientos son genuinos, entonces, si a ustedes les molesta, háganse ver loco, porque les hace falta sentir un poquito de amor”, declaró el exfutbolista, dejando en claro que su vínculo con Danelik no responde a ninguna estrategia ni búsqueda de exposición, sino a una conexión real.

Danelik confirmó que la exclusividad es un pilar de su relación con Brian Sarmiento, aún con la distancia y la exposición del reality
Danelik confirmó que la exclusividad es un pilar de su relación con Brian Sarmiento, aún con la distancia y la exposición del reality

La exjugadora, por su parte, sigue apostando a su sueño de ser cantante popular y planea quedarse en Buenos Aires para continuar su carrera, aunque nunca pierde el contacto con su familia en Tucumán. “Mi casa siempre va a ser ahí, aunque acá tengo a todos mis amigos y la gente con la que trabajo”, contó, dejando en claro que sus raíces siguen ocupando un lugar central en su vida.

La relación entre Danelik y Brian Sarmiento es una de las historias que más movilizó a los fanáticos de Gran Hermano durante esta edición. Desde el principio, la química entre ambos fue evidente y muchos seguidores comenzaron a soñar con un romance fuera de la casa. La primera vez juntos, lejos de las cámaras y del juego, fue para ambos una confirmación de lo que ya venían sintiendo.

Afuera, Danelik acompaña a Brian en cada gala y confía en el reencuentro que tendrán cuando termine la competencia. “Lo estoy esperando”, aseguró. Mientras tanto, Brian continúa en el juego, enfrentando nuevos desafíos y cargando con la presión de la exposición mediática, pero también con el respaldo de un amor que nació en la pantalla y se consolidó en la vida real.

Temas Relacionados

DanelikDanelik GalazánBrian SarmientoGHGran HermanoGran Hermano Generación Dorada

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El enojo de Darío Cvitanich con Chechu Bonelli: “Me tuve que agregar al chat de mamis porque recibía constantemente pedidos”

El exfutbolista le respondió a su expareja luego de que lo acusara de regalar a la mascota familiar y dio su versión de lo que sucedió

El enojo de Darío Cvitanich con Chechu Bonelli: “Me tuve que agregar al chat de mamis porque recibía constantemente pedidos”

La emotiva despedida de Rodolfo Barili a uno de sus históricos camarógrafos en el noticiero: “Siempre será su casa”

Entre abrazos y aplausos, el conductor agradeció en público la trayectoria de Dolina, el hombre detrás de sus primeros planos, y compartió la emoción con todo su equipo

La emotiva despedida de Rodolfo Barili a uno de sus históricos camarógrafos en el noticiero: “Siempre será su casa”

El emotivo reencuentro de Nicolás Cabré con Rufina: “El abrazo que me da años de vida”

Luego de dos meses separados, padre e hija vuelven a estar juntos y el actor compartió una tierna foto del momento

El emotivo reencuentro de Nicolás Cabré con Rufina: “El abrazo que me da años de vida”

Mercedes Funes fue tajante al responder cómo es su relación con Nicolás Vázquez a casi 20 años de la separación

La actriz, que se divorció de su colega en 2007 en circunstancias escandalosas, habló de la actualidad del vínculo

Mercedes Funes fue tajante al responder cómo es su relación con Nicolás Vázquez a casi 20 años de la separación

Se conoció el primer parte médico sobre la salud de Pata Villanueva, que permanece internada en terapia intensiva

El Hospital Alemán dio un escueto informe, que Teleshow adelanta en forma exclusiva, sobre la internación de la actriz, en el que señala que se encuentra bajo “estricto control clínico”, mientras los allegados consultados intentan llevar tranquilidad sobre su estado

Se conoció el primer parte médico sobre la salud de Pata Villanueva, que permanece internada en terapia intensiva

DEPORTES

La desopilante reacción de Oscar Ruggeri por su aparición en las figuritas del álbum del Mundial: “¡Es de locos esto!”

La desopilante reacción de Oscar Ruggeri por su aparición en las figuritas del álbum del Mundial: “¡Es de locos esto!”

El gesto de Augusto Batalla en la final de la Conference League entre Rayo Vallecano y Crystal Palace: “Qué personalidad tiene”

Racing empata contra Independiente Petrolero en el cierre de su actuación en la Copa Sudamericana

El delantero internacional con pasado en Argentina que Eduardo Coudet quiere como refuerzo de River Plate

River Plate buscará asegurarse el primer puesto de su grupo en la Copa Sudamericana ante Blooming: hora, TV y formaciones

TELESHOW

El enojo de Darío Cvitanich con Chechu Bonelli: “Me tuve que agregar al chat de mamis porque recibía constantemente pedidos”

El enojo de Darío Cvitanich con Chechu Bonelli: “Me tuve que agregar al chat de mamis porque recibía constantemente pedidos”

La emotiva despedida de Rodolfo Barili a uno de sus históricos camarógrafos en el noticiero: “Siempre será su casa”

El emotivo reencuentro de Nicolás Cabré con Rufina: “El abrazo que me da años de vida”

Mercedes Funes fue tajante al responder cómo es su relación con Nicolás Vázquez a casi 20 años de la separación

Se conoció el primer parte médico sobre la salud de Pata Villanueva, que permanece internada en terapia intensiva

INFOBAE AMÉRICA

Para qué son y cómo se instalan las bolas naranjas en los cables de alta tensión

Para qué son y cómo se instalan las bolas naranjas en los cables de alta tensión

La justicia salvadoreña procesa a hombre que golpeó e insultó a su expareja

Irán amplió la censura contra medios extranjeros y prohibió que su contenido llegue a canales vinculados a Israel

Identifican a tres estudiantes asesinados en nueva masacre en Yoro, Honduras

Una detonación nuclear, dos “rarezas” y una pista insospechada: así nació un cristal imposible en 1945