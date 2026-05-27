Thiago Tirante se acordó de la Copa Davis tras su gran triunfo en Roland Garros: “Soy muy argentino y dejé muchas cosas de lado para ir”

Thiago Tirante logró en Roland Garros la mejor actuación de su carrera en un Grand Slam al clasificarse por primera vez a la tercera ronda (Crédito: REUTERS/Remo Casilli)

A los 25 años, Thiago Tirante atraviesa la mejor temporada de su carrera y en el escenario más emblemático del polvo de ladrillo dio un nuevo golpe. El platense consiguió por primera vez meterse en la tercera ronda de un Grand Slam tras vencer al español Alejandro Davidovich Fokina por 4-6, 7-6 (4), 6-1 y 6-3 en Roland Garros.

La victoria en París tuvo un componente emocional especial. Tirante comenzó por debajo en el marcador frente a un rival que había alcanzado los cuartos de final en 2021, pero logró sostenerse dentro del partido hasta revertir la historia. “Tuve la chance de jugar en una cancha grande, me gustan los desafíos grandes, me gusta cuando hay gente. Empecé de menos, pero sabía que él estaba jugando en un gran nivel. La clave fue mantenerme ahí con mi equipo, aunque las cosas no salían y no la veía tan clara”, explicó el bonaerense.

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El argentino reconoció que el desarrollo cambió a partir del cierre del segundo set, cuando logró quebrar el saque del español y luego dio vuelta un tie-break que parecía escaparse. “Ese momento fue muy importante porque no es lo mismo estar dos sets abajo que quedar iguales. Sabía que contaba con el físico mucho más que él, creo que estoy muy bien físicamente y eso me hace ganar muchos partidos”, analizó.

Tirante, además, exhibió una versión agresiva y dominante. Según las estadísticas, ganó 120 puntos, de los cuales 46 fueron tiros ganadores. Sin embargo, lejos de detenerse en los números, el bonaerense eligió remarcar una identidad de juego cada vez más definida. “Me enfoco mucho en estar atacando, ganar puntos con el saque o quedarme con la segunda bola. Trato de tomar mi derecha y ser un jugador ofensivo. Hoy por muchos momentos me pagó”, sostuvo.

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El acceso a la tercera ronda representa un hito inédito para el jugador nacional, pero no parece producto de la casualidad. Más allá de lo que está consiguiendo en el major parisino, 2026 ya se había transformado en el mejor año de su carrera. En mayo alcanzó por primera vez la cuarta ronda de un Masters 1000, en Roma, confirmando que puede competir de igual a igual con jugadores de elite.

También consiguió victorias de enorme peso simbólico y deportivo: derrotó al ruso Andrey Rublev en el ATP de Bastad y al estadounidense Ben Shelton en el ATP de Houston, dos triunfos frente a jugadores del Top 10 que fortalecieron la confianza de un jugador que empezó a consolidarse en el circuito grande.

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Dentro de ese proceso de crecimiento, el propio Tirante ubicó un punto de inflexión inesperado: su paso por la Copa Davis. Tras la victoria en Roland Garros, el argentino recordó con orgullo su estreno en el equipo nacional y dejó una contundente frase. “Soy muy argentino. Quedó demostrado en la Copa Davis, donde dejé muchas cosas de lado por ir. Yo por Argentina dejo la vida y más”, afirmó.

Thiago Tirante debutó en la Copa Davis con la camiseta de Argentina durante la serie frente a Corea del Sur y dejó una buena imagen en su estreno con el equipo nacional (Crédito: REUTERS/Kim Soo-Hyeon)

La referencia remite a la serie disputada ante Corea del Sur, correspondiente a la primera ronda de los Qualifiers 2026 de la Copa Davis, en la que el conjunto albiceleste quedó eliminado. Aquella convocatoria significó el debut de Tirante en el equipo nacional, luego de que varios argentinos mejor posicionados en el ranking desistieran de participar y él aceptara el compromiso.

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En territorio asiático dejó una imagen positiva: ganó uno de sus encuentros y perdió el restante, mostrando personalidad en un contexto complejo. Lejos de afectarlo, aquella experiencia terminó funcionando como impulso. Después de la serie comenzó a competir con mayor confianza, encadenó resultados importantes y llegó a alcanzar el puesto 58 del ranking ATP, la mejor ubicación de su carrera. Ahora, gracias a su actuación en París, ya figura 48 en el ranking en vivo.

“Estoy en un gran nivel, la estoy pasando bien, disfrutando de la batalla y de la lucha, incluso en los momentos malos del partido”, reflexionó Tirante, quien buscará un nuevo triunfo cuando enfrente al español Pablo Carreño Busta (89°).

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