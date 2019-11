Mientras que después del ciclo electoral de 2015 el mapa provincial mostraba una disgregación al interior del peronismo con cuatro o cinco grupos de gobernadores que formaban distintos espacios y no respondían a un liderazgo a nivel nacional (aunque desde la particular Córdoba Juan Schiaretti llevaba la voz cantante a la hora de negociar con Macri), cuando dentro de menos de un mes asuma Fernández, el ex jefe de Gabinete de Néstor y Cristina Kirchner contará con el apoyo (en distintos niveles) de, en principio, 13 gobernadores.