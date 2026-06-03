Revelan los secretos de la transformación física de Michael Jordan tras los rumores sobre su salud que desató una foto

Michael Jordan y su esposa Yvette Prieto navegando en un yate por Italia en julio de 2025 (Backgrid UK/The Grosby Group)

Michael Jordan ha estado en el foco de los medios durante los últimos años debido a una fotografía en septiembre de 2024 en el que se lo veía con los ojos amarillentos, lo que generó incertidumbre y preocupación por su estado de salud. Su entorno aclaró que se la estrella de la NBA y seis veces campeón con Chicago Bulls se encontraba saludable y en las últimas horas se publicó más información sobre este tema.

El ex basquetbolista de 63 años reapareció esta semana en Marbella con una imagen más delgada, con un habano en la mano y en compañía de su esposa, Yvette Prieto. Según lo publicado por el portal Daily Mail, Su Majestad fue visto en el Hotel Marbella Club durante sus vacaciones en España, en un verano europeo que siguió a otros viajes de la pareja por Italia, Grecia y Francia.

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Las imágenes que publicó el medio británico en la que se ve a un Jordan distendido y disfrutando del clima cálido del Hemisferio Norte y también se difundió que la figura del básquetbol adoptó un cambio rotundo de hábitos después de la reacción de los aficionados a una fotografía tomada en 2024 en Mónaco. Según esa versión, MJ decidió mejorar su alimentación y retomar con más intensidad el ejercicio porque quiere llegar a los 70 con una agilidad parecida a la que tenía a los 60.

La fuente citada por Daily Mail sostuvo que el ex jugador también buscó verse bien para sus apariciones en televisión. “Además de aparecer en televisión en las carreras de NASCAR y en algunos momentos en la NBC con la NBA, últimamente ha querido estar en buena forma y listo para la televisión, por así decirlo, porque no hace mucho los aficionados lo criticaban por su aspecto y el aspecto de sus ojos, lo que preocupaba a muchos”, dijo esa persona no revelada al medio británico.

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Michael Jordan presenció la victoria del Monaco ante Barcelona en Champions League (@FCBarcelona_es)

Jordan fue fotografiado en Marbella con una camiseta naranja, pantalones cortos de mezclilla y zapatillas blancas junto a Prieto. La pareja paseó por el hotel rodeada de guardaespaldas, mientras el astro fumaba uno de los puros con los que suele aparecer en público, indicó el medio.

El episodio que reavivó los comentarios ocurrió en septiembre de 2024, cuando Jordan asistió con Prieto al Stade Louis II para ver la victoria del Mónaco sobre Barcelona en la Champions League. Después de que Bleacher Report publicara una imagen suya en el estadio, los comentarios se concentraron en el tono amarillento de sus ojos, de acuerdo con el texto fuente.

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Esa preocupación no era nueva. Ya en 2020, tras el estreno de la docuserie The Last Dance en Netflix, los seguidores habían compartido teorías sobre su estado de salud porque durante varias entrevistas sus ojos parecían tener una coloración amarilla. Una de las versiones indicaba que podría tratarse de ictericia, que suele estar causada por el consumo excesivo de alcohol y provoca un tono amarillento en la piel y en los ojos. En ese marco, algunos seguidores llegaron a temer que Michael Jordan padeciera ese cuadro hepático o un problema más grave.

El seis veces campeón de la NBA, Michael Jordan, se muestra relajándose con estilo, disfrutando de un puro mientras disfruta del sol mediterráneo con su esposa Yvette Prieto durante una lujosa escapada familiar a bordo de un yate privado en las cristalinas aguas de Cerdeña (Backgrid UK/The Grosby Group)

Por otra parte, la fuente citada por el artículo descartó, al menos públicamente, que exista información confirmada sobre el uso de fármacos para adelgazar. “Si está tomando Ozempic o cualquier otra cosa, no se lo ha dicho a nadie, ni nadie le ha preguntado. Se lo guarda para sí mismo”, afirmó al medio.

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Además, le atribuyó la buena condición general de Jordan a su pasado como atleta de alto rendimiento, a su rutina de caminatas en el campo de golf y a entrenamientos compartidos con Yvette Prieto, de 48 años. También sostuvo que su nivel de estrés es bajo por su situación económica y personal.

La leyenda de la NBA, Michael Jordan, es visto en Skradin, un pequeño pueblo cerca del Parque Nacional Krka en Croacia. Jordan disfruta de una visita a Croacia con su esposa Yvette Prieto, sus hijas Victoria e Ysabel y su madre Deloris Jordan. Su presencia en Skradin atrajo la atención de residentes y turistas, muchos de los cuales reconocieron al famoso atleta mientras exploraba el pintoresco pueblo dálmata. Michael Jordan llegó a Croacia en un superyate llamado M'Brace, valorado en unos 115 millones de dólares (Backgrid/The Grosby Group)

El patrimonio de Jordan está estimado en USD 4.300 millones. En los últimos años, además, MJ ha recorrido Europa a bordo de dos yates de lujo: uno llamado Joy, valorado en USD 80 millones, y otro de mayor tamaño, M’BRACE, tasado en USD 115 millones, de acuerdo con la publicación.

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Ese estilo de vida forma parte de su etapa lejos de la NBA desde su retiro definitivo como jugador en 2003. Jordan también es propietario de un equipo de NASCAR y durante esta temporada apareció en televisión como colaborador especial de NBC. También tiene un equipo de pesca, con el que suele competir en torneos con éxito.