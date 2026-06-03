Guatemala

El gobierno de Guatemala arranca su primer tramo de construcción de carretera en Calel y rehabilita 80 kilómetros en Huehuetenango

Arévalo y la ministra Zea recorrieron este miércoles dos departamentos del occidente del país para supervisar obras viales que suman más de 130 kilómetros de intervención

Guardar
Google icon
El presidente Bernardo Arévalo supervisa construcción de tramos carreteros en el occidente de Guatemala
El presidente supervisó el arranque del tramo de 11 kilómetros en Quetzaltenango y dio por concluida la rehabilitación de 80 kilómetros entre Huehuetenango y La Mesilla. (Gobierno de Guatemala)

El presidente de Guatemala Bernardo Arévalo supervisó este miércoles el inicio de la carretera Calel-Pologuá en Quetzaltenango y, en la misma jornada, inauguró una vía rehabilitada en Huehuetenango, en una agenda que el Gobierno presentó como parte de una política para atender territorios que, según dijo el mandatario, fueron relegados durante años.

La obra de Calel-Pologuá tendrá 11 kilómetros y conectará 13 aldeas desde Calel hasta San Antonio Buenabaj, San Antonio Pasajoc y Pologuá, en el municipio de Momostenango, Totonicapán.

Más tarde, en Huehuetenango, Arévalo inauguró la rehabilitación de 80 kilómetros de cinta asfáltica y señalización entre la cabecera departamental y La Mesilla, en la frontera con México.

PUBLICIDAD

El Gobierno también anunció el inicio de dos proyectos adicionales que suman 50 kilómetros desde Huehuetenango en dirección a Quetzaltenango. La ministra de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda Norma Zea informó además que hay seis contratos vigentes en el departamento y 14 proyectos activos de mantenimiento vial a cargo de COVIAL para 2026.

El presidente Bernardo Arévalo supervisa construcción de tramos carreteros en el occidente de Guatemala

La carretera Calel-Pologuá llega después de más de 25 años de gestiones comunitarias

En San Carlos Sija, Quetzaltenango, Arévalo supervisó el arranque de los trabajos del tramo Calel-Pologuá, una obra que, según el acto oficial, había sido solicitada durante 26 años.

Mariano Larios Morales, presidente del comité del proyecto, precisó durante la colocación de la primera piedra que la gestión llevaba “más de veinticinco años, veinticinco años con cinco meses consecutivamente” ante la Dirección General de Caminos y el ministerio.

PUBLICIDAD

La ministra Zea presentó ese corredor como el primer proyecto de construcción de carretera impulsado por la actual administración del ministerio. La funcionaria sostuvo que el tramo es estratégico porque, desde el lado de Pologuá, enlaza con otra ruta centroamericana.

Zea afirmó que la obra debe abrir “oportunidades a todas las comunidades” y facilitar que “pueda potencializarse la economía local”. En su cierre, definió el proyecto con estas palabras: “Un tramo no se construye solo con las maquinarias, se construye con historia, con esfuerzo y con esperanza. Y eso es Calel-Pologuá”.

Arévalo vinculó el inicio de la carretera con una política orientada hacia aldeas y pueblos que, según su discurso, fueron olvidados históricamente. El presidente dijo: “Estamos llegando a las aldeas, a los pueblos que han sido olvidados históricamente para empezar a atender las necesidades”.

El mandatario describió la carretera como un alivio para la vida cotidiana y detalló sus usos concretos: el trabajo, la educación de los hijos, la salud de las familias y el transporte de productos.

Ese fue el sentido central de la visita presidencial: poner en marcha una obra de 11 kilómetros para enlazar 13 aldeas tras más de un cuarto de siglo de solicitudes comunitarias.

Larios Morales dijo que la presencia del jefe de Estado era inédita para la localidad. El dirigente comunitario expresó: “Por primera vez en la historia, señor presidente, nos está visitando y nos está atendiendo nuestro presidente constitucional”.

El representante también agradeció el apoyo económico de migrantes originarios de la zona radicados en Estados Unidos, a quienes atribuyó un papel en la continuidad de las gestiones durante todos esos años.

Arévalo respondió a una frase del dirigente, que había insinuado que tal vez la comunidad no merecía la visita presidencial, con esta réplica: “Ahí sí está equivocado, porque aquí hay dignidad. La dignidad del pueblo maya, la dignidad del pueblo trabajador”.

Huehuetenango concentra rehabilitación, contratos reactivados y nuevas pavimentaciones

Tras la actividad en Quetzaltenango, la agenda presidencial continuó en Huehuetenango, donde Arévalo inauguró la rehabilitación del tramo entre la cabecera departamental y La Mesilla. Según el mandatario, la carretera “está en perfectas condiciones” de un extremo al otro.

Zea detalló ante medios de comunicación la situación de seis contratos vigentes en el departamento. Entre ellos mencionó el tramo de Piedras de Captzin a San Pedro Soloma, que había estado suspendido por más de dos años y medio y fue reactivado el 15 de mayo.

La ministra también incluyó los tramos de Todos Santos a Concepción Huista y de San Sebastián Coatán a Santa Eulalia, este último como parte del denominado triángulo Ixil.

Sumó además los contratos firmados el viernes anterior para el tramo de San Mateo Ixtatán hacia Nentón, que será el primer proyecto de pavimentación en ese municipio, y para el tramo de Concepción Tutuapa, en San Marcos.

Sobre conservación vial, la funcionaria presentó el plan de mantenimiento de la red a cargo de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial. Según Zea, COVIAL tiene 14 proyectos activos en Huehuetenango para 2026.

Arévalo resumió la jornada con una lista de áreas que, según su planteamiento, deben integrarse en la acción estatal. El presidente dijo: “Caminos, escuelas remozadas, puestos de salud con medicina, hospitales, financiamiento para los agricultores”.

El mandatario cerró su intervención con una definición sobre la función del Ejecutivo. Arévalo afirmó que “la única tarea de un gobierno es servirle a su pueblo”.

Temas Relacionados

GuatemalaGobierno de GuatemalaBernardo ArévaloNorma ZeaCIV Guatemala

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

“No les tengo miedo”, afirma la presidenta de Costa Rica tras denunciar atentados en su contra

La presidenta de Costa Rica llamó a dejar rivalidades y pidió a las instituciones actuar juntas frente a las bandas, tras denunciar intimidaciones y plantear que seguirá interpelando la falta de reacción estatal

“No les tengo miedo”, afirma la presidenta de Costa Rica tras denunciar atentados en su contra

El Estado reporta 23,925 transportes con el limitador de velocidad en Guatemala

La Dirección General de Transportes informó que, al 20 de mayo de 2026, se amplió la instalación del mecanismo obligatorio, en un plan asociado a bajar percances viales desde que rige la exigencia

El Estado reporta 23,925 transportes con el limitador de velocidad en Guatemala

Con la aprobación de ley antilavado en Guatemala, se podrá liberar a condenados que ya cumplieron su prisión, pero no pagaron su multa

El Congreso guatemalteco dio luz verde a una norma que actualiza el marco legal contra el lavado de activos y abre una vía judicial para que reclusos sin deuda pendiente de cárcel recuperen su libertad

Con la aprobación de ley antilavado en Guatemala, se podrá liberar a condenados que ya cumplieron su prisión, pero no pagaron su multa

Sector pesquero latinoamericano advierte en Panamá cambios en especies por aumento de temperatura del mar

Empresarios y organismos internacionales evalúan estrategias para sostener una actividad clave para millones de consumidores.

Sector pesquero latinoamericano advierte en Panamá cambios en especies por aumento de temperatura del mar

Ministerio de Salud dominicano emite alerta preventiva por densa nube de polvo del Sahara y altas temperaturas

El fenómeno, que coincide con el inicio de la temporada ciclónica y un incremento extremo en las temperaturas, ha provocado una notable reducción de la visibilidad y un deterioro en la calidad del aire

Ministerio de Salud dominicano emite alerta preventiva por densa nube de polvo del Sahara y altas temperaturas

TECNO

Un iPhone y Meta AI: la fórmula sencilla que permitió hackeos en Instagram

Un iPhone y Meta AI: la fórmula sencilla que permitió hackeos en Instagram

Cómo funciona el nuevo robot con doble cerebro y para qué se utilizará

WhatsApp quiere frenar las estafas: así te avisará cuando detecte mensajes sospechosos

MacBook Neo supera en ventas iniciales al MacBook Air M5 tras su lanzamiento

Por qué las imágenes de IA muestran menos colores que los que existen en el mundo real

ENTRETENIMIENTO

“Nunca sabemos cuándo estamos creando un recuerdo clave”, Olivia Munn reflexionó sobre el impacto invisible de cada momento

“Nunca sabemos cuándo estamos creando un recuerdo clave”, Olivia Munn reflexionó sobre el impacto invisible de cada momento

Jennifer Aniston y Lisa Kudrow reflexionan sobre el avance de la inteligencia artificial

Condenan a Shia LaBeouf tras pelea en Nueva Orleans: actor deberá cumplir libertad condicional

‘High School Musical’: Corbin Bleu y Monique Coleman se rencuentran casi 20 años después de la última película

“Máquina de guerra” se convierte en franquicia y su siguiente película ya tiene luz verde

MUNDO

Un adolescente noruego viajó a Reino Unido para asesinar por encargo de una red criminal vinculada al régimen de Irán

Un adolescente noruego viajó a Reino Unido para asesinar por encargo de una red criminal vinculada al régimen de Irán

Fue medallista paralímpico y hoy se prepara para vivir en órbita: por qué la misión de John McFall es más que un viaje espacial

Por la incertidumbre en Medio Oriente, subió el petróleo y Wall Street cerró en rojo tras diez jornadas de ganancias

Estados Unidos exige el control del uranio iraní como condición para cualquier acuerdo de paz

Alemania, Francia y el Reino Unido esbozan un plan para entablar conversaciones con Putin sobre Ucrania