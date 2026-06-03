El gobierno de Guatemala arranca su primer tramo de construcción de carretera en Calel y rehabilita 80 kilómetros en Huehuetenango

El presidente supervisó el arranque del tramo de 11 kilómetros en Quetzaltenango y dio por concluida la rehabilitación de 80 kilómetros entre Huehuetenango y La Mesilla. (Gobierno de Guatemala)

El presidente de Guatemala Bernardo Arévalo supervisó este miércoles el inicio de la carretera Calel-Pologuá en Quetzaltenango y, en la misma jornada, inauguró una vía rehabilitada en Huehuetenango, en una agenda que el Gobierno presentó como parte de una política para atender territorios que, según dijo el mandatario, fueron relegados durante años.

La obra de Calel-Pologuá tendrá 11 kilómetros y conectará 13 aldeas desde Calel hasta San Antonio Buenabaj, San Antonio Pasajoc y Pologuá, en el municipio de Momostenango, Totonicapán.

Más tarde, en Huehuetenango, Arévalo inauguró la rehabilitación de 80 kilómetros de cinta asfáltica y señalización entre la cabecera departamental y La Mesilla, en la frontera con México.

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El Gobierno también anunció el inicio de dos proyectos adicionales que suman 50 kilómetros desde Huehuetenango en dirección a Quetzaltenango. La ministra de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda Norma Zea informó además que hay seis contratos vigentes en el departamento y 14 proyectos activos de mantenimiento vial a cargo de COVIAL para 2026.

La carretera Calel-Pologuá llega después de más de 25 años de gestiones comunitarias

En San Carlos Sija, Quetzaltenango, Arévalo supervisó el arranque de los trabajos del tramo Calel-Pologuá, una obra que, según el acto oficial, había sido solicitada durante 26 años.

Mariano Larios Morales, presidente del comité del proyecto, precisó durante la colocación de la primera piedra que la gestión llevaba “más de veinticinco años, veinticinco años con cinco meses consecutivamente” ante la Dirección General de Caminos y el ministerio.

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La ministra Zea presentó ese corredor como el primer proyecto de construcción de carretera impulsado por la actual administración del ministerio. La funcionaria sostuvo que el tramo es estratégico porque, desde el lado de Pologuá, enlaza con otra ruta centroamericana.

Zea afirmó que la obra debe abrir “oportunidades a todas las comunidades” y facilitar que “pueda potencializarse la economía local”. En su cierre, definió el proyecto con estas palabras: “Un tramo no se construye solo con las maquinarias, se construye con historia, con esfuerzo y con esperanza. Y eso es Calel-Pologuá”.

Arévalo vinculó el inicio de la carretera con una política orientada hacia aldeas y pueblos que, según su discurso, fueron olvidados históricamente. El presidente dijo: “Estamos llegando a las aldeas, a los pueblos que han sido olvidados históricamente para empezar a atender las necesidades”.

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El mandatario describió la carretera como un alivio para la vida cotidiana y detalló sus usos concretos: el trabajo, la educación de los hijos, la salud de las familias y el transporte de productos.

Ese fue el sentido central de la visita presidencial: poner en marcha una obra de 11 kilómetros para enlazar 13 aldeas tras más de un cuarto de siglo de solicitudes comunitarias.

Larios Morales dijo que la presencia del jefe de Estado era inédita para la localidad. El dirigente comunitario expresó: “Por primera vez en la historia, señor presidente, nos está visitando y nos está atendiendo nuestro presidente constitucional”.

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El representante también agradeció el apoyo económico de migrantes originarios de la zona radicados en Estados Unidos, a quienes atribuyó un papel en la continuidad de las gestiones durante todos esos años.

Arévalo respondió a una frase del dirigente, que había insinuado que tal vez la comunidad no merecía la visita presidencial, con esta réplica: “Ahí sí está equivocado, porque aquí hay dignidad. La dignidad del pueblo maya, la dignidad del pueblo trabajador”.

Huehuetenango concentra rehabilitación, contratos reactivados y nuevas pavimentaciones

Tras la actividad en Quetzaltenango, la agenda presidencial continuó en Huehuetenango, donde Arévalo inauguró la rehabilitación del tramo entre la cabecera departamental y La Mesilla. Según el mandatario, la carretera “está en perfectas condiciones” de un extremo al otro.

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Zea detalló ante medios de comunicación la situación de seis contratos vigentes en el departamento. Entre ellos mencionó el tramo de Piedras de Captzin a San Pedro Soloma, que había estado suspendido por más de dos años y medio y fue reactivado el 15 de mayo.

La ministra también incluyó los tramos de Todos Santos a Concepción Huista y de San Sebastián Coatán a Santa Eulalia, este último como parte del denominado triángulo Ixil.

Sumó además los contratos firmados el viernes anterior para el tramo de San Mateo Ixtatán hacia Nentón, que será el primer proyecto de pavimentación en ese municipio, y para el tramo de Concepción Tutuapa, en San Marcos.

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Sobre conservación vial, la funcionaria presentó el plan de mantenimiento de la red a cargo de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial. Según Zea, COVIAL tiene 14 proyectos activos en Huehuetenango para 2026.

Arévalo resumió la jornada con una lista de áreas que, según su planteamiento, deben integrarse en la acción estatal. El presidente dijo: “Caminos, escuelas remozadas, puestos de salud con medicina, hospitales, financiamiento para los agricultores”.

El mandatario cerró su intervención con una definición sobre la función del Ejecutivo. Arévalo afirmó que “la única tarea de un gobierno es servirle a su pueblo”.