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La importante noticia en torno a la lesión del Dibu Martínez de cara al debut en el Mundial ante Argelia

El guardameta no estará disponible en los amistosos frente a Honduras ni ante Islandia, pero el cuerpo técnico ratifica que llegará en condiciones al estreno mundialista del 16 de junio en Kansas City

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Emiliano Martínez, portero argentino, sentado en un campo de césped con un balón de fútbol a su izquierda, vistiendo uniforme de entrenamiento y calzado deportivo
Emiliano Martínez, portero de la selección argentina y campeón del mundo, descansa durante una sesión de entrenamiento en el campo.

Emiliano “Dibu” Martínez dio un paso adelante en su recuperación: le retiraron el yeso del dedo anular de la mano derecha, donde había sufrido una pequeña fractura durante el calentamiento previo a la final de la Europa League. El arquero mantiene un vendaje en la zona y los tiempos médicos transcurren sin alteraciones respecto al plan original.

La evolución del guardameta de la selección argentina confirma el cronograma que el cuerpo técnico trazó desde el inicio: Martínez no atajará en ninguno de los dos amistosos previos al Mundial, frente a Honduras el sábado 6 de junio ni ante Islandia el martes 9, para preservar la consolidación ósea del dedo. Recién a partir del 12 ó 13 de junio, días después del segundo amistoso, el arquero comenzará a trabajar con intensidad plena.

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La idea del cuerpo técnico es que, en la última semana antes del arranque de la copa, Martínez empiece a ser exigido de manera progresiva. Por ahora, la prioridad es que el hueso termine de soldar antes de someterlo a la demanda de un entrenamiento de alta intensidad. El objetivo, siempre planificado así, es que el número 23 llegue en condiciones óptimas al debut del Grupo J ante Argelia, pautado para el martes 16 de junio en el Arrowhead Stadium de Kansas City.

El propio Martínez había dado señales de confianza al salir del Hotel Origin, búnker de la delegación, en Kansas City. Consultado por los periodistas sobre sus chances de llegar al estreno mundialista, respondió con el pulgar en alto: “Muy bien, llego, llego”. El arquero también había publicado en sus redes sociales tras la primera sesión en el Compass Minerals National Performance Center: “Día 1 con mucha ilusión, triste de no poder hacer todo pero contento con estar con amigos y unidos por un país”.

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La fractura se produjo en el peor momento del calendario. Martínez recibió el golpe en la entrada en calor previa a la final ante el Friburgo, pero atajó el encuentro completo hasta que el Aston Villa levantó el trofeo con un triunfo 3-0. “Hoy me rompí el dedo en la entrada en calor... Nunca tuve una rotura de dedo, pero cada vez que agarraba la pelota se me iba para el otro lado”, había relatado el arquero antes del pitazo inicial.

Dibu Martínez, con uniforme de Argentina, controla un balón de fútbol con su rodilla izquierda en un campo verde. Detrás, una portería con red hexagonal visible
El futbolista Emiliano "Dibu" Martínez demuestra su destreza con el balón en un entrenamiento, reflejando su compromiso y concentración en el camino hacia la plena recuperación de su estado físico.

Con Martínez fuera de los amistosos, Lionel Scaloni y el entrenador de arqueros Martín Tocalli deberán definir si Gerónimo Rulli o Juan Musso cubren esos encuentros, o si ambos tendrán minutos distribuidos en uno cada uno. Otros jugadores del plantel también realizaron trabajos diferenciados en las primeras sesiones en Estados Unidos, aunque Cristian Romero y Julián Álvarez ya recibieron el alta para entrenar con normalidad.

Fuera del campo, el nombre del arquero también circula en el mercado de pases europeo. Según informó Sky Sport, la Juventus inició gestiones formales para incorporarlo tras el Mundial, con el respaldo del nuevo entrenador Luciano Spalletti. El interés de la Vecchia Signora surgió luego de que Liverpool rechazara ceder a Alisson Becker, lo que llevó a la dirigencia turinesa a reactivar contactos con el representante de Martínez, Gustavo Goni. El arquero tiene contrato con el Aston Villa hasta 2029, aunque, según Tuttosport, lleva meses con la intención de buscar un nuevo destino una vez concluido el torneo.

La Albiceleste, defensora del título, completa el Grupo J junto a Austria y Jordania. Tras el debut ante Argelia el 16 de junio, Argentina se medirá con Austria el lunes 22 en el Dallas Stadium y cerrará la fase de grupos el sábado 27 frente a Jordania.

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