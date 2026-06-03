Política

Javier Milei compartió un mensaje que defiende el retiro del pliego de la jueza Michelli

El presidente reposteó en X una publicación del exsecretario letrado de la Corte Suprema, Ricardo Manuel Rojas, que sostiene que ningún candidato tiene un derecho adquirido antes de su designación formal y que el Ejecutivo puede retirar un pliego del Senado en cualquier momento

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El Presidente Javier Milei participa del Tedeum y las celebraciones en el Cabildo por el 25 de Mayo
Un mensaje del exjuez Ricardo Manuel Rojas, que acumuló más de 9.500 visualizaciones, fue el que Milei eligió amplificar para respaldar la decisión del Ministerio de Justicia (Photo by Luis ROBAYO / AFP)

El presidente Javier Milei tomó posición pública por primera vez en la interna por el pliego de María Verónica Michelli, aspirante al Tribunal Oral Federal Criminal N.º 3 de La Plata, al repostear en su perfil de X un mensaje que sostiene la potestad del Ejecutivo para retirar candidaturas judiciales antes de su designación formal.

El texto, escrito por Ricardo Manuel Rojas —exsecretario letrado de la Corte Suprema de Justicia y exjuez en lo criminal de la Ciudad de Buenos Aires—, fue publicado este miércoles 3 de junio y acumuló más de 9.500 visualizaciones.

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“Quien designa a los jueces es el presidente de la República. Así como presenta un pliego al Senado, puede retirarlo. Te puede gustar o no, pero así es la Constitución. Nadie tiene un derecho adquirido antes de su designación formal”, reza el mensaje que Milei eligió amplificar.

La decisión del mandatario de respaldar públicamente ese argumento llega en medio de una interna del oficialismo que involucra al Poder Ejecutivo y al Senado, y cuyo trasfondo, encuentra los nombres propios de Patricia Bullrich y el mandatario nacional.

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Milei reposteó el mensaje de Ricardo Manuel Rojas, exsecretario letrado de la Corte Suprema, quien sostuvo que el presidente puede retirar un pliego del Senado en cualquier momento
Milei reposteó el mensaje de Ricardo Manuel Rojas, exsecretario letrado de la Corte Suprema, quien sostuvo que el presidente puede retirar un pliego del Senado en cualquier momento

Rojas no es un nombre ajeno al Gobierno. En 2025, la administración libertaria le ofreció el cargo de procurador del Tesoro, designación que finalmente no se concretó.

El pliego de Michelli ingresó al Senado el 30 de marzo de 2026. El 13 de mayo, la candidata expuso ante la Comisión de Acuerdos en la audiencia pública convocada para analizar su postulación y obtuvo dictamen con nueve firmas favorables de senadores de La Libertad Avanza (LLA), el PRO, la Unión Cívica Radical (UCR) y algunos bloques provinciales, sobre un total de 14 miembros presentes.

La comisión está conformada por 17 senadores, pero el peronismo se niega a ocupar sus bancas porque alega que le corresponden seis lugares y no tres.

La trayectoria de Michelli en el Poder Judicial se extiende desde el 24 de octubre de 1994, cuando ingresó a la Secretaría Electoral de La Plata. Pasó por distintas funciones hasta convertirse en secretaria de Cámara del Tribunal Oral Federal N.º 1 de esa ciudad, cargo que ocupa desde el 12 de agosto de 2009.

jueza María Verónica Michelli
El pliego de Michelli obtuvo nueve firmas favorables en la Comisión de Acuerdos, con el respaldo de senadores de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y bloques provinciales

Su formación académica incluye una maestría internacional en Derecho Penal por la Universidad de Sevilla y especializaciones en universidades de Bolonia, del Oeste, del Chaco Austral y en la Universidad Champagnat, entre otras.

En el ámbito académico, se desempeña como profesora adjunta en la Universidad Católica de La Plata (UCALP).

El concurso mediante el cual se conformó el orden de mérito se extendió durante aproximadamente diez años. Michelli ocupó el puesto 19 de ese orden e integró una de las ternas conforme al reglamento vigente.

Originalmente convocado para cubrir siete vacantes, el proceso se redujo a seis cargos tras el fallo “Bertuzzi”.

Cómo es el sistema para poder retirar un pliego

SENADO - COMISION DE ACUERDOS - 14/5
La comisión de Acuerdos firmó el pliego de María Verónica Michelli

El mecanismo de designación de magistrados en el Senado sigue un procedimiento preciso. Los pliegos tienen entrada en sesión pública y la Secretaría Parlamentaria los difunde dentro de los dos días corridos. A partir de ese momento, los ciudadanos disponen de siete días para presentar observaciones.

Los pliegos deben publicarse con al menos 15 días de anticipación a la audiencia pública en el sitio web del Senado, el Boletín Oficial y las redes sociales institucionales. Si el cargo corresponde a una provincia, también se notifica a los poderes legislativos provinciales.

La Comisión de Acuerdos recibe las observaciones, pone los antecedentes a disposición de todos los senadores y convoca a una audiencia pública con registro taquigráfico. Si el pliego de un candidato obtiene la mitad más uno de las firmas positivas, queda listo para que el pleno del Senado vote su candidatura. De resultar favorable, el aspirante ya cuenta con el acuerdo de la Cámara Alta y asume su nuevo cargo una vez publicado en el Boletín Oficial.

Para retirarlo, como solicita la Casa Rosada, es también el pleno el que tiene la potestad de hacerlo: se somete el pedido a votación y, con mayoría simple —la mitad más uno de los presentes—, se puede retirar.

Se realizó una nueva jornada en contra de las falsas denuncias de los senadores nacionales Carolina Losada y Juan Carlos Pagotto, en el salón Azul del Senado de la Nación, el martes 07 de Abril del 2026, buenos Aires, Argentina
Juan Carlos Pagotto, presidente de la Comisión de acuerdos, pisa el pleigo de María Verónica Michelli

El Ejecutivo podría haber tenido margen para frenar el tratamiento si el pedido del Ministerio de Justicia hubiese ingresado antes del dictamen en comisión. Con nueve firmas ya explicitadas, esa decisión es ahora potestad exclusiva del recinto.

La postulación también derivó en una presentación ante el fuero federal penal: el fiscal Guillermo Marijuan pidió investigar al Gobierno por presunta discriminación tras el retiro del pliego. La denuncia se suma a otro antecedente que rodeó la candidatura: el exjuez federal Carlos Rozanski había presentado una denuncia contra Michelli y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, que fue archivada.

El fiscal federal Federico Delgado solicitó ese archivo con el argumento de que “es evidente que no existió el hecho que se planteó en la denuncia”.

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