Política

El Senado definirá en una semana si retira o aprueba la candidatura de Michelli como jueza

Los libertarios cedieron e ingresaron hoy el dictamen para que pueda ser tratado en 7 días. En la sesión de mañana se ingresará el pedido para su retiro que también deberá ser votado en una semana. El temario incluye la ley de propiedad privada y la de pago a los holdouts

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Sesión Ordinaria en el Senado de la Nación el 14 de mayo de 2026 en Buenos Aires, Argentina
Debate en el recinto del Senado, con la bancada libertaria en acción

El oficialismo estiró una semana más el tratamiento del pliego de María Verónica Michelli, la candidata que ahora quiere retirar la Casa Rosada.

Al término de la reunión de Labor Parlamentaria en la que los bloques acordaron el temario de la sesión de mañana, la senadora Patricia Bullrich explicó que el jueves “se tratarán 50 pliegos, la ley de Propiedad Privada y el Acuerdo con Holdouts. En esos 50 pliegos no está el de Michelli”.

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En el encuentro que se desarrolló en la sala contigua al despacho de la presidenta de la Cámara, Victoria Villarruel, también se definió que el senador libertario Juan Carlos Pagotto, en su rol de presidente de la Comisión de Acuerdos, ingresará hoy el dictamen de Michelli para que empiecen a correr los 7 días necesarios para poder llevarlo al recinto. “Hoy lo ingresa Pagotto y lo vamos a tratar el miércoles de la semana que viene”. Hasta el senador riojano se había negado a presentarlo por lo que el dictamen, técnicamente, no tenía estado parlamentario.

jueza María Verónica Michelli
María Verónica Michelli habla en una comisión del Senado

Apenas una hora más tarde del término de la reunión de Labor Parlamentaria, el senador libertario que responde a los Menem y, por consiguiente, a Karina Milei, realizó el ingreso del dictamen positivo del pliego de la jueza Michelli, por lo que ya está habilitado para que vaya al recinto.

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En medio de esta nueva interna que desató la postulación de la cuñada de Hugo Alconada Mon para ocupar un cargo de jueza en La Plata, se vio un nuevo posicionamiento de Bullrich contrario a los designios de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; la vicepresidenta de La Nación, Victoria Villarruel, también se subió al debate y se reunió con la candidata para brindarle su apoyo en medio del rechazo de los hermanos Milei.

Sesión Ordinaria en el Senado de la Nación el 14 de mayo de 2026 en Buenos Aires, Argentina - Patricia Bullrich
Patricia Bullrich gesticula durante una sesión en la Cámara Alta (Foto: NA)

Lo que sí sucederá mañana, y que seguramente será uno de los primeros puntos a tratar en la sesión que comenzará a las 11 de la mañana, es que se le dará ingreso al pedido del Ministerio de Justicia de retirar la carpeta de Michelli. “Esto no se vota, sólo es el anuncio del pedido y el ingreso del mismo”, dijo el presidente del bloque del PRO, Martín Goerling, quien luego adelantó que su bloque, que firmó positivo el dictamen, se mantiene con la misma postura.

En la próxima sesión se definirá cómo y qué se vota primero, si el pliego o el pedido de retiro; en todo caso, la carpeta de Michelli ingresará junto a otras 22 que no se debatirán mañana.

Temario

En el mismo encuentro se definió que el temario de la sesión se completará con el tratamiento de la Ley de inviolabilidad de la propiedad privada y la ley de pago a los holdouts.

En el caso de la primera de ellas el oficialismo habría conseguido los votos para mañana. Pero como tuvieron que aceptar modificaciones en el texto, deberá volver a la Cámara de origen.

La norma que habilita la compra de tierra a capitales extranjeros y que agiliza los desalojos, entre varios puntos, sufrió modificaciones en el capítulo referido al Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP), que significó una derrota para el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger; el guiño a gobernadores para que definan -por su cuenta- el límite de venta de tierras a extranjeros; y la amortiguación del texto inicial de la Casa Rosada a la hora de desalojos exprés.

En el caso del proyecto de ley de pago a los holdouts (fondos buitre) enviado al Congreso, el Gobierno busca cancelar una deuda de USD 171 millones mediante un nuevo acuerdo de conciliación judicial. La administración libertaria elevó esta propuesta para saldar los últimos juicios activos contra el país por la alteración de los cupones PBI en 2013.

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