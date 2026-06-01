Política

Reglamentaron el nuevo sistema de pago de indemnizaciones incluido en la Ley de Modernización Laboral

Se trata del FAL, el cual ordena a los empleadores aportar a fondos administrados por entidades autorizadas, que asegurarán el pago de indemnizaciones en casos de desvinculación

Guardar
Google icon
Empleado sentado en escritorio revisando carta, con expresión preocupada y gráficos en la pared, compañeros al fondo.
Imagen Ilustrativa Infobae

Mediante una serie de publicaciones que el Gobierno hizo esta madrugada en el Boletín Oficial, reglamentó el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que había sido incluido en la reforma laboral aprobada a finales de febrero de este año.

Este cambio, implementado a partir de la Ley de Modernización Laboral, modifica el pago de las indemnizaciones y obligaciones laborales a trabajadores debidamente registrados en el sector privado. El decreto estableció cómo se conformarán y administrarán estos fondos, a quiénes alcanzarán, cómo se canalizarán los aportes y cuáles serán los procedimientos para la declaración, inversión y utilización de los recursos.

PUBLICIDAD

La norma determina que el FAL será dirigido a empleadores del sector privado, exceptuando las relaciones laborales expresamente excluidas por la ley y las del sector público. Los empleadores deberán constituir una cuenta individual en un fondo común de inversión o fideicomisos financieros mediante autorización de la Comisión Nacional de Valores (CNV). Solo estarán cubiertos los trabajadores que hayan sido registrados en tiempo y forma al menos doce meses antes de la extinción del vínculo.

Para garantizar la finalidad del sistema, la cobertura mínima a constituir estará definida por parámetros de suficiencia, liquidez y diversificación, que serán revisados periódicamente en función del contexto económico y laboral. La autoridad de aplicación establecerá los montos mínimos necesarios para cubrir las obligaciones aún en escenarios de despidos masivos o crisis de empleo.

PUBLICIDAD

El procedimiento prevé que cada empleador elija una entidad habilitada por la CNV, abra su cuenta individual y reciba un identificador único (“ID FAL”). La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) derivará las contribuciones mensuales a la cuenta correspondiente, integrando el pago a la declaración unificada de la seguridad social. Si el empleador no informa ID dentro de un mes, la CNV asignará de oficio un fondo o fideicomiso, garantizando la continuidad del sistema y la portabilidad de los recursos.

El empleador deberá declarar y abonar mensualmente la contribución, que será deducible del impuesto a las ganancias y permitirá una reducción equivalente de las contribuciones patronales a la seguridad social, salvo cuando la obligación de contribuir esté suspendida. Las inversiones del fondo estarán limitadas a instrumentos financieros y valores negociados en la Argentina, y la comisión total por administración no podrá superar el uno por ciento anual de los activos.

Cuando suceda una desvinculación laboral cubierta por el FAL, el empleador presentará una declaración jurada electrónica y la entidad habilitada verificará la información bancaria y registral del trabajador antes de transferir la suma indemnizatoria directamente a su cuenta, en un plazo máximo de cinco días hábiles. La responsabilidad sobre el cálculo de la indemnización será siempre del empleador.

El régimen contempla mecanismos de portabilidad para migrar los fondos a otra entidad habilitada, así como reglas para la transferencia de cuentas en casos de reorganización societaria, cesión de personal o transferencia de establecimientos. Los recursos en caso de disolución o extinción de la cuenta serán transferidos al empleador solo si no existen contingencias laborales pendientes, previa verificación de todas las autoridades competentes.

El decreto también prevé sanciones para quienes incumplan la obligación de contribuir al FAL, imponiendo multas y permitiendo la ejecución fiscal por parte de ARCA, mientras que los ingresos por sanciones se destinarán a los subsistemas de la seguridad social. Se declara exento del impuesto a los créditos y débitos bancarios a las cuentas del FAL y se garantiza la confidencialidad y seguridad de los datos intercambiados entre los organismos.

Temas Relacionados

Fondo de Asistencia LaboralreglamentaciónLey de Modernización LaboralÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Gobierno reglamentó cambios significativos de la Ley de Modernización Laboral: cuáles son

La medida publicada en Boletín Oficial abarca recibos de sueldo, servicios eventuales, la registración digital, los trámites jubilatorios y las licencias por enfermedad

El Gobierno reglamentó cambios significativos de la Ley de Modernización Laboral: cuáles son

Los libertarios se preparan para una semana con comisiones y recinto en el Senado mientras esquivan leyes sin votos

La Cámara alta tendrá actividad abultada entre mañana y el jueves, donde espera sesionar. Nada es rutilante. Labor Parlamentaria, recién el miércoles. Sí existe apuro para validar un acuerdo con dos holdouts por USD 171 millones

Los libertarios se preparan para una semana con comisiones y recinto en el Senado mientras esquivan leyes sin votos

La pelea por la provincia de Buenos Aires: una decisión que en LLA depende de los acuerdos políticos y la interna

Las autoridades del partido todavía no tienen un candidato claro para disputarle el poder a Axel Kicillof. La disputa entre las dos facciones del oficialismo nacional

La pelea por la provincia de Buenos Aires: una decisión que en LLA depende de los acuerdos políticos y la interna

Los planes del Gobierno para acelerar la gestión y los intentos por aplacar la interna

En Casa Rosada detectan demoras en la resolución de conflictos y buscan aceitar la dinámica. El rol de Milei y la agenda legislativa. El efecto mundialista con el que fantasea el oficialismo

Los planes del Gobierno para acelerar la gestión y los intentos por aplacar la interna

Oficializaron al nuevo miembro del equipo económico que ocupará el cargo de Secretario Legal y Administrativo

El Subprocurador del Tesoro de la Nación, Juan Ignacio Stampalija reemplazará a José García Hamilton que renunció por problemas personales

Oficializaron al nuevo miembro del equipo económico que ocupará el cargo de Secretario Legal y Administrativo

DEPORTES

Los archivos completos de la pesadilla de Argentina en el Mundial 2018: “En Rusia pasó de todo”

Los archivos completos de la pesadilla de Argentina en el Mundial 2018: “En Rusia pasó de todo”

Quiénes son los ganadores y los perdedores de la lista de la selección argentina para el Mundial

El baile de Marta Kostyuk en pleno partido ante Iga Swiatek que desató un debate en Roland Garros

Messi llegó a Kansas y se sumó a la delegación de Argentina de cara al Mundial: cómo está de su molestia física

El fastidio del DT de Argelia cuando le preguntaron sobre la selección argentina tras presentar la lista para el Mundial

TELESHOW

Emanuel en Gran Hermano rompió en llanto al ver el mensaje que le dejó su hija: “Te amo, papá”

Emanuel en Gran Hermano rompió en llanto al ver el mensaje que le dejó su hija: “Te amo, papá”

El vestido rosa de Gimena Accardi se robó la noche en su cumpleaños 41: las imágenes de su celebración

Gladys La Bomba Tucumana abandonó la casa de Gran Hermano: la polémica participante que entró en su lugar

El cambio de vida de Walas de Massacre tras internarse en la clínica de Cormillot: “Bajé 18 kilos”

Zaira Nara habló del reencuentro privado con Paula Chaves y su reconciliación: “Vino a casa y charlamos”

INFOBAE AMÉRICA

Netanyahu ordenó reanudar los ataques israelíes contra Hezbollah en Beirut y acusó al grupo de violar el alto el fuego

Netanyahu ordenó reanudar los ataques israelíes contra Hezbollah en Beirut y acusó al grupo de violar el alto el fuego

Casi 900 detenidos, más de un centenar de heridos y destrozos en distintas ciudades de Francia durante los festejos del PSG

Estados Unidos e Irán intercambiaron nuevos ataques en medio del estancamiento de las negociaciones para poner fin a la guerra

La Guardia Revolucionaria iraní atacó una base de EEUU en Kuwait tras los bombardeos de Washington a instalaciones en el país

Estados Unidos realizó ataques de “autodefensa” contra radares y sitios de control de drones del régimen iraní durante el fin de semana