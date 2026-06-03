Luis Caputo apuntó contra Quintela tras decir que lo iban a investigar: “Mejor que amenazar, dedíquese a gobernar bien”

El ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, le respondió al gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, quien aseguró que lo iban a investigar cuando lleguen al poder. El titular del Palacio de Hacienda utilizó sus redes sociales, aprovechó para cuestionar su gestión en la provincia del noroeste e incluso el propio Javier Milei replicó el mensaje en su cuenta.

En diálogo con Infobae al Amanecer, el mandatario riojano criticó la visión centralista del Gobierno y apuntó contra el ministro: "Lo vamos a investigar a él también cuando lleguemos al poder nosotros. Vamos a hacer lo que nunca hicimos, que es investigar qué sucedió en esta gestión. Por eso, los inversores tienen que tener cuidado“.

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Asimismo, consultado por los dichos de Caputo contra el gobernador bonaerense Axel Kicillof, Quintela consideró que estos demuestran desconocimiento de la realidad de la Argentina: “No conoce el país Caputo, no sabe los problemas que tenemos. Por lo tanto, no tiene una visión integral”.

“No conocen el país porque no lo visitan, no saben cuáles son los problemas. Nunca desembarcaron en una provincia y se fijaron en lo que pasa con la gente. No conocen la idiosincrasia ni el potencial de cada región. Lo único que conocen es de políticas para beneficiar a un grupo selecto de la República Argentina y del extranjero”, agregó con vehemencia.

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Seguido a esto, el ministro de Economía compartió una publicación en sus redes sociales y cruzó al mandatario riojano: “Ya estuvieron y lo hicieron gobernador, porque para eso ustedes utilizan el poder del Estado. Tuvieron que inventar entonces que mi familia había atentado contra la vicepresidente”.

Y añadió: “Mejor que amenazar cual matón de barrio, dedíquese a gobernar bien su provincia que, por su culpa, es un verdadero desastre. Por ejemplo, por no adherir al RIGI está privando a los riojanos de más empleo, recursos y mejores salarios”.

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En esa línea, Quintela había cuestionado al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones que impulsó el Poder Ejecutivo y afirmó: "El Rigi, por ejemplo, es una entrega total de la riqueza nuestra. Total, absoluta. Y el superRigi más todavía“.

Para Quintela, las provincias atraviesan una situación muy compleja. El gobernador explicó en la misma entrevista que en una reunión que mantuvieron ayer, “todos los gobernadores coincidieron en que la situación es crítica. Hay cierre de comercios, caída de la industria, pérdida de puestos de trabajo, inflación...”.

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El ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo (Adrián Escándar)

Y detalló que dedica “casi el 80 % de su tiempo” a resolver urgencias: “No en aplicar políticas públicas, sino en problemas individuales: gente que no puede pagar la luz, que no tiene para comer o para medicamentos”.

Además, advirtió que su provincia gasta “1.200 millones por mes” en salud, cifra que no cuenta con respaldo nacional dado el recorte de partidas transferidas.

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Otra preocupación, según el gobernador, es la emergencia en infraestructura. Señaló que “son 30 o 40 kilómetros de cráteres” en las rutas nacionales, lo que ha provocado “tres o cuatro muertes” el fin de semana anterior, lo que refleja el deterioro de los servicios federales.

Ante la falta de recursos, Quintela confirmó el regreso de los bonos provinciales “chachos”, señalando que “tenían un plazo de vencimiento el 31 de diciembre de 2024. y ahora “van a volver” con la premisa de que “pierdan lo menos posible el poder adquisitivo”.

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Kicillof, el peronismo y los desafíos de cara a 2027

Consultado sobre el futuro del PJ, Quintela afirmó la necesidad de “ampliar el espacio, ahora más que nunca”. Señaló que existen línea rojas claras: “El límite es (Mauricio) Macri, el límite son los libertarios y también Victoria Villarruel”.

Ricardo Quintela, gobernador de La Rioja

Respecto de las candidaturas para 2027, opinó que hoy por hoy el candidato parece ser Axel Kicillof, aunque enfatizó que el peronismo “tiene una oferta interesante”: citó a Sergio Massa, Sergio Uñac, Sergio Ziliotto y Gerardo Zamora como dirigentes con experiencia y visión federal.

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El gobernador destacó la importancia de “volver a una Argentina que crezca en lo industrial. Fabricar aviones, trenes, buques, armar un esquema propio de Defensa”. Aseguró que el país debe perseguir la autosuficiencia y el respeto internacional.