El deslumbrante elogio de Briatore a Colapinto y su vaticinio sobre el futuro de Alpine en la Fórmula 1

Flavio Briatore posteó una foto con Franco Colapinto (@briatoreflavio)

Flavio Briatore afirmó que Alpine quiere volver a la élite de la Fórmula 1 y vinculó esa meta con la evolución de Franco Colapinto, a quien elogió por su adaptación al nuevo auto. Mientras tanto, la escudería avanza en refuerzos técnicos y acuerdos comerciales con la mirada puesta en la presente temporada y en 2027.

El equipo francés ocupa la quinta posición en el Campeonato de Constructores y Briatore le dijo a Autohebdo que Alpine todavía busca fortalecer áreas de su estructura. En ese proceso, el asesor ejecutivo aseguró que la escudería negocia con seis o siete especialistas más para acercarse a sus objetivos deportivos.

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El piloto argentino de 23 años viene de lograr su mejor resultado al ser sexto en Canadá y sumó puntos en tres de las cinco primeras fechas. Está consolidado en su primera temporada completa en la F1 y Briatore destacó su labor: “¡Franco tiene talento! El problema era adaptar sus habilidades al coche, un poco como se afina un instrumento musical. Hemos pasado mucho tiempo con él, hemos hablado mucho y también hemos tenido mucha paciencia, pero ha merecido la pena. Este trabajo está dando sus frutos”, subrayó el asesor ejecutivo del team galo sobre el bonaerense, quien se sumó a Alpine gracias a las gestiones de Briatore con Williams para conseguir una cesión de cinco años.

Briatore sostuvo que el progreso de Colapinto ya es visible y lo atribuyó a un trabajo de adaptación sostenido entre el piloto y la estructura técnica de Alpine. A su vez, el italiano también fijó una meta para la estructura con base en Enstone, Inglaterra: “Enstone recuperará su lugar y Alpine volverá a ser un equipo de punta”.

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El acuerdo con Gucci le entregará bonos multimillonarios si se cumplen ciertos objetivos (Prensa Alpine)

Cabe recordar que el árbol genealógico de la estructura de Enstone nació en Inglaterra con el extinto team Toleman, que luego fue comprado por Benetton y más tarde por Renault. Por eso, Briatore habla de volver a ser un equipo de punta ya que supo ganar cuatro Campeonatos Mundiales de Conductores con Michael Schumacher (Benetton en 1994 y 1995) y Fernando Alonso (Renault 2005 y 2006). Además, tres títulos de Constructores en 1995, 2005 y 2006.

Este miércoles, Flavio publicó una foto en sus redes sociales. Fue para agradecer por la entrega del Alpine A390, uno de los productos de calle de la marca deportiva de Renault: “¡Qué bien que me hayan entregado hoy mi nuevo Alpine A390 antes del Gran Premio de Mónaco y de la visita relámpago de Franco!"

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Briatore agregó que el crecimiento reciente no alcanza para las aspiraciones del equipo: “Todavía debemos reforzarnos y nos estamos ocupando de ello. Estamos en negociaciones con seis o siete personas más. Aún no hemos alcanzado nuestros objetivos en ese aspecto”, afirmó al medio francés.

Uno de los pasos ya concretados fue la incorporación de Jason Somerville, un ingeniero con experiencia en el desarrollo del reglamento aerodinámico que entró en vigencia en 2026.

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Briatore también valoró el nivel actual de la alineación deportiva: “El paquete que tenemos actualmente, tanto a nivel de los ingenieros senior como de los pilotos, es muy bueno. Pierre Gasly, por ejemplo, ha ganado mucha madurez. Es alguien que trabaja mucho. Con Franco, forman una bonita pareja. Por el momento, también se llevan muy bien”, añadió.

Flavio Briatore destacó que Franco Colapinto y Pierre Gasly forman una fuerte dupla de pilotos y tienen una relación (REUTERS/Jennifer Gauthier)

La proyección deportiva de Alpine convive con una estrategia comercial más amplia. El team francés viene de anunciar su acuerdo con la marca de moda de lujo Gucci, que será su principal sponsor en 2027 en un acuerdo por tres años que rondaría los 50 millones de euros por año según adelantó el medio The Race. En referencia a ese tema, Briatore y el director general del Grupo Renault François Provost obtuvieron bonificaciones en el acuerdo entre Alpine y Gucci, según informó Business Book GP, un portal dedicado a analizar los panoramas económicos de los equipos.

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De acuerdo al mencionado sitio, el contrato contempla una cláusula de rendimiento de 10 millones de euros si el equipo termina cuarto en la clasificación de Constructores y una cláusula de impacto mediático de 10 millones de euros si la exposición mediática de Gucci supera un billón de euros.

El mismo portal informó que Briatore había fijado un precio de 180 millones de euros para que la empresa austríaca BWT continuara como patrocinador principal de Alpine hasta 2030. Sin embargo, la compañía austriaca rechazó esa condición, lo que llevó al dirigente italiano a buscar alternativas hasta cerrar el vínculo con Gucci.

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Hábil para los negocios y rápido para cerrarlos como si fuese un auto de Fórmula 1, Flavio Briatore está logrando la recuperación de Alpine. Volvió al paddock hace dos años y logró revalorizar a la escudería francesa que hoy es la mejor después de los cuatro equipos más fuertes. Por si fuera poco, “su” piloto, Franco Colapinto, pasa por su mejor momento en la Máxima.