Política

En medio de las tensiones por el pliego de la jueza Michelli, Karina Milei recibió a Patricia Bullrich en la Casa Rosada

La secretaria general de la Presidencia mantuvo un encuentro con la senadora oficialista, que viene marcando diferencias con el Gobierno en los últimos días

Guardar
Google icon
Patricia Bullrich y Karina Milei

En medio de las tensiones por las diferencias en torno al pliego de la jueza María Verónica Michelli, Karina Milei recibió este miércoles en la Casa Rosada a la senadora Patricia Bullrich para mostrar unidad y despejar dudas sobre su continuidad en el partido.

De acuerdo con lo que confirmaron a Infobae fuentes cercanas a las protagonistas, el encuentro se llevó adelante en el despacho de la secretaria general de la Presidencia, en el primer piso de Balcarce 50, aunque el contenido de lo conversado no trascendió por el momento.

PUBLICIDAD

La reunión fue confirmada por la jefa del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara baja, quien publicó una foto en su cuenta de X, luego de haber marcado algunos cuestionamientos sobre determinadas medidas del Gobierno en los últimos días.

El primer distanciamiento de la ex ministra de Seguridad fue a comienzos del mes pasado, cuando le reclamó a Manuel Adorni, denunciado por presunto enriquecimiento ilícito, que presente cuánto antes la información sobre su patrimonio.

PUBLICIDAD

“El jefe de Gabinete dijo algo contundente, que tiene una explicación a los gastos que hizo y que va a presentar su declaración jurada. Creo que lo tiene que hacer de inmediato”, sostuvo, en declaraciones al periodista Eduardo Feinmann, en el canal A24.

Noticia en desarrollo...

Temas Relacionados

GobiernoJavier MileiKarina MileiPatricia BullrichSenadoÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Luis Caputo apuntó contra Quintela tras decir que lo iban a investigar: “Mejor que amenazar, dedíquese a gobernar bien”

El ministro de Economía le respondió al gobernador de La Rioja después de sus dichos en Infobae al Amanecer. El presidente Javier Milei replicó el mensaje en sus redes sociales

Luis Caputo apuntó contra Quintela tras decir que lo iban a investigar: “Mejor que amenazar, dedíquese a gobernar bien”

Más senadores enfrentan al Gobierno por el retiro del pliego de la jueza Michelli

Tras el rechazo de Patricia Bullrich, legisladores radicales y de bancadas aliadas se plegaron a cuestionar la decisión del Poder Ejecutivo de desistir con la postulación de la magistrada

Más senadores enfrentan al Gobierno por el retiro del pliego de la jueza Michelli

El Senado definirá en una semana si retira o aprueba la candidatura de Michelli como jueza

Los libertarios cedieron e ingresaron hoy el dictamen para que pueda ser tratado en 7 días. En la sesión de mañana se ingresará el pedido para su retiro que también deberá ser votado en una semana. El temario incluye la ley de propiedad privada y la de pago a los holdouts

El Senado definirá en una semana si retira o aprueba la candidatura de Michelli como jueza

Integridad Republicana cuestionó el retiro del pliego de Michelli y advirtió sobre una posible actitud persecutoria

La entidad alertó por eventuales represalias vinculadas con la actividad profesional de un familiar de la magistrada y reclamó preservar garantías esenciales del sistema institucional

Integridad Republicana cuestionó el retiro del pliego de Michelli y advirtió sobre una posible actitud persecutoria

Se proyectó en el auditorio de la Cámara de Diputados un documental sobre la vida del coronel Larrabure, asesinado en 1975 por el ERP

Ayer por la tarde fue presentado el film “El Vasco nos mira desde arriba” en la sala principal de la Cámara baja. La actividad fue impulsada por el diputado libertario Federico Pelli. Los reconocimientos al militar fallecido

Se proyectó en el auditorio de la Cámara de Diputados un documental sobre la vida del coronel Larrabure, asesinado en 1975 por el ERP

DEPORTES

La verdad sobre el estado físico de Nico Paz en el umbral del Mundial y la postura de Scaloni y el posteo del volante

La verdad sobre el estado físico de Nico Paz en el umbral del Mundial y la postura de Scaloni y el posteo del volante

Los Knicks vuelven a las Finales de la NBA: cómo la nutrición fue clave en la preparación de Josh Hart

De técnico interino a campeón del mundo: la construcción del ciclo Scaloni contada en una enciclopedia coral

La Copa del Mundo 2026 enfrenta un riesgo creciente de amaño y spot fixing por el boom de apuestas

Pesas bajo el agua y un retiro en el Templo Shaolin: así se preparó Victor Wembanyama para las Finales de la NBA

TELESHOW

Ni una menos: los comprometidos mensajes de las famosas en contra de la violencia hacia las mujeres

Ni una menos: los comprometidos mensajes de las famosas en contra de la violencia hacia las mujeres

Premios Sur: el emotivo minuto de silencio que pidió Dolores Fonzi en homenaje a Agostina Vega

Alejandra Majluf, la nueva integrante de Gran Hermano: del fenómeno “La Colada” en los años 90 a vivir en un reality

La divertida confusión de Daniela Celis con una de sus gemelas: “¿Sabés cuál es mi nombre?"

La alegría de Lolo Poggio por la compra de su segundo auto: “A los 20 y sin la ayuda de nadie”

INFOBAE AMÉRICA

Descubren un sistema estelar que origina un triple eclipse único

Descubren un sistema estelar que origina un triple eclipse único

Primera universidad peruana obtiene el Sello SOFÍA, acreditación basada en estándares europeos

Alemania, Francia y el Reino Unido esbozan un plan para entablar conversaciones con Putin sobre Ucrania

Empleada de una joyería en Florida es acusada de robar más de 46.000 dólares mediante cheques falsificados

Así quedó el aeropuerto de Kuwait tras el ataque iraní con drones y misiles que dejó al menos un muerto