En medio de las tensiones por el pliego de la jueza Michelli, Karina Milei recibió a Patricia Bullrich en la Casa Rosada

En medio de las tensiones por las diferencias en torno al pliego de la jueza María Verónica Michelli, Karina Milei recibió este miércoles en la Casa Rosada a la senadora Patricia Bullrich para mostrar unidad y despejar dudas sobre su continuidad en el partido.

De acuerdo con lo que confirmaron a Infobae fuentes cercanas a las protagonistas, el encuentro se llevó adelante en el despacho de la secretaria general de la Presidencia, en el primer piso de Balcarce 50, aunque el contenido de lo conversado no trascendió por el momento.

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La reunión fue confirmada por la jefa del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara baja, quien publicó una foto en su cuenta de X, luego de haber marcado algunos cuestionamientos sobre determinadas medidas del Gobierno en los últimos días.

El primer distanciamiento de la ex ministra de Seguridad fue a comienzos del mes pasado, cuando le reclamó a Manuel Adorni, denunciado por presunto enriquecimiento ilícito, que presente cuánto antes la información sobre su patrimonio.

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“El jefe de Gabinete dijo algo contundente, que tiene una explicación a los gastos que hizo y que va a presentar su declaración jurada. Creo que lo tiene que hacer de inmediato”, sostuvo, en declaraciones al periodista Eduardo Feinmann, en el canal A24.

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