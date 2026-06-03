Mundo

Fue medallista paralímpico y hoy se prepara para vivir en órbita: por qué la misión de John McFall es más que un viaje espacial

El lanzamiento previsto para 2027 evaluará las capacidades físicas del exatleta británico y el rendimiento de las prótesis modernas en un entorno de microgravedad hasta ahora inexplorado

Guardar
Google icon
La selección de un atleta con discapacidad física por parte de la Agencia Espacial Europea representa un avance significativo en la exploración del espacio para personas con movilidad reducida (Instagram: @astro_johnmcfall)
La selección de un atleta con discapacidad física por parte de la Agencia Espacial Europea representa un avance significativo en la exploración del espacio para personas con movilidad reducida (Instagram: @astro_johnmcfall)

En el centro de astronautas de la Agencia Espacial Europea (ESA) en Alemania, el británico John McFall se prepara para convertirse en el primer astronauta con discapacidad física en vivir en órbita. La misión, prevista para 2027, forma parte de un acuerdo entre la Agencia Espacial del Reino Unido y la empresa emergente estadounidense Vast, que construye la estación espacial Haven-1.

Poco después de la firma del acuerdo, la iniciativa recibió apoyo desde distintos sectores científicos y gubernamentales. Según The Guardian, diario británico, la misión contempla una estancia de dos semanas en la estación Haven-1, desarrollada por Vast en California. El proyecto busca reunir a cuatro astronautas en un entorno equipado con laboratorio de microgravedad y una ventana para observar la Tierra.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el mismo medio, la Agencia Espacial del Reino Unido trabajará junto a la empresa emergente para asegurar patrocinios que financien el viaje del exdeportista. El traslado a la estación se realizaría en una cápsula Crew Dragon de SpaceX, utilizando un cohete Falcon 9. Como alternativa, el plan contempla una posible misión privada de Vast a la Estación Espacial Internacional (EEI) en 2027.

El perfil de John McFall

Una pantalla gigante muestra dos atletas con prótesis corriendo en una pista roja. Abajo, un astronauta da una charla a una audiencia sentada
El proceso de selección, impulsado por agencias espaciales internacionales, pretende evaluar la adaptación de prótesis avanzadas en el espacio (Instagram: @astro_johnmcfall)

En 2008, McFall ganó la medalla de bronce en los 100 metros de los Juegos Paralímpicos de Beijing. 11 años antes, había perdido la pierna derecha en un accidente de motocicleta. Después de su recuperación, se dedicó al atletismo y más tarde se especializó en cirugía ortopédica en el Servicio Nacional de Salud británico (NHS).

PUBLICIDAD

En el año 2022, la Agencia Espacial Europea lo seleccionó para el proyecto Fly!, que investiga la viabilidad de que personas con discapacidades físicas participen en misiones espaciales de larga duración. El objetivo es evaluar tanto las condiciones físicas de los astronautas como el desempeño de las prótesis modernas en ambientes de microgravedad.

El desafío científico y social

La misión de McFall va más allá del reto personal. Según The Guardian, su experiencia podría aportar datos sobre la adaptación de las prótesis en el espacio y mejorar el diseño de dispositivos más ligeros y funcionales. Además, el trabajo de investigación abordará afecciones como la osteoporosis y la atrofia muscular, frecuentes durante las estadías prolongadas en órbita.

“Es una oportunidad apasionante. Sacia mi curiosidad por el conocimiento y la ciencia”, dijo en declaraciones citadas por el medio británico. Añadió que ve el proyecto como un desafío personal y un avance social, ya que busca romper prejuicios sobre las capacidades de las personas con discapacidad física.

El precedente para la exploración espacial inclusiva

Una nave espacial blanca y gris con paneles solares, que dice "VAST" en su costado, orbita la Tierra azul y nublada contra un fondo espacial oscuro
La colaboración entre el Reino Unido, Vast y SpaceX busca reunir a cuatro profesionales en un entorno orbital adaptado (Vast)

A nivel institucional, la Agencia Espacial del Reino Unido remarcó que la misión representa un avance hacia la inclusión. La participación de John allana el camino para futuras investigaciones y programas de rehabilitación enfocados en personas amputadas o con movilidad reducida.

La estación espacial Haven-1 ofrecerá un entorno controlado para examinar el impacto de la microgravedad sobre el cuerpo humano y la tecnología de las prótesis. Según Vast, empresa estadounidense, el interior de la estación estará revestido con madera de arce y contará con espacios adaptados para el trabajo científico y la vida cotidiana de los astronautas.

Más allá de la ciencia

El astronauta británico Tim Peake, quien integró la misión Principia de la ESA en 2015-2016, expresó su emoción por el paso que se dará con John McFall: “Es una inspiración para todos aquellos a quienes alguna vez les han dicho que existen límites a lo que pueden lograr”, sostuvo. En paralelo, destacó que el acuerdo firmado marca un hito para los vuelos espaciales tripulados inclusivos.

Hombre de cabello canoso en un traje espacial azul de la ESA con la bandera británica en el brazo, sonriendo, con las manos unidas, hablando a una audiencia
La investigación liderada por un deportista británico tiene como finalidad demostrar que los límites físicos pueden superarse en la exploración espacial moderna (Instagram: @astro_johnmcfall)

Su presencia en la misión busca transmitir un mensaje sobre la diversidad y la igualdad de oportunidades en la exploración espacial. El propio exdeportista subrayó: “Estamos diciendo que está bien que las personas con discapacidad sean astronautas. Hemos demostrado que es posible".

La empresa prevé concluir la construcción de Haven-1 antes de 2027. El cronograma contempla pruebas de seguridad, selección de tripulantes y simulacros previos al lanzamiento. La decisión final sobre la participación de McFall dependerá de las evaluaciones médicas y técnicas realizadas por la ESA y la Agencia Espacial del Reino Unido.

Temas Relacionados

Agencia Espacial EuropeaReino UnidoExploración espacialDiscapacidadNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Por la incertidumbre en Medio Oriente, subió el petróleo y Wall Street cerró en rojo tras diez jornadas de ganancias

El índice retrocedió un 0,74% y el Dow Jones cayó un 1,13% en una jornada en la que las preocupaciones geopolíticas y el repunte del crudo golpearon a los sectores financiero y tecnológico

Por la incertidumbre en Medio Oriente, subió el petróleo y Wall Street cerró en rojo tras diez jornadas de ganancias

Estados Unidos exige el control del uranio iraní como condición para cualquier acuerdo de paz

Rubio admitió ante el Congreso que Irán aún no ha dado su aval definitivo al borrador de acuerdo, mientras los ataques iraníes contra el aeropuerto de Kuwait tensionan el frágil alto el fuego

Estados Unidos exige el control del uranio iraní como condición para cualquier acuerdo de paz

Alemania, Francia y el Reino Unido esbozan un plan para entablar conversaciones con Putin sobre Ucrania

Un grupo de aliados europeos clave de Ucrania está trabajando con Kiev en planes para entablar negociaciones con Rusia que pongan fin a la guerra

Alemania, Francia y el Reino Unido esbozan un plan para entablar conversaciones con Putin sobre Ucrania

Así quedó el aeropuerto de Kuwait tras el ataque iraní con drones y misiles que dejó al menos un muerto

Drones y misiles de los Guardianes de la Revolución golpearon el terminal de pasajeros T1 del principal hub aéreo del Golfo, causaron un muerto, 63 heridos y obligaron a suspender los vuelos durante horas. El páis árabe expulsó a dos diplomáticos iraníes en respuesta

Así quedó el aeropuerto de Kuwait tras el ataque iraní con drones y misiles que dejó al menos un muerto

Rutte confirmó que Ucrania sigue recibiendo antimisiles regularmente pese a la guerra en Irán

El secretario de la OTAN expresó este mensaje en una conferencia de prensa junto a Volodimir Zelensky, luego de haber llegado sin previo aviso a Kiev acompañado por los embajadores de los 32 países que integran la OTAN

Rutte confirmó que Ucrania sigue recibiendo antimisiles regularmente pese a la guerra en Irán
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Una provincia dejará de aplicar retenciones de Ingresos Brutos a las operaciones con billeteras virtuales

Una provincia dejará de aplicar retenciones de Ingresos Brutos a las operaciones con billeteras virtuales

Florentino Pérez anuncia a José Mourinho como próximo entrenador del Real Madrid en su candidatura a las elecciones

MML organiza evento de intercambio de figurista del Mundial 2026: ubicación, horario y fechas

Javier Milei compartió un mensaje que defiende el retiro del pliego de la jueza Michelli

Almacenes y supermercados de Colombia afrontan su peor mes en ventas de 2026: Fenalco reveló qué los puede salvar durante junio

INFOBAE AMÉRICA

El guatemalteco Manuel Velasco Gómez acepta ser extraditado a Estados Unidos

El guatemalteco Manuel Velasco Gómez acepta ser extraditado a Estados Unidos

Ministerio Público en Honduras rechaza recurso presentado por exintegrantes de la Comisión Permanente del Congreso Nacional

El Salvador se suma a la fiebre mundialista: Bailarines recrean el éxito “Dai Dai” de Shakira en el Estadio Cuscatlán

“No les tengo miedo”, afirma la presidenta de Costa Rica tras denunciar atentados en su contra

Cuba suspendió los pagos con Visa y Mastercard desde el sábado

ENTRETENIMIENTO

Condenan a Shia LaBeouf tras pelea en Nueva Orleans: actor deberá cumplir libertad condicional

Condenan a Shia LaBeouf tras pelea en Nueva Orleans: actor deberá cumplir libertad condicional

‘High School Musical’: Corbin Bleu y Monique Coleman se rencuentran casi 20 años después de la última película

“Máquina de guerra” se convierte en franquicia y su siguiente película ya tiene luz verde

El exnovio de Rumer Willis negó las acusaciones de maltrato en plena disputa por su hija

Cara Delevingne contó cómo empezó a vender drogas a los 14 años en plena espiral de consumo