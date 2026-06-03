Guatemala

El guatemalteco Manuel Velasco Gómez acepta ser extraditado a Estados Unidos

El señalado, alias Nacho, quedó a la espera de que el Tribunal Tercero de Sentencia Penal envíe el oficio a la cancillería, tras un requerimiento del Distrito Este de Texas por narcotráfico

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Dos policías armados con equipo táctico flanquean a un hombre detenido frente a una puerta metálica, con una motocicleta roja parcialmente visible
Manuel “Nacho” es capturado en Malacatán, San Marcos, por la SGAIA tras una orden de extradición a Estados Unidos por narcotráfico.. (PNCdeGuatemala)

Medios locales en Guatemala, reportan que, Manuel Ignacio de Jesús Velasco Gómez, alias Nacho, aceptó ser extraditado a Estados Unidos por cargos de narcotráfico y quedó a la espera de que el Tribunal Tercero de Sentencia Penal remita el oficio al Ministerio de Relaciones Exteriores para formalizar su entrega, después de que las autoridades estadounidenses del Distrito Este de Texas lo reclamaran por conspiración para fabricar y distribuir cinco kilogramos o más de una mezcla con cocaína.

Velasco Gómez compareció ante el Tribunal Tercero de Sentencia Penal y manifestó que estaba de acuerdo con ser enviado a Estados Unidos para solventar su situación legal.

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De acuerdo con el expediente citado por medios de comunicación, no existían asuntos pendientes por resolver en Guatemala, por lo que el tribunal ordenó informar a la cancillería guatemalteca para coordinar la entrega con las autoridades estadounidenses.

El caso se inscribe en una ofensiva más amplia contra pedidos de extradición: en 2026, las autoridades guatemaltecas han detenido a 27 personas requeridas por otros países, informó la Policía Nacional Civil. La captura de Velasco Gómez integra esa cifra.

Estados Unidos lo reclama por una conspiración de narcotráfico atribuida desde 2011

La solicitud de extradición proviene del Distrito Este de Texas y señala a Velasco Gómez por delitos relacionados con la conspiración para fabricar y distribuir cocaína.

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El cargo describe la fabricación y distribución de al menos cinco kilogramos de una sustancia que contenía una cantidad detectable del estupefaciente, con conocimiento o causa razonable de que sería importado ilegalmente a Estados Unidos.

Según la investigación reseñada, alias “Nacho” habría formado parte de una organización dedicada al tráfico de drogas que operaba en Sur, Centro y Norteamérica. Esa estructura es señalada de importar grandes cantidades de cocaína hacia Estados Unidos.

La misma investigación sitúa su presunta participación en esa organización desde 2011 y, al menos, hasta abril de 2025. El texto también indica que a esa estructura se le atribuyen tareas de transporte, dirección y administración de distintas actividades vinculadas con el tráfico de cocaína.

La captura ocurrió en Malacatán durante un operativo conjunto

La detención se produjo el 5 de mayo en Malacatán, en el departamento de San Marcos, en una operación conjunta entre el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil. Según la PNC, el arresto fue ejecutado por la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica en la 5ª calle 9-68 del cantón Barrios.

Velasco Gómez, ciudadano guatemalteco de 50 años, fue detenido cuando se transportaba en un tuk tuk por una calle de Malacatán. La captura respondió a una orden de extradición girada por Estados Unidos por delitos de narcotráfico.

La imputación central contra Manuel Ignacio de Jesús Velasco Gómez es concreta: Estados Unidos lo requiere para que comparezca ante un tribunal federal de Texas por una supuesta conspiración para fabricar y distribuir cocaína destinada al mercado estadounidense.

Tras aceptar voluntariamente la extradición, el procedimiento quedó en la fase de comunicación entre la judicatura guatemalteca y la cancillería para coordinar su entrega.

La Policía Nacional Civil indicó que estas acciones forman parte de operaciones dirigidas a desarticular estructuras vinculadas con la narcoactividad. El procedimiento de extradición de Velasco Gómez continúa en curso.

La Policía Nacional Civil duplica las detenciones con fines de extradición en Guatemala

La Policía Nacional Civil de Guatemala ha intensificado las acciones contra las redes delictivas transnacionales, logrando duplicar en 2026 el número de detenciones con fines de extradición respecto al año anterior.

Este aumento obedece a una política de cooperación binacional, principalmente con Estados Unidos, que fortalece la capacidad del país centroamericano para enfrentar delitos como el narcotráfico y la trata de personas mediante colaboración judicial sostenida, según la Policía Nacional Civil.

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