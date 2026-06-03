Caja de Seguro Social y Ministerio de Salud continúan en Panamá su integración, iniciando con la atención a pacientes con cáncer

Con equipos de última generación la Caja de Seguro Social marca un paso adelante del Ministerio de Salud. (CSS)

El proceso de integración entre el Ministerio de Salud (Minsa) y la Caja de Seguro Social (CSS) continúa, con miras a cambiar la forma en que se presta la atención médica pública en Panamá.

En una nación de apenas 4.5 millones de habitantes la salud pública se debate entre un ente con especialistas o equipos disponibles, como es el caso de la CSS, y el MINSA con visibles carencias que deben pasar por procesos de contratación, compra y adecuación para ofrecer exactamente lo mismo, con los consabidos tiempos de espera y aumento de costos.

Carlos Abadía, asesor de la CSS, dijo que el proyecto de integración entre estas instituciones es de vieja data, por lo que se impone avanzar hacia un modelo único que favorezca a ambas entidades, sin que esto signifique pierdan su autonomía.

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Agregó que el proceso implica compartir servicios, especialistas e instalaciones, sin importar la condición de asegurado del paciente, además de modernizar el sistema público sanitario, eliminar duplicidades históricas y maximizar la infraestructura existente.

En un informe de avance, se dio a conocer sobre la integración inicial de servicios que permiten que pacientes con cáncer accedan a tratamientos especializados cerca de sus hogares, sin tener que viajar a la ciudad capital.

Hospital de Cancerología de la Caja de Seguro Social, dedicado a la prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y la intervención del cáncer. (CSS)

Diariamente, en el país el cáncer lleva a la muerte a entre cuatro a siete panameños.

Las estadísticas oficiales demuestran que de un promedio anual de 7,700 nuevos casos, entre 12 a 14 ciudadanos reciben diariamente un diagnóstico de cáncer.

La tasa de mortalidad de los cánceres más prevalentes en las mujeres panameñas es de 8.0 muertes por cada 100,000 féminas afectadas por el cáncer cervicouterino, de 7.0 muertes por cáncer de estómago, 6.8 por colorrectal, 5.2 por cáncer de pulmón y 2.1 muertes por cáncer de mama.

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Mientras, la tasa de mortalidad en los hombres corresponde a 18.1 muertes por cada 100,000 masculinos, 9.06 muertes por cáncer de estómago, 9.2 muertes por cáncer colorrectal y 9.0 muertes por cáncer de pulmón.

Para las autoridades de salud las cifras ponen en evidencia la urgente necesidad de establecer programas de prevención y detección temprana.

Aproximadamente 1.6 millones de panameños están obesos, lo que podría llevarlos a desarrollar enfermedades coronarias, infartos y algunos tipos de cáncer. EFE/Sáshenka Gutiérrez

Abadía llamó a poner especial atención en el sobrepeso, toda vez que cerca de 1.6 millones de panameños están obesos, lo que según el también galeno podría llevarlos a desarrollar enfermedades coronarias, infartos y algunos tipos de cáncer.

El modelo de integración ya opera en la atención oncológica y se expandirá de manera piloto en las provincias de Herrera y Los Santos.

Como prueba de esta integración inicial, se manifestó que se ha avanzado en la presencia de médicos generales capacitados en atención primaria de salud y la implementación del expediente electrónico único por distrito, facilitando la continuidad de la atención, señaló Alex González, asesor del Ministerio de Salud.

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Para mejorar la atención oncológica se explicó que se impulsa la descentralización y mejora de servicios en tres niveles de atención, al igual que la implementación de estrategias específicas por tipo de cáncer, el desarrollo científico y las alianzas estratégicas para la innovación, así como el desarrollo del registro y la tecnología.

Las autoridades del Ministerio de Salud han reiterado en varias ocasiones que el modelo de integración con la Caja de Seguro Social no supone la desaparición de ninguna de las dos instituciones, ni implica fusión administrativa, sino una coordinación funcional para aprovechar al máximo los recursos.

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