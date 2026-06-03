Teleshow

Rocío Igarzabal: “Mi primera experiencia sexual fue a los 5 años; abusó reiteradas veces de mí”

La actriz y cantante contó en sus redes que sufrió abuso sexual en su infancia por parte de alguien cercano. Eligió el día de la Marcha de Ni una menos para convertir su historia en un mensaje colectivo. “No nos cansemos de luchar”, expresó

Guardar
Google icon
La actriz, en el marco de la Marcha Ni Una Menos, compartió la dolorosa experiencia que la cambió para siempre (Video: Instagram)

Rocío Igarzábal eligió el 3 de junio, en el marco de una nueva marcha de Ni Una Menos, para romper un silencio que cargó durante décadas. La actriz y cantante, conocida por su paso por Casi Ángeles, reveló en sus redes sociales que fue víctima de abuso sexual cuando tenía cinco años, a manos de una persona de su entorno en quien su familia confiaba. Lo hizo con fotos de su infancia, palabras propias y sin rodeos.

La publicación, que se volvió viral en cuestión de horas, llegó en uno de los momentos de mayor tensión social en torno a la violencia de género en Argentina: días después del brutal femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba, cuyo caso movilizó marchas en todo el país y devolvió urgencia al reclamo que cada 3 de junio vuelve a las calles desde 2015.

PUBLICIDAD

rocío igarzabal
Rocío Igarzábal reveló en redes sociales que sufrió abuso sexual a los 5 años por parte de una persona de confianza de su entorno

La primera imagen que Igarzábal subió a su cuenta de Instagram mostraba una foto de ella de pequeña, con el pelo rubio y una sonrisa amplia. El texto que la acompañaba no dejaba lugar a interpretaciones: “Mi primera experiencia sexual fue a los 5 años. Por alguien que decía ‘cuidarme’. Una persona de confianza que abusó reiteradas veces de mí. En esta foto yo tengo 5 años”.

La segunda publicación sumó otra imagen de su niñez, esta vez con alas de hada rosadas, y el relato avanzó hacia las consecuencias. Igarzábal describió el peso que esa experiencia tuvo sobre su vida durante años: “Crecí creyendo que tenía la culpa. Desarrollé trastornos alimenticios, me quedé callada. Lo conté de grande. Por vergüenza, por miedo”. Pocas líneas, pero con la densidad de quien tardó mucho tiempo en encontrar las palabras.

PUBLICIDAD

rocío igarzabal
La actriz y cantante compartió su testimonio el 3 de junio, en el marco de una nueva marcha de Ni Una Menos en Argentina

El tercer posteo cerró el relato con una foto de ella de niña y un texto que amplió el testimonio personal hacia un reclamo colectivo. “Hoy me veo en estas fotos y siento un inmenso dolor, una ira... impotencia y mucha, pero mucha angustia”, escribió. Y agregó: “Yo pude salir, pude pedir ayuda y seguir adelante con cicatrices, pero con muchas ganas de vivir. Hay mujeres y niñas que no, que no pudieron salir. Que no PUEDEN tener ganas de vivir, porque les robaron la vida, se las arrancaron”.

rocío igarzabal
Rocío Igarzábal contó que creció creyendo que tenía la culpa y que el abuso sexual derivó en trastornos alimenticios y silencio durante años

El cierre del posteo fue el que más circuló en redes: “Y hoy somos su Voz. Somos su ausencia. Somos su grito de miedo. La esperanza está en la lucha. Nunca nos cansemos de luchar”. Al pie, Igarzábal agregó: “Por mi Rochi de 5 años. Por todas las que ya no están. Por mi mamá, mis hermanas, mi hija, mis amigas. #niunamenos”.

La repercusión fue inmediata. Los comentarios se multiplicaron con mensajes de apoyo y, también, con otros testimonios. “Te abrazo fuerte, me pasó lo mismo con mi abuelo paterno. No es culpa de las niñas ni de las mujeres, sino de esos monstruos”, escribió una usuaria. Otra sumó: “Fuiste y sos una mujer muy valiente. Por seguir apostando a la vida y creer que el mundo puede cambiar”. Y hubo quien contó su propia historia: “Justo hoy compartí también una parte de mi historia, 40 años tardé en contarlo”.

El testimonio se conoció en un nuevo aniversario de Ni Una Menos, atravesado por los femicidios de Agostina Vega y Dulce Candia (REUTERS/Cristina Sille)
El testimonio se conoció en un nuevo aniversario de Ni Una Menos, atravesado por los femicidios de Agostina Vega y Dulce Candia (REUTERS/Cristina Sille)

El posteo de Igarzábal llegó en un día cargado de simbolismo. Este 3 de junio se cumplen once años de la primera marcha de Ni Una Menos, la movilización que en 2015 llenó la Plaza del Congreso en Buenos Aires y replicó su reclamo en decenas de ciudades del país. Este año, la consigna central volvió a ser “Vivas, libres y desendeudadas nos queremos”, pero el femicidio de Agostina Vega en Córdoba (y el de Dulce Candia, la joven misionera de 17 años) le imprimieron una urgencia particular a las marchas.

Temas Relacionados

Rocío IgarzábalRochi IgarzábalNi Una MenosAbuso

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Jimena Barón habló sobre Natalie Pérez en Es mi sueño en medio de versiones de malestar: “Ella es muy sensible”

La jurado, que se integró al ciclo de Guido Kaczka, sostuvo que la conoce de trabajos previos y destacó el gesto que la tuvo antes de que la reemplace

Jimena Barón habló sobre Natalie Pérez en Es mi sueño en medio de versiones de malestar: “Ella es muy sensible”

Carmen Barbieri habló del escándalo que sacudió a Fede Bal y Barbie Vélez: “Que haya paz”

La conductora se mostró reticente a la hora de dar declaraciones, sin embargo apoyó a su hijo en este nuevo reflote de la causa de violencia que vivió en el año 2026

Carmen Barbieri habló del escándalo que sacudió a Fede Bal y Barbie Vélez: “Que haya paz”

Julieta Prandi y Nacho Girón conducirán la entrega de los Martín Fierro de Portales Web

Será la segunda entrega del galardón, y contará con transmisión de Infobae a partir de las 21. Previamente, a las 19.30, dará inició la alfombra roja

Julieta Prandi y Nacho Girón conducirán la entrega de los Martín Fierro de Portales Web

Ni una menos: los comprometidos mensajes de las famosas en contra de la violencia hacia las mujeres

Lali Espósito, la Negra Vernaci, María Becerra, Emilia Mernes, Dolores Fonzi y muchas más se expresaron en las redes sociales en el 11° aniversario de la primera movilización, a días del femicidio de Agostina Vega

Ni una menos: los comprometidos mensajes de las famosas en contra de la violencia hacia las mujeres

Premios Sur: el emotivo minuto de silencio que pidió Dolores Fonzi en homenaje a Agostina Vega

La actriz dedicó un momento de la gala para recordar a la adolescente asesinada y llamó a sumarse a la movilización de Ni Una Menos

Premios Sur: el emotivo minuto de silencio que pidió Dolores Fonzi en homenaje a Agostina Vega

DEPORTES

“Hay dos truchas: el filoso debate entre Toti Pasman y un histórico de Uruguay por la cantidad de estrellas de la Celeste

“Hay dos truchas: el filoso debate entre Toti Pasman y un histórico de Uruguay por la cantidad de estrellas de la Celeste

Revelan los secretos de la transformación física de Michael Jordan tras los rumores sobre su salud que desató una foto

El deslumbrante elogio de Briatore a Colapinto y su vaticinio sobre el futuro de Alpine en la Fórmula 1

Atento, Argentina: Argelia dio el golpe y le ganó 1-0 a Países Bajos con un show de atajadas de Luca Zidane

La importante noticia en torno a la lesión del Dibu Martínez de cara al debut en el Mundial ante Argelia

TELESHOW

Jimena Barón habló sobre Natalie Pérez en Es mi sueño en medio de versiones de malestar: “Ella es muy sensible”

Jimena Barón habló sobre Natalie Pérez en Es mi sueño en medio de versiones de malestar: “Ella es muy sensible”

Carmen Barbieri habló del escándalo que sacudió a Fede Bal y Barbie Vélez: “Que haya paz”

Julieta Prandi y Nacho Girón conducirán la entrega de los Martín Fierro de Portales Web

Ni una menos: los comprometidos mensajes de las famosas en contra de la violencia hacia las mujeres

Premios Sur: el emotivo minuto de silencio que pidió Dolores Fonzi en homenaje a Agostina Vega

INFOBAE AMÉRICA

El gobierno de Guatemala arranca su primer tramo de construcción de carretera en Calel y rehabilita 80 kilómetros en Huehuetenango

El gobierno de Guatemala arranca su primer tramo de construcción de carretera en Calel y rehabilita 80 kilómetros en Huehuetenango

Caja de Seguro Social y Ministerio de Salud continúan en Panamá su integración, iniciando con la atención a pacientes con cáncer

Fue medallista paralímpico y hoy se prepara para vivir en órbita: por qué la misión de John McFall es más que un viaje espacial

El guatemalteco Manuel Velasco Gómez acepta ser extraditado a Estados Unidos

Ministerio Público en Honduras rechaza recurso presentado por exintegrantes de la Comisión Permanente del Congreso Nacional