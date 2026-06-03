Política

Más senadores enfrentan al Gobierno por el retiro del pliego de la jueza Michelli

Tras el rechazo de Patricia Bullrich, legisladores radicales y de bancadas aliadas se plegaron a cuestionar la decisión del Poder Ejecutivo de desistir con la postulación de la magistrada

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Cinco políticos argentinos sonriendo en un collage: Patricia Bullrich, Carolina Losada, Francisco Paoltroni, Goerling y Flavia Royon aparecen en primer plano
La imagen muestra a los senadores Patricia Bullrich, Carolina Losada, Francisco Paoltroni, Goerling y Flavia Royon, que apoyarán el pliego de Michelli

Continúa la controversia por el retiro del pliego de María Verónica Michelli como candidata a jueza del Tribunal Oral Federal N.º 3 de La Plata, con nuevas divisiones dentro del oficialismo y sus aliados en el Senado. Desde que el Gobierno dejó trascender que retiraba a la postulante por ser familiar del periodista Hugo Alconada Mon, más legisladores se sumaron a rechazo de la decisión.

Esta mañana, el senador formoseño Francisco Paoltroni, integrante de La Libertad Avanza (LLA), manifestó su desacuerdo con la decisión del Gobierno y anticipó su rechazo al retiro del pliego. “Cuando no estoy de acuerdo planto mi disidencia”, sostuvo el libertario, citando también situaciones previas como la postulación de Ariel Lijo a la Corte Suprema y la demora del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en la presentación de su declaración jurada.

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El legislador ratificó que apoya la gestión económica oficialista, pero defendió su postura independiente en cuestiones institucionales y éticas. “No por eso soy opositor, ni enemigo, ni genero daño”, expresó.

“Vengo acompañando todo, sobre todo la gestión económica, pero hay algunas cuestiones de índole institucional, o la moral como política de Estado, en la que doy mi punto de vista. No por eso soy opositor, ni enemigo, ni genero daño", agregó, en diálogo con radio Rivadavia.

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Desde el bloque radical, la vicepresidenta primera del Senado, Carolina Losada confirmó que su bancada votará en contra del retiro del pliego y destacó que “no encuentro ninguna razón para que no pueda ser jueza y la voy a apoyar”.

Ella estuvo en la Comisión y no sabíamos si es cuñada de alguien. Solo la valoramos por sus propias cualidades, porque no se puede evaluar a una persona porque es cuñada de alguien. Ella es una persona con una carrera y con cualidades suficientes”, afirmó, por la misma emisora. También anticipó que, si la moción de retiro fracasa, dará un paso más: “Yo voy a votar en contra de retirar el pliego y si gana esa moción luego votaré a favor de que sea jueza”.

Carolina Losada, con cabello rubio y chaqueta oscura, habla en un micrófono con la bandera argentina de fondo y un hombre en segundo plano
La senadora Carolina Losada (UCR) (Mario Mosca/Comunicación Senado)

El jefe del bloque PRO en el Senado, Martín Goerling, calificó de “desprolijo” el accionar del oficialismo y afirmó que la postura del PRO es mantener el pliego de Michelli. El referente macrista recalcó que la candidatura fue enviada por el propio Gobierno y que ahora se busca retirarla solo por “trascendidos” sobre su parentesco familiar, y cuyo vínculo con el periodista crítico del diario La Nación genera malestar en el Gobierno.

La posición del PRO es mantener el pliego y no votar el retiro. Nos parecía una barbaridad como se trató la designación, que es un proceso largo y no es un capricho de nadie. Tampoco es una jueza de la oposición. Ellos fueron los que mandaron el pliego y ahora se arrepienten por trascendidos”, señaló hoy en declaraciones a radio Mitre.

Otra de las senadoras que expresó su conformidad en ratificar el pliego de Michelli fue la salteña Flavia Royón, del “bloque Primeros los salteños”. La legisladora, que fue una aliada en votaciones clave del Poder Ejecutivo, deslizó su opinión al adherir y compartir el mensaje de la senadora Patricia Bullrich, donde advierte su desacuerdo con el Poder Ejecutivo en relación al pliego.

Sesión Ordinaria en el Senado de la Nación el 14 de mayo de 2026 en Buenos Aires, Argentina - Patricia Bullrich
Sesión ordinaria en el Senado de la Nacion, el 14 de mayo de 2026, en Buenos Aires; Argentina. (Fotos: Gabriel Cano/Comunicación Senado).-

“Hablé con el Presidente y le comuniqué que voy a ejercer mi derecho a la objeción de conciencia respecto del retiro del pliego de la Dra. Michelli a jueza federal”, expresó Bullrich, al ratificar su pertenencia a LLA. El realineamiento de las placas tectónicas de sectores oficialistas se inició, justamente, a partir de ese posicionamiento en el que se coloca en la vereda de enfrente del presidente Javier Milei en lo que respecta al trámite parlamentario.

“¿Si hay riesgo de ruptura? No, de ninguna manera", remarcó hoy la senadora Bullrich al referirse a su vínculo con el Gobierno, y atribuyó el episodio a un “problema de masividad” en el envío de pliegos judiciales por parte del Gobierno.

En la misma sintonía, el senador entrerriano Carlos “Camau” Espínola (Unidad Federal), otro aliado estratégico de las reformas del Gobierno en el Senado, ratificó la firma de su dictamen, en la que apoya la designación del pliego de Michelli, y aseguró: “Mi posición es la misma, para mí no está en condiciones de retirarlo y el Gobierno debe dar explicaciones”.

“Hay un proceso transparente para llevar adelante el debate; si entramos a discutir si es pariente o no es pariente de alguien, no es una cuestión razonable bajo ningún punto de vista", deslizó, en declaraciones a radio Sudamericana.

"El Gobierno debe dar explicaciones", dijo Camau Espínola, aliado al Gobierno
"El Gobierno debe dar explicaciones", dijo Camau Espínola, aliado al Gobierno

En ese marco, la vicepresidenta Victoria Villarruel también mostró un gesto político al reunirse con Michelli y expresarle su apoyo.

El retiro de la postulación de Michelli fue formalizado la semana pasada cuando el Ejecutivo envió el pedido al Senado, dos semanas después de que la candidata hubiera expuesto ante la Comisión de Acuerdos y recibido dictamen favorable de nueve senadores.

Primer plano de un dictamen del Senado de la Nación, con texto impreso y múltiples firmas autógrafas de senadores, fechado el 13 de mayo de 2026
El dictamen del Senado a favor de la jueza Michelli

Jimena de la Torre, consejera de la Magistratura, también se expresó en contra del retiro del pliego y remarcó que “la candidata fue evaluada y considerada apta para el cargo”. Por lo tanto, enfatizó en que el Poder Ejecutivo explique públicamente los motivos del retiro del apoyo a su designación.

“La designación de jueces no es un tema menor: impacta directamente en la seguridad jurídica y en la confianza de los ciudadanos en las instituciones”, expresó.

Michelli es abogada egresada de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y se incorporó al Poder Judicial en 1994.

Captura de pantalla de un tuit de Jimena de la Torre con su foto de perfil, nombre de usuario y un mensaje en español sobre la designación de la jueza Michelli
Jimena de la Torre cuestionó el cambio de criterio presidencial en la designación de la jueza María Verónica Michelli

Desde entonces, ocupó cargos en la Secretaría Electoral de La Plata y en la Cámara Federal de Apelaciones, así como en el Tribunal Oral Federal N.º 2 y, desde 2009, como secretaria de Cámara en el Tribunal Oral Federal N.º 1.

El fiscal federal Guillermo Marijuán presentó una investigación penal por presunta discriminación ante el rumor de que la jueza fuera descartada por por ser cuñada de un periodista.

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