Imagen inédita de Cristina Kirchner: su departamento se “transformó” en la Casa Rosada y salió a saludar a la militancia

Un intendente impulsó la proyección de la imagen de la Casa Rosada sobre la fachada del edificio de Cristina Kirchner

Dentro de dos semanas se cumplirá un año del arresto domiciliario de la expresidente de la Nación, Cristina Kirchner, tras haber sido condenada por la Causa Vialidad. En este contexto, y ante la presencia de cientos de militantes, la dirigente salió al balcón de su departamento en San José 1111 durante la proyección de un video que transformó la fachada del edificio en una réplica visual de la Casa Rosada.

Cristina Kirchner saluda a sus militantes, mientras se proyecta la Casa Rosada sobre la fachada de su edificio

La iniciativa surgió del intendente de Hurlingham, Damián Selci, referente de La Cámpora. Junto a numerosos militantes, se ubicó frente al domicilio de Kirchner, en el barrio porteño de Constitución, para llevar adelante la intervención audiovisual. Selci calificó la acción como “una inmensa demostración de amor y lealtad”.

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A través de sus redes sociales, el jefe comunal compartió imágenes del evento y expresó: “De Hurlingham a San José. De San José a la Casa Rosada”. Y agregó que acompañaron a Cristina junto a miles de vecinos y reafirmó el respaldo del distrito: “Hurlingham siempre con Cristina”.

La escena se completó cuando la también exvicepresidente saludó desde el balcón, mientras la proyección creaba la ilusión de que estaba a cargo del Poder Ejecutivo. El encuentro incluyó cánticos de “Vamos a volver”, globos azules y carteles que exigían su liberación y proclamaban su inocencia. “Con Cristina hasta la luna”, enfatizó Selci en otra publicación.

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Una multitud se congregó con globos azules frente al edificio de Cristina Kirchner

La manifestación se realizó cinco días después de la última aparición pública de Kirchner, quien el 25 de mayo saludó a quienes la acompañaron para celebrar el Día de la Patria y el aniversario de la asunción de Néstor Kirchner a la presidencia, en 2003.

A lo largo de ese día, los organizadores compartieron mensajes en redes sociales en los que llamaban a “liberar a Cristina para liberar la Patria” y convocaban a la militancia para que el próximo 25 de mayo la exmandataria esté en libertad.

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El 10 de junio de 2025, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena contra Cristina Kirchner por la causa Vialidad, ratificando la pena de 6 años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Militantes saludan a CFK

Pocos días más tarde, el Tribunal Oral Federal 2, integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, dispuso el arresto domiciliario de Kirchner, quien fijó su residencia en el departamento de la calle San José. Desde entonces, el lugar se transformó en un punto de encuentro para militantes que, durante todo el año, se concentraron para pedir su liberación.

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A partir de esta semana, y durante la extensión de todo el mes de junio, dirigentes cercanos y militantes tienen previsto organizar actos frente a su domicilio. Además, el 20 de junio, Día de la Bandera, se planea una movilización desde Parque Lezama.

La fachada del edificio de Cristina Kirchner fue iluminada con la imagen de la Casa Rosada por iniciativa de un intendente

“El indulto a Cristina Kirchner no es un programa de gobierno”

Quien se expresó sobre la situación judicial de la expresidente en Infobae en Vivo fue el Presidente de la Auditoría General de la Nación y referente peronista, Juan Manuel Olmos.

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En este sentido, Olmos diferenció entre soluciones institucionales y políticas: “Yo creo que Cristina es inocente, esa es mi percepción. La salud institucional de la Argentina necesita que una expresidenta tenga las garantías del debido proceso penal”.

Sin embargo, rechazó la idea de que el indulto sea un eje de campaña: “Eso es una condición política que tiene que tener el peronismo de hacerse cargo de esa situación.Ahora, eso no es un programa de gobierno. El programa tiene que ser cómo vamos a sacar a los argentinos de esta situación”.

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Cristina Kirchner saluda a la gente desde el balcón de su edificio

Y determinó, en relación a las internas dentro del peronismo: "Si discutimos ideas, se pueden llevar adelante. Si discutimos modelos de país, políticas públicas, cómo se gobernaría, ahí está la solución del problema. Si vamos a discutir desde lo personal, no vamos a tener ninguna chance en el 2027“.