Crimen y Justicia

Detuvieron en Mar del Plata al hombre que dejó una falsa bomba con un escrito en mensaje árabe frente a un edificio judicial

La Policía de la Ciudad lo identificó mediante cámaras de seguridad y huellas halladas en el artefacto abandonado en la puerta de los tribunales de Viamonte. Será indagado por intimidación pública

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Efectivos de la Policía la Ciudad capturaron al sospechoso que dejó una réplica de bomba con un mensaje en árabe

La Policía de la Ciudad detuvo en Mar del Plata al hombre acusado de haber dejado una réplica de bomba en el ingreso del edificio de Viamonte al 1100, donde funcionan la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional y otras dependencias judiciales. El operativo se concretó luego de una investigación que permitió identificarlo a partir del análisis de cámaras de seguridad, pericias sobre el objeto y el cotejo de huellas dactilares.

El hecho ocurrió el 27 de mayo pasado, cuando personal de seguridad detectó un bolso sospechoso en el acceso al edificio judicial ubicado en el barrio porteño de San Nicolás. Ante la alerta, se activó el protocolo de seguridad y trabajaron en el lugar especialistas del Escuadrón Antibombas y otras áreas de la Policía de la Ciudad.

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Los peritos determinaron que el bolso contenía una réplica de bomba aérea sin carga explosiva, un reloj contador digital y un cartel negro con inscripciones en árabe. Tras la inspección, las autoridades descartaron la existencia de riesgo real.

La causa quedó a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°2, encabezado por Sebastián Ramos, y fue investigada por la División Antiterrorismo de la Policía de la Ciudad.

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El momento en el que el sospechoso colocó la réplica de bomba en la puerta del edificio

Según informaron fuentes policiales, los investigadores analizaron imágenes de cámaras públicas y privadas y lograron reconstruir el recorrido realizado por el sospechoso antes y después de abandonar el objeto. El seguimiento permitió establecer que había escapado en dirección a la autopista Buenos Aires-La Plata.

De manera paralela, se realizaron tareas de campo, intervenciones telefónicas y análisis de redes sociales. Uno de los elementos clave de la investigación fue el hallazgo de huellas dactilares en el artefacto, que fueron analizadas por la División Identificaciones Papiloscópicas y permitieron confirmar la identidad del sospechoso, domiciliado en Mar del Plata.

Objeto metálico oscuro, cilíndrico, parecido a una bomba, yace en la acera junto a un desagüe y un árbol, con otros fragmentos metálicos sobre una tela negra
En el bolso hallaron una réplica de bomba aérea, sin carga explosiva, junto a un reloj digital y un cartel negro con inscripciones en árabe

Con las pruebas reunidas, el juez ordenó su detención. Una brigada de la División Antiterrorismo viajó a la ciudad balnearia y montó un operativo de vigilancia. Finalmente, el hombre fue arrestado 1° de junio pasado cuando salió de su domicilio y se dirigía a una parada de colectivos.

Por disposición del magistrado, el acusado será trasladado a la Ciudad de Buenos Aires para ser indagado en una causa por intimidación pública. Hasta entonces permanecerá alojado en dependencias de la División Antiterrorismo de la Policía de la Ciudad.

Policía de la Ciudad bomba detenido
El detenido se encuentra alojado en la División Antiterrorismo de la Policía de la Ciudad

Las autoridades reiteraron que la manipulación o abandono de objetos que simulan ser explosivos constituye un delito grave, e insistieron en la importancia de reportar toda situación sospechosa para evitar riesgos y permitir la actuación inmediata de los equipos de seguridad. El caso continuará en manos de la Justicia federal, que analizará la responsabilidad penal del detenido y el posible trasfondo del hecho.

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