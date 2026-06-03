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Carmen Barbieri habló del escándalo que sacudió a Fede Bal y Barbie Vélez: “Que haya paz”

La conductora se mostró reticente a la hora de dar declaraciones, sin embargo apoyó a su hijo en este nuevo reflote de la causa de violencia que vivió en el año 2026

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La conductora eligió ser escueta a la hora de hablar ante las cámaras y se mostró filosa (Video: Puro Show-El Trece)

En 2016, Barbie Vélez había denunciado a Fede Bal por lesiones agravadas y violencia de género. Todo comenzó cuando la actriz apareció en la tapa de una revista con moretones en los brazos. Desde ahí se desató un ida y vuelta de denuncias: él la contrademandó por lesiones y amenazas. En 2017, la justicia dictó el sobreseimiento para ambos y el tema quedó, aparentemente, cerrado.

El detonante de la reapertura fueron las declaraciones de Bal en el programa de José María Listorti en Blender, donde el actor aseguró que “el tiempo le dio la razón”. Las palabras generaron la furia de Barbie, que pasó el fin de semana recibiendo mensajes de seguidores y llegó a un límite. El quiebre se produjo primero en Storytime (Bondi Live) y luego frente a las cámaras de Puro Show (El Trece), junto a su madre, Nazarena Vélez, quien luego habló largo y tendido en LAM (América TV)

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La voz que faltaba era la de Carmen Barbieri. Los cronistas de Puro Show y SQP la encontraron y le preguntaron. La respuesta fue siempre la misma: “No tengo nada que decir. Nada.” Ante la insistencia sobre si le sorprendían las lágrimas de Barbie, fue tajante: “Lamento decirles que no siento nada, ni me sorprendo ni nada.”

Cuando le señalaron que el tema la involucraba directamente, Barbieri no cedió. “La justicia determinó lo que determinó y desde ese momento no se tocó más el tema”, dijo. Y agregó que ni en su propia casa se habla del asunto desde hace diez años: “En privado, ni en mi casa se habla de ese tema.”

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Ante la pregunta de si hubo un pacto de silencio con Nazarena Vélez, lo negó. “Un pacto nunca. Siempre los atiendo, salgo a poner la cara y hablar. No tengo nada que decir, de verdad.” La lógica que ofreció fue directa: “Están hablando de mi hijo. Hablen con mi hijo.”

El momento más tenso en Puro Show llegó cuando un cronista le repitió una frase de Barbie: que Fede “no tiene una familia hermosa”. Barbieri no respondió sobre sí misma. Solo dijo: “Se le murió el padre, sí, es verdad. Se murió Santiago.” Cuando el cronista insistió en si ella no sentía que eso también la incluía a ella, respondió con sequedad: “Yo estoy viva, sí.”

La capocómica hizo referencia al resurgimiento del caso que tuvo a su hijo como protagonista en el año 2016 (Video: Intrusos-América TV)

Horas más tarde, en Intrusos (América TV), el tono cambió. Barbieri tomó la palabra con más detalle y mostró las primeras fisuras. Defendió a su hijo de las críticas por haber reabierto el tema: “Él nunca habló mal de nadie ni involucró a nadie. Se recordó una cosa muy dolorosa y nada más. No le faltó el respeto a nadie, al contrario. Con mucho dolor habló.”

Cuando el cronista de Intrusos mencionó los dichos de Nazarena —que fue la peor relación que tuvo su hija, que no pudo conseguir trabajo, que necesitó psicólogos— Barbieri trazó un límite claro: “Yo soy yo. Yo estoy hablando con Carmen. Yo no hablo de otra gente.” Y agregó: “Hay cosas que se te... Yo escuché ayer algunas cosas que no son ciertas, que se dijeron.”

Ante la pregunta de por qué prefería no decir nada, Barbieri dio su única explicación completa de la noche: “Para cuidar a mi hijo y cuidar la otra parte. Aunque hablen mal de mí y que digan barbaridades. No me importa. Yo entiendo el dolor. Desde el dolor a veces uno dice cosas terroríficas.”

Fue en ese tramo de la entrevista donde surgió el punto más delicado. El cronista le recordó que Nazarena Vélez había remarcado una frase vinculada a la muerte de Fabián Rodríguez, la ex pareja de Nazarena. Barbieri respondió con una aclaración y un pedido de disculpas: “Ya le pedí disculpas, pero no es como lo cuenta ella. Dijo que yo dije que ella era una asesina, que mató a un hombre. ¿Cómo voy a decir eso? Nunca lo dije. Dije una frase terrible y desafortunada. Pero el dolor era tan grande... Y me arrepiento totalmente de eso, sí. Y pido disculpas, aunque no me las acepten.”

El cierre de la entrevista en Intrusos llegó con una revelación que nadie esperaba. Barbieri contó que Fede Bal estaba en ese momento en un quirófano y que ella había ido a trabajar sin poder acompañarlo. “Mi hijo ahora, en este momento, está en un quirófano. Yo vengo a trabajar. No lo pude acompañar. Estoy muy preocupada.” Antes de retirarse, pidió una sola cosa: “Es lo único que tengo, mi hijo. Que haya paz.”

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