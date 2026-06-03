Julieta Prandi y Nacho Girón conducirán la entrega de los Martín Fierro de Portales Web

Prandi y Girón tendrán a su cargo la conducción de la gala, a realizarse desde las 21 en el Goldcenter de Parque Norte

La segunda edición de los Martín Fierro de Portales Web se realizará este jueves (4 de junio) en el Goldencenter de Parque Norte, con transmisión de Infobae, para reconocer a lo mejor del periodismo digital del año 2025.

La ceremonia contará con 33 categorías, según informó la Asociación de Periodistas de la Televisión y Radiofonía Argentina (APTRA), entidad que elige a los ganadores por votación de sus miembros, y la producción integral está a cargo de Red Cube.

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La conducción estará a cargo de Julieta Prandi y Nacho Girón desde las 21:00, mientras que Paula Varela y Guido Záffora encabezarán la alfombra roja previa.

Paula Varela, a la caza de looks en la alfombra roja

Para esta edición, Infobae llega con 19 nominaciones, entre ellas Mejor sitio de noticias y Mejor diseño integral, además de postulaciones para varios de sus periodistas en distintas ternas.

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Guido Zaffora, el otro encargado de las notas en la red carpet (Foto: Christian Bochichio)

Los Martín Fierro de Portales Web distinguen anualmente al periodismo digital argentino en rubros que incluyen sitios de noticias, columnistas, documentales y avisos publicitarios producidos para plataformas online, de acuerdo con APTRA.

Fundada en 1958, APTRA entrega históricamente los Martín Fierro de radio y televisión y extendió el reconocimiento al ámbito digital en línea con el crecimiento del consumo de noticias en plataformas online.

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El año pasado, por primera vez

En la primera edición del premio, realizada el año pasado considerando los contenidos de 2024, Infobae terminó ganando en cinco rubros, más el premio mayor de la noche, el Martín Fierro de Oro para Daniel Hadad, CEO y fundador de Infobae, que también ganó como Responsable de la edición del sitio.

A lo largo de la gala, festejaron Nicolás Pizzi (Redacción de judiciales); Laureano Pérez Izquierdo (director de Infobae América - Sitio de noticias latinoamericano); Tatiana Schapiro (Entrevista o reportaje); Laureano Pérez Izquierdo, Facundo Chávez, Nicolás Gilardi, Leonardo Tagliabúe, Valeria Cavallo, Marcos Shaw y Juan Pablo Elverdín (Sitio de noticias argentino, Infobae.com).

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Será la segunda edición de los premios digitales, esta vez con transmisión en directo desde Infobae.com

Orgulloso con sus premios, a la hora de los discursos, Daniel Hadad expresó: “Esto no se hace sin un grupo de profesionales. Esto puede tener mi nombre hoy, es circunstancial, si yo no estuviera lo podría hacer cualquiera de ellos. En los disensos que tenemos internos y discutimos y cambiamos ideas, creemos que el disenso es clave. Por eso cuando a veces vemos esta locura, que es mundial no es nuestra sola, de partir las sociedades sin demasiado sentido. Porque estoy seguro de los que estamos acá, aun en los temas complejos, seguro si nos sentamos encontramos puntos de encuentro”.

Daniel Hadad en la alfombra negra de los Martín Fierro de los Portales Web habló del crecimiento de Infobae y el futuro del periodismo

"No creo que el periodismo esté en un proceso de extinción como escuché por ahí. Está en un proceso de renovación de nuevas tecnologías y va a salir mucho más favorecido.Creo que hay mucho para hacer, mucho para aprender. Pero el periodismo que sorprenda, que emocione, que nos haga pensar, siempre va a ser necesario. Por último, una vez escuche a un obispo que la duda es mucho mejor que la certeza. Los periodistas tenemos que tener dudas, porque la certeza muchas veces lleva al fanatismo y el periodismo se puede permitir cualquier cosa, lo que no se puede permitir es el fanatismo”, concluyó.

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Todos los nominados

1. Sitio de noticias argentino

Infobae

La Nacion

Clarín

El Cronista

TN

Mitelefe

A24

2. Contenido periodístico sobre gaming

Malditos Nerds — Infobae

La Nacion

TN

Pressover News

3. Investigación periodística

Mariel Fitz Patrick — Infobae

Hugo Alconada Mon — La Nacion

Nicolás Wiñazki — Clarín

Roberto Navarro — El Destape

Francisco Olivera — La Nacion

Bruno Yacono — TN

4. Nota de actualidad

Miguel Wiñazki — Clarín

Nelson Castro — Perfil

Stella Garnica — A24

Pablo Sirvén — La Nacion

Gustavo Noriega — El Observador

5. Diseño integral

Página 12

Clarín

Cenital

Infobae

Ahora

6. Entrevista o reportaje

María Laura Santillán entrevista a Locomotora Oliveras — Infobae

Luciana Geuna entrevista a Mauricio Macri — TN

Tomás Méndez entrevista a Guillermo Moreno — News Digitales

Luli Fernandez entrevista a Teresa Calandra — Infobae

Mariana Arias entrevista a Cris Morena — La Nacion

7. Crónica urbana

Facundo Pedrini — Panama Revista

Andrés Klipphan — Infobae

Cristian Alarcón — Revista Anfibia

Martin Ciccioli — TN

Gonzalo Rodriguez — A24

8. Periodista 2025

Hernan De Goni — El Cronista

Jorge Fontevecchia — Perfil

Victoria Liendo — Seúl

Luis Novaresio — Infobae

9. Documental

Fentanilo contaminado: una masacre sanitaria — Infobae

Paralelo 46: la flota depredadora — Clarín

Dólar: un amor argentino — El Cronista

Subrogación de vientres — Filo News

10. Editor periodístico

Valeria Cavallo — Infobae

Ricardo Roa — Clarín

Juan Abraham — Revista Gente

Javier Petersen — El Cronista

Jose Del Rio — La Nacion

Estefania Pozzo — Buenos Aires Herald

11. Innovación en medios digitales

El Cronista

Clarín

News Digitales

Crónica

Olé

12. Sitio de investigación

DIB

El Archivo

La Política Online

Cenital

13. Sitio de información general

Minuto Uno

Agencia Nova

Rosario Nuestro

Mitelefe

14. Sitio político

La Política Online

El Destape

Realpolitik

La Tecla

El Parlamentario

15. Sitio / contenido de espectáculos

Primiciasya — A24

Pronto

Teleshow — Infobae

Paparazzi

Chisme

Vision Show

16. Sitio / contenido deportivo

Olé

ESPN

Todo Fútbol

El Gráfico

TyC Sports

Solo Ascenso

17. Columnista destacado en portal web

Alejandro Borensztein — Clarín

Jaime Durán Barba — Perfil

Felipe Pigna — Clarín

Florencia Monfort — Página 12

18. Sitio del interior

El Marplatense

Mejor Informado

Cadena 3

La Nueva

La Gaceta

19. Columnista político

Facundo Chaves — Infobae

Adrián Ventura — TN

Mariano Roa — Clarín

Luis Majul — El Observador

Joaquín Morales Solá — La Nacion

Javier Fuego Simondet — La Nacion

20. Analista político

Ernesto Tenembaum — Infobae

Romina Manguel — El Observador

Mariana Veron — Infobae

Eduardo Van der Kooy — Clarín

Eduardo Aliverti — Página 12

21. Columnista económico

Sebastián Catalano — Infobae

Liliana Franco — Ámbito

Javier Manuel Compte — El Cronista

Ezequiel Bustos — Clarín

Guillermo Laborda — El Cronista

Carlos Burgueno — Perfil

22. Columnista deportivo

Gustavo Grabia — Infobae

Roman Iucht — La Nacion

Daniel Avellaneda — Clarín

Cholo Sottile — Infobae y ESPN

23. Crónica periodística

Osvaldo Bazán — Seúl

Facundo Pastor — A24

Ricardo Ragendorfer — Tiempo Argentino

24. Editorialista

Luis Majul — La Nacion

Carlos Pagni — La Nacion

Roberto Navarro — El Destape

Ricardo Roa — Clarín

25. Columnista de opinión

Mónica Gutiérrez — Infobae

Jonatan Viale — TN

Daniel Bilotta — La Nacion

Sergio Berensztein — La Nacion

26. Periodista de judiciales

Silvana Boschi — Infobae

Nicolás Pizzi — La Nacion

Hernán Capiello — La Nacion

Irina Hauser — Página 12

Lucía Salinas — Clarín

Alejandra Lazo — Revista Quorum

27. Columnista de policiales

Federico Fahsbender — Infobae

Gustavo Carabajal — La Nacion

Ricardo Canaletti — TN

Mauro Szeta — Vía Szeta

28. 28. Columnista de espectáculos

Andrea Taboada — Infobae/Teleshow

Agustín Rey — News Digitales

Leonardo Ibáñez — Revista Gente

Pablo O. Scholz — Clarín

Juan Pablo Godino — A24

29. Segmento para TV con firma digital

Diego Sehinkman — TN

Gustavo Sylvestre — C5N

Rolando Barbano — A24

Marcelo Longobardi — Perfil

30. Periodista de sitio del interior

Sebastián Dumont — La Prensa

Juan Pablo Gorbal — La Nueva

Sebastian Galligo — Ahora

31. Aviso publicitario para portales web

“Se quedan con mucho” de Nutrilon (Danone)

“Sabés que estamos (Juana)” de YPF

“Algo que sí llega” de Mercado Libre

32. Columnista de ciencia / salud / vida sana

Dr. Enrique De Rosa Alabaster — Infobae

Norberto Abdala — Clarín

Dr. Daniel López Rosetti — Infobae

Juli Puente — Infobae

Maritchu Seitun — La Nacion

33. Rubro magazine

Big Bang News

Filo News

Bardeo News