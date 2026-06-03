Julieta Prandi y Nacho Girón conducirán la entrega de los Martín Fierro de Portales Web

La segunda edición de los Martín Fierro de Portales Web se realizará este jueves (4 de junio) en el Goldencenter de Parque Norte, con transmisión de Infobae, para reconocer a lo mejor del periodismo digital del año 2025.
La ceremonia contará con 33 categorías, según informó la Asociación de Periodistas de la Televisión y Radiofonía Argentina (APTRA), entidad que elige a los ganadores por votación de sus miembros, y la producción integral está a cargo de Red Cube.
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La conducción estará a cargo de Julieta Prandi y Nacho Girón desde las 21:00, mientras que Paula Varela y Guido Záffora encabezarán la alfombra roja previa.
Para esta edición, Infobae llega con 19 nominaciones, entre ellas Mejor sitio de noticias y Mejor diseño integral, además de postulaciones para varios de sus periodistas en distintas ternas.
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Los Martín Fierro de Portales Web distinguen anualmente al periodismo digital argentino en rubros que incluyen sitios de noticias, columnistas, documentales y avisos publicitarios producidos para plataformas online, de acuerdo con APTRA.
Fundada en 1958, APTRA entrega históricamente los Martín Fierro de radio y televisión y extendió el reconocimiento al ámbito digital en línea con el crecimiento del consumo de noticias en plataformas online.
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El año pasado, por primera vez
En la primera edición del premio, realizada el año pasado considerando los contenidos de 2024, Infobae terminó ganando en cinco rubros, más el premio mayor de la noche, el Martín Fierro de Oro para Daniel Hadad, CEO y fundador de Infobae, que también ganó como Responsable de la edición del sitio.
A lo largo de la gala, festejaron Nicolás Pizzi (Redacción de judiciales); Laureano Pérez Izquierdo (director de Infobae América - Sitio de noticias latinoamericano); Tatiana Schapiro (Entrevista o reportaje); Laureano Pérez Izquierdo, Facundo Chávez, Nicolás Gilardi, Leonardo Tagliabúe, Valeria Cavallo, Marcos Shaw y Juan Pablo Elverdín (Sitio de noticias argentino, Infobae.com).
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Orgulloso con sus premios, a la hora de los discursos, Daniel Hadad expresó: “Esto no se hace sin un grupo de profesionales. Esto puede tener mi nombre hoy, es circunstancial, si yo no estuviera lo podría hacer cualquiera de ellos. En los disensos que tenemos internos y discutimos y cambiamos ideas, creemos que el disenso es clave. Por eso cuando a veces vemos esta locura, que es mundial no es nuestra sola, de partir las sociedades sin demasiado sentido. Porque estoy seguro de los que estamos acá, aun en los temas complejos, seguro si nos sentamos encontramos puntos de encuentro”.
"No creo que el periodismo esté en un proceso de extinción como escuché por ahí. Está en un proceso de renovación de nuevas tecnologías y va a salir mucho más favorecido.Creo que hay mucho para hacer, mucho para aprender. Pero el periodismo que sorprenda, que emocione, que nos haga pensar, siempre va a ser necesario. Por último, una vez escuche a un obispo que la duda es mucho mejor que la certeza. Los periodistas tenemos que tener dudas, porque la certeza muchas veces lleva al fanatismo y el periodismo se puede permitir cualquier cosa, lo que no se puede permitir es el fanatismo”, concluyó.
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Todos los nominados
1. Sitio de noticias argentino
- Infobae
- La Nacion
- Clarín
- El Cronista
- TN
- Mitelefe
- A24
2. Contenido periodístico sobre gaming
- Malditos Nerds — Infobae
- La Nacion
- TN
- Pressover News
3. Investigación periodística
- Mariel Fitz Patrick — Infobae
- Hugo Alconada Mon — La Nacion
- Nicolás Wiñazki — Clarín
- Roberto Navarro — El Destape
- Francisco Olivera — La Nacion
- Bruno Yacono — TN
4. Nota de actualidad
- Miguel Wiñazki — Clarín
- Nelson Castro — Perfil
- Stella Garnica — A24
- Pablo Sirvén — La Nacion
- Gustavo Noriega — El Observador
5. Diseño integral
- Página 12
- Clarín
- Cenital
- Infobae
- Ahora
6. Entrevista o reportaje
- María Laura Santillán entrevista a Locomotora Oliveras — Infobae
- Luciana Geuna entrevista a Mauricio Macri — TN
- Tomás Méndez entrevista a Guillermo Moreno — News Digitales
- Luli Fernandez entrevista a Teresa Calandra — Infobae
- Mariana Arias entrevista a Cris Morena — La Nacion
7. Crónica urbana
- Facundo Pedrini — Panama Revista
- Andrés Klipphan — Infobae
- Cristian Alarcón — Revista Anfibia
- Martin Ciccioli — TN
- Gonzalo Rodriguez — A24
8. Periodista 2025
- Hernan De Goni — El Cronista
- Jorge Fontevecchia — Perfil
- Victoria Liendo — Seúl
- Luis Novaresio — Infobae
9. Documental
- Fentanilo contaminado: una masacre sanitaria — Infobae
- Paralelo 46: la flota depredadora — Clarín
- Dólar: un amor argentino — El Cronista
- Subrogación de vientres — Filo News
10. Editor periodístico
- Valeria Cavallo — Infobae
- Ricardo Roa — Clarín
- Juan Abraham — Revista Gente
- Javier Petersen — El Cronista
- Jose Del Rio — La Nacion
- Estefania Pozzo — Buenos Aires Herald
11. Innovación en medios digitales
- El Cronista
- Clarín
- News Digitales
- Crónica
- Olé
12. Sitio de investigación
- DIB
- El Archivo
- La Política Online
- Cenital
13. Sitio de información general
- Minuto Uno
- Agencia Nova
- Rosario Nuestro
- Mitelefe
14. Sitio político
- La Política Online
- El Destape
- Realpolitik
- La Tecla
- El Parlamentario
15. Sitio / contenido de espectáculos
- Primiciasya — A24
- Pronto
- Teleshow — Infobae
- Paparazzi
- Chisme
- Vision Show
16. Sitio / contenido deportivo
- Olé
- ESPN
- Todo Fútbol
- El Gráfico
- TyC Sports
- Solo Ascenso
17. Columnista destacado en portal web
- Alejandro Borensztein — Clarín
- Jaime Durán Barba — Perfil
- Felipe Pigna — Clarín
- Florencia Monfort — Página 12
18. Sitio del interior
- El Marplatense
- Mejor Informado
- Cadena 3
- La Nueva
- La Gaceta
19. Columnista político
- Facundo Chaves — Infobae
- Adrián Ventura — TN
- Mariano Roa — Clarín
- Luis Majul — El Observador
- Joaquín Morales Solá — La Nacion
- Javier Fuego Simondet — La Nacion
20. Analista político
- Ernesto Tenembaum — Infobae
- Romina Manguel — El Observador
- Mariana Veron — Infobae
- Eduardo Van der Kooy — Clarín
- Eduardo Aliverti — Página 12
21. Columnista económico
- Sebastián Catalano — Infobae
- Liliana Franco — Ámbito
- Javier Manuel Compte — El Cronista
- Ezequiel Bustos — Clarín
- Guillermo Laborda — El Cronista
- Carlos Burgueno — Perfil
22. Columnista deportivo
- Gustavo Grabia — Infobae
- Roman Iucht — La Nacion
- Daniel Avellaneda — Clarín
- Cholo Sottile — Infobae y ESPN
23. Crónica periodística
- Osvaldo Bazán — Seúl
- Facundo Pastor — A24
- Ricardo Ragendorfer — Tiempo Argentino
24. Editorialista
- Luis Majul — La Nacion
- Carlos Pagni — La Nacion
- Roberto Navarro — El Destape
- Ricardo Roa — Clarín
25. Columnista de opinión
- Mónica Gutiérrez — Infobae
- Jonatan Viale — TN
- Daniel Bilotta — La Nacion
- Sergio Berensztein — La Nacion
26. Periodista de judiciales
- Silvana Boschi — Infobae
- Nicolás Pizzi — La Nacion
- Hernán Capiello — La Nacion
- Irina Hauser — Página 12
- Lucía Salinas — Clarín
- Alejandra Lazo — Revista Quorum
27. Columnista de policiales
- Federico Fahsbender — Infobae
- Gustavo Carabajal — La Nacion
- Ricardo Canaletti — TN
- Mauro Szeta — Vía Szeta
28. 28. Columnista de espectáculos
- Andrea Taboada — Infobae/Teleshow
- Agustín Rey — News Digitales
- Leonardo Ibáñez — Revista Gente
- Pablo O. Scholz — Clarín
- Juan Pablo Godino — A24
29. Segmento para TV con firma digital
- Diego Sehinkman — TN
- Gustavo Sylvestre — C5N
- Rolando Barbano — A24
- Marcelo Longobardi — Perfil
30. Periodista de sitio del interior
- Sebastián Dumont — La Prensa
- Juan Pablo Gorbal — La Nueva
- Sebastian Galligo — Ahora
31. Aviso publicitario para portales web
- “Se quedan con mucho” de Nutrilon (Danone)
- “Sabés que estamos (Juana)” de YPF
- “Algo que sí llega” de Mercado Libre
32. Columnista de ciencia / salud / vida sana
- Dr. Enrique De Rosa Alabaster — Infobae
- Norberto Abdala — Clarín
- Dr. Daniel López Rosetti — Infobae
- Juli Puente — Infobae
- Maritchu Seitun — La Nacion
33. Rubro magazine
- Big Bang News
- Filo News
- Bardeo News
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