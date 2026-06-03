Atento, Argentina: Argelia dio el golpe y le ganó 1-0 a Países Bajos con un show de atajadas de Luca Zidane

La selección de Argelia dio el batacazo de la jornada con una gran victoria 1-0 en el amistoso ante Países Bajos desarrollado en el Estadio De Kuip de Rotterdam con una actuación magnífica de su arquero Luca Zidane, quien atajó con una máscara especial después de sufrir una fractura de mandíbula y mentón con el Granada, de la segunda división de España. Vale recordar que el ganador será el contrincante de Argentina el martes 16 de junio por la primera fecha del Mundial 2026.

La primera parte en la cancha de Feyenoord se destacó por la supremacía de La Naranja Mecánica, que transformó a Zidane en la figura del cuadro visitante. El hijo de Zinedine nació en Francia, pero completó los trámites de nacionalización en esta última temporada para ser considerado en el combinado argelino. Se quedó con la titularidad a partir de la Copa Africana de Naciones y este miércoles alcanzó su sexta valla invicta en sus últimos siete duelos.

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El joven de 28 años se destacó por su seguridad bajo los palos y la etapa inicial estuvo marcada por dos tapadas suyas a Cody Gakpo y Tijjani Reijnders. La fortuna también estuvo de su lado porque el palo le negó el gol a Donyell Malen y Reijnders marcó el gol a los 10', pero la acción fue invalidada por un correcto offside de Crysencio Summerville, extremo que descendió en Inglaterra con West Ham.

El dominio de Países Bajos expuso una clara debilidad en los laterales de Argelia, en especial con Rayan Aït-Nouri, quien nunca pudo imponerse en los duelos inviduales con el propio Summerville. De hecho, otra de las jugadas de peligro para el anfitrión ocurrió con un desborde del atacante seguido de un centro bajo que falló Malen de frente al arco.

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Países Bajos se despidió de su público en este amistoso (Crédito: MAURICE VAN STEEN / ANP / AFP) / Netherlands OUT

La tímida respuesta de Nabil Bentaleb con un disparo a las manos del arquero Bart Verbruggen configuró el único acercamiento de la visita a los 27′ y, luego del entretiempo, Luca Zidane potenció su rendimiento con otra volada espectacular para despejar un tiro cruzado a distancia de Justin Kluivert, uno de los cambios introducidos por Ronald Koeman para la segunda parte. La producción del guardameta se completó con otra atajada sin dar rebote generada por un intento de Memphis Depay a los 83′ de juego.

Este excelente rendimiento fue vital para explicar el marcador final porque Argelia aprovechó una desatención defensiva de su rival para marcar un golazo a los 85 minutos. Anis Hadj Moussa recibió la pelota muy solo en el carril derecho, lo encaró a Jorrel Hato, enganchó para adentro sobre el vértice del área y encajó un zurdazo esquinado para provocar el alarido de los hinchas argelinos, quienes se hicieron sentir durante todo el compromiso a pesar de ser visitantes.

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Fue el primer amistoso de esta ventana para el vencedor antes de su retorno a la Copa del Mundo tras 12 años de ausencia. El segundo será el próximo miércoles con Bolivia en Kansas, donde tendrá su bunker durante la cita mundialista. Curiosamente, la Argentina estará a menos de 100 kilómetros: llevará a cabo su actividad en el complejo perteneciente al Sporting Kansas City de la MLS.

Estos son los 11 que alineó Argelia para enfrentar a Países Bajos (Crédito: Reuters/Piroschka Van De Wouw)

En contraposición, Austria y Jordania, los otros rivales del Grupo J, tendrán su concentración en California y Portland, respectivamente.

De hecho, el elenco jordano seguirá con las pruebas en los próximos días en la antesala a su estreno en las Copas del Mundo. Luego de caer 4-1 contra Suiza a fines de mayo, el plantel de Jamal Sellami enfrentará este domingo a partir de las 20 a Colombia en San Diego.

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Lo mismo sucederá con el campeón del mundo. La selección argentina tiene dos amistosos por delante con vistas a la defensa de la corona: este sábado a las 21 chocará con Honduras en el Kyle Field de Texas y el martes 9 se medirá a Islandia en el Jordan-Hare Stadium de Alabama.

Por otro lado, Países Bajos iniciará su viaje con dirección al bunker en Kansas City y tendrá un último ensayo el próximo lunes ante Uzbekistán antes de su debut con Japón en el Grupo F, zona también compartida por Suecia y Túnez.

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Los 27 convocados de Argelia al Mundial 2026

La lista oficial de jugadores convocados para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Arqueros: Luca Zidane (Granada), Oussama Benbot (USM Alger), Melvin Mastil (Stade Nyonnais) y Abdelatif Ramdane (MC Alger)

Defensas: Rafik Belghali (Hellas Verona), Samir Chergui (Paris FC), Rayan Ait-Nouri (Manchester City), Jaouen Hadjam (Young Boys), Aissa Mandi (Lille), Ramy Bensebaini (Borussia Dortmund), Zineddine Belaid (JS Kabylie), Achref Abada (USM Alger) y Mohamed Amine Tougai (Espérance de Tunis)

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Volantes: Nabil Bentaleb (Lille), Hicham Boudaoui (Nice), Houssem Aouar (Al Ittihad), Farès Chaibi (Eintracht Frankfurt), Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen). Yacine Titraoui (Sporting Charleroi) y Ramiz Zerrouki (Twente)

Delanteros: Mohamed Amine Amoura (VfL Wolfsburg), Nadhir Benbouali (Gyori ETO), Adil Boulbina (Al Duhail) Farès Ghedjemis (Frosinone), Amine Gouiri (Olympique de Marsella), Anis Hadj Moussa (Feyenoord) y Riyad Mahrez (Al Ahli)

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*Un futbolista deberá quedarse afuera porque se permiten 26 citados

El fixture del Grupo J del Mundial 2026

Fecha 1

Martes 16 de junio

22 - Argentina vs. Argelia, Estadio Kansas

Miércoles 17 de junio

1AM - Austria vs. Jordania, Estadio Bahía de San Francisco

Fecha 2

Lunes 22 de junio

14 - Argentina vs. Austria, Estadio Dallas

Martes 23 de junio

0 - Jordania vs. Argelia, Estadio Bahía de San Francisco

Fecha 3

Sábado 27 de junio

23 - Jordania vs. Argentina, Estadio Dallas

23 - Argelia vs. Austria, Estadio Kansas

*Todos los horarios corresponden a la Argentina