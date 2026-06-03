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“Hay dos truchas”: el filoso debate entre Toti Pasman y un histórico de Uruguay por la cantidad de estrellas de la Celeste

El periodista argentino y Jorge Fucile se lanzaron dardos por la cantidad de títulos del seleccionado rioplatense, que pone en el mismo plano los dos Mundiales con las dos medallas olímpicas de 1924 y 1928

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El exfutbolista de la selección de Uruguay y el periodista argentino se lanzaron chicanas por la cantidad de títulos de la Celeste a nivel mundial

Un divertido ida y vuelta se dio entre un histórico de Uruguay como el ex mediocampista Jorge Fucile y el periodista Juan Carlos Toti Pasman. La razón: la cantidad de estrellas que tiene la Celeste. “Sabés que tenés que borrar dos, hay dos que son truchas”, le lanzó el dardo el conductor argentino.

El cruce se produjo este miércoles al cierre de una entrevista que el exlateral de la selección uruguaya concedió en vivo a DSports, con Pasman y su equipo como interlocutores. Cuando el móvil llegaba a su fin, Fucile tomó el escudo de la Celeste de su indumentaria y lo mostró a cámara con un mensaje directo: “¡Ey, mirá: cuatro estrellas, cuando lleguen a las cuatro estrellas, hablamos!”. El aguijón tiene que ver con que, en Qatar 2022, la Albiceleste cosechó su tercer título mundialista.

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La provocación apuntaba a las dos Copas del Mundo que Uruguay ganó —en 1930 y 1950—, más las dos medallas de oro olímpicas de 1924 y 1928, que la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) representa con estrellas en su escudo. Pasman no aceptó el argumento sin respuesta: “Sabés que tenés que borrar dos, hay dos que son truchas”, en referencia a que los títulos olímpicos no son equiparables, a criterio de la FIFA, a un campeonato mundial.

El intercambio cerró entre risas. “Los amo, suerte, nos vemos en Disney“, se despidió Fucile, en alusión a la sede del Mundial 2026 en Estados Unidos.

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El cruce fue el colofón de una entrevista en la que el exdefensor también abordó la ausencia de Luis Suárez en la lista de 26 convocados por Marcelo Bielsa para el torneo. “A Luis dámelo siempre en la cancha, para mí Luis tenía que estar en el Mundial hoy. Es la realidad”, afirmó Fucile. “Como esté, no me importa, damelo como esté, para 30, 15, 20 minutos. Es un jugador decisivo que te puede hacer un gol en cualquier momento”, agregó el excompañero del delantero en la selección.

Fucile también cuestionó la baja de Nahitan Nández, otro de los ausentes en la nómina final. “Nahitan estuvo en todas las Eliminatorias, son cosas que, yo, en lo personal, no lo entiendo”, señaló. Y aportó un dato concreto: “¿Cuántos partidos hay en Eliminatorias, 18 partidos? De los 18, creo que jugó 14 y en los 14 fue titular”.

Fucile, ex Porto, Santos de Brasil, y Liverpool, Nacional y Juventud de las Piedras en Uruguay, jugó dos Mundiales en la Celeste y fue parte de la gesta del cuarto puesto en Sudáfrica 2010. Su trayectoria le otorgó el peso a su palabra.

El lunes, tras la publicación de la lista, Bielsa explicó las razones de las ausencias de Nández y Suárez. “Los motivos de la ausencia de Nández son deportivos, no hay ningún otro motivo que tenga que ver con algo que no sea deportivo. Nández nunca tuvo conmigo diferencias, discusiones o enfrentamientos que me tuvieran que haber obligado a mí a considerar algo fuera de lo deportivo. Yo no tengo ningún motivo extradeportivo para tomar una decisión de convocar o no convocar, le diría que a ningún jugador. En el caso específico de Nández, entiendo el asombro porque Nández fue un jugador que jugó con regularidad y fue convocado con regularidad”, remarcó sobre el lateral-volante.

“Nández juega por todo el sector derecho, tanto en la selección como en su club. En la selección ha jugado de lateral, algunas veces, pocas, como volante. En su club ha jugado por toda la banda: lateral, volante y extremo. En la posición de lateral derecho elegí a Guillermo Varela, Federico Valverde, Ronald Araujo. Para la posición de volante elegí a Rodrigo Bentancur, Valverde y Nicolás De La Cruz. Para la posición de extremo elegí a Valverde, Facundo Pellistri y Agustín Canobbio”, argumentó sobre su decisión.

Sobre el Pistolero, compañero de Messi en el Inter Miami, resaltó: “Estaba dispuesto a aportar con su regreso a la selección, cosa que entendí como un pronunciamiento valioso y sincero. En su momento, dijo públicamente que propiciaba el desarrollo de algunos jugadores jóvenes que eran alternativa en su posición. Desde ahí, Darwin Núñez, Federico Viñas y Rodrigo Aguirre fueron los que asumieron más la posición de centroatacante”.

En las últimas horas, Uruguay vivió un momento de zozobra por la lesión muscular de Georgian De Arrascaeta. Sin embargo, Bielsa optó por mantenerlo en la lista, aunque se espera que recién esté disponible para un hipotético cruce de 16avos de final.

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