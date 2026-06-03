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Jimena Barón habló sobre Natalie Pérez en Es mi sueño en medio de versiones de malestar: “Ella es muy sensible”

La jurado, que se integró al ciclo de Guido Kaczka, sostuvo que la conoce de trabajos previos y destacó el gesto que la tuvo antes de que la reemplace

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La jurado sostuvo que la conoce desde trabajos previos y reconoció que el clima del ciclo se alteró (Video: Ya fue todo/ Jotax Digital)

La reciente polémica en el jurado de Es mi sueño de El Trece tuvo como protagonista a Natalie Pérez, quien reemplazó a Jimena Barón durante sus vacaciones. Los rumores y acusaciones en redes sociales alteraron el clima del programa y la propia dinámica entre las figuras.

Jimena no tardó en reaccionar una vez de regreso. Al ser consultada por Ya fue todo (Jotax Digital), confesó: “Me gusta que haya lío cuando no estoy”, aunque enseguida aclaró que antes de ausentarse dejó un “veredicto bueno” sobre su colega a la producción.

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La controversia se disparó cuando un participante acusó a Pérez de comentarios fuera de lugar. Además, circularon versiones sobre una supuesta actitud de “estrella” durante su reemplazo. Jimena recordó su experiencia compartida con la actriz en Esperanza mía. “Ella es una persona divina, muy buena compañera. Igual, ahora voy a averiguar todo lo que pasó”, lanzó, con humor.

jimena barón
“Ella estaba nerviosa por el reemplazo", contó Jimena Barón sobre Natalie Pérez (Es mi sueño, Eltrece)

El escándalo impactó en la relación entre ambas, pero Barón aseguró que se comunicó con Pérez apenas vio el revuelo en redes: “Ella estaba nerviosa por el reemplazo, yo le tiré la mejor onda pero cuando vi lo que pasó le escribí y nos mandamos algunos mensajes”.

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La cantante reflexionó sobre la sensibilidad de su colega: “Me parece que ella es muy sensible y no le divierte las chicanas que se arman en este tipo de programas”, analizó.

La situación se originó durante la ausencia de Barón, cuando Natalie Pérez aceptó integrarse al jurado de Es mi sueño. Tras la difusión de rumores y críticas, Pérez expresó ante las cámaras de Intrusos (América TV) su sorpresa y malestar por las acusaciones, dejando ver la carga emocional que supuso el episodio.

jimena barón natalie pérez
“Me parece que ella es muy sensible y no le divierte las chicanas que se arman en este tipo de programas”, señaló Jimena (Es mi sueño)

En medio de las grabaciones, Natalie Pérez afirmó: “Me encanta este programa, es tremendo lo que pasa. Es espectacular, muy divertido y emocionante lo que pasa acá”. Su reacción fue inmediata al enterarse de los comentarios negativos: “¿En serio dijeron eso? Justo ahora estoy yendo a terapia y es algo que me dice mi psicóloga todo el tiempo: que tengo que agrandarme un poco más. Me vendría bárbaro, Juan, ser un poco agrandada, voy a seguir tu consejo”.

La artista reivindicó su trayectoria: “Si me agrando tengo con qué, trabajo desde que tengo 9 años. Me encantaría creérmela. Hace 30 años que trabajo en el medio con mérito propio”.

A pesar de las críticas, Pérez aseguró: “Yo amo a mis compañeros, nos cagamos de risa. No entiendo nada de lo que me están diciendo”. El impacto la llevó al borde de las lágrimas: “La verdad, todo lo contrario… me voy a poner a llorar”.

Primer plano de Natalie Pérez con un gorro oscuro y bufanda de leopardo, llorando y secándose una lágrima del ojo derecho con el dedo
Natalie Pérez rompió en llanto cuando le preguntaron por las versiones de malestar en Es mi sueño (Intrusos, América)

En uno de los momentos más emotivos, Pérez reconoció: “Hoy vine a trabajar con la gente de acá y todos me trataron tan bien que pensé que era porque vengo a trabajar tranquila, sin molestar a nadie y para pasarla bien”.

La artista cerró su defensa con una reflexión sobre el ambiente mediático. “A la gente le encanta hablar. Yo estoy tranquila con lo que soy, con lo que hago y cómo me entrego a mi trabajo desde que tengo uso de razón. Sentir que uno está haciendo algo malo, que se cree uno que no es, es algo feo”, aseguró Natalie.

El conflicto en el jurado de Es mi sueño surgió cuando, durante la suplencia de Jimena Barón, diversas versiones acusaron a Natalie Pérez de actitudes poco profesionales. Mientras la producción y sus compañeros manifestaron apoyo, la exposición pública generó incomodidad y tristeza en la artista, quien defendió su integridad y su historia laboral ante las cámaras y su entorno de trabajo.

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