En paralelo a este proceso, las autoras del trabajo fueron en varias oportunidades al Archivo General de la Nación para intentar acceder a los originales de los decretos –tanto los dictados en períodos militares como en democracia– que no habían sido desclasificados por la ex presidenta Kirchner. Así, pudieron ver los catalogados como “reservados”, aunque no a lo que tenían un grado mayor de clasificación, rotulados como “secretos”.