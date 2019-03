Entre ellos, el ex gobernador bonaerense de la izquierda peronista Oscar Bidegain; del ex presidente y delegado de Juan Domingo Perón, Héctor José Cámpora; del ex gobernador peronista de Santa Cruz Jorge Cepernic; del ex secretario de Derechos Humanos durante el kirchnerismo, Eduardo Luis Duhalde; de los dirigentes gremiales Casildo Herreras, Diego Sebastián Ibáñez y Lorenzo Miguel; del ex presidente interino que reemplazó brevemente a Cámpora, Raúl Lastiri; de su suegro e ideólogo de la Triple A, López Rega; del ex presidente Carlos Saúl Menem; del ex vicepresidente y gobernador bonaerense Carlos Ruckauf; del ex procurador de Cristina Kirchner, recientemente fallecido, Esteban Righi; y de los ex ministros de la tercera presidencia de Perón Jorge Alberto Taiana, de Educación, y José Ber Gelbard, de Economía, entre muchos otros.