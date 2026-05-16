Ignacio Torres afirmó que el PRO busca construir una alternativa para 2027, pero advirtió por las “vanidades”

“Vamos a trabajar en una alternativa de poder", definió Torres

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, admitió que los gobernadores del PRO trabajan para construir una alternativa política de cara a 2027, pero esquivó toda definición personal sobre una eventual candidatura presidencial.

“Los gobernadores vamos a tener una opción, no tengas duda de eso”, sostuvo el mandatario provincial en el programa “Dicen que dicen”, que conduce la periodista Lorena Maciel en Radio Con Vos.

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El mandatario chubutense sostuvo que existe la responsabilidad de “conformar un espacio republicano y federal” que ofrezca una salida a lo que describió como “la Argentina pendular”, donde la disputa se reduce a “Milei o el abismo”. Pero cuando se le preguntó directamente si le interesa ser candidato presidencial, recurrió a la cautela.

“Vamos a trabajar en el armado de un espacio republicano y federal, una alternativa de poder. Después veremos la discusión de quien encabeza o no”, expresó.

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El gobernador se refirió a la situación interna del PRO, su partido, al que describió como un espacio fragmentado a la espera de señales externas -incluso del Mundial de fútbol, según bromeó- para tomar definiciones. Pero reconoció que su apuesta por Provincias Unidas, la coalición de gobernadores que impulsó, no tuvo buenos resultados en los comicios de 2025 porque la elección se disputó en clave de apoyo o rechazo a Javier Milei. Aun así, defendió ese proyecto por su agenda para construir federalismo: “La coherencia con el tiempo te termina dando la razón”.

Mauricio Macri, en el centro Gala Convenciones de Resistencia

Torres también se refirió al relanzamiento de Mauricio Macri como dirigente y rechazó la idea de que el expresidente simplemente “trasladó” sus votos a Milei. “Hubo un acompañamiento que le dio mucho músculo”, concedió, pero aclaró que el electorado tiene criterio propio. Ahora bien, reconoció que el PRO le dio a Milei “más que votos, gobernabilidad”, sobre todo en los primeros tiempos de gestión, aunque las “vanidades, egos y mezquindades” generaron diferencias.

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“El PRO tiene que construir y no puede ser un espacio sumiso. Hay que ser protagonistas”, insistió.

Sobre el futuro del PRO, Torres consideró que un partido sin aspiración de poder “está destinado a desaparecer” y llamó a darles protagonismo a los dirigentes jóvenes en todo el país, ante cualquier intento de coartarles la posibilidad de competir. Sin embargo, admitió roces internos, como el episodio del manifiesto de la Fundación Pensar, el think tank partidario, por haber sido publicado sin consultar a los gobernadores del PRO: Torres, Rogelio Frigerio y Jorge Macri.

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“Los gobernadores estamos muy abocados a la gestión. Escucho que se habla mucho de candidaturas, pero es muy de microclima. Hay que abrir la ventana y escuchar a la gente. Después habrá tiempo para hablar de eso”, remarcó.

Los mandatarios ejecutivos del PRO: Jorge Macri (CABA), Nacho Torres (Chubut) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos)

El caso Adorni y el costo político de los escándalos

Torres fue más cauto al hablar del escándalo por enriquecimiento ilícito que rodea al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, pero sus palabras trazaron una advertencia clara para el Gobierno. Si bien planteó que el fondo lo “tiene que resolver la Justicia”, advirtió por la “sensación de frustración” que generó el incidente en la base electoral oficialista.

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“Pero es un golpe anímico para la población, que está haciendo un esfuerzo muy grande. Hay que ser muy cuidadoso con estas cosas en un momento de recesión”, consideró el mandatario de Chubut.

Torres también relativizó la postura de Patricia Bullrich, quien sugirió que Adorni debe demostrar su inocencia en la justicia, y la enmarcó en la lógica pragmática que caracteriza a la exministra. Y ejemplificó que, en su propia gestión como gobernador, tuvo casos en los que desvinculó a un funcionario en 24 horas ante un hecho reprochable, y otros en los que decidió sostenerlo frente a “una operación mediática”.

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“No siempre hay que tomar decisiones en base al costo o el oportunismo político de la coyuntura”, concluyó.