El Gobierno relativiza las apariciones de Mauricio Macri y mantiene abierta la posibilidad de acuerdos electorales con sectores del PRO

Javier Milei y Mauricio Macri se dan la mano el día de la asunción del libertario, (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pese a la tensión acumulada por las críticas que Mauricio Macri instrumentó contra el gobierno de Javier Milei, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, no descarta trazar acuerdos electorales con ciertos sectores del PRO de cara a los comicios de 2027. En tanto, desde el Ejecutivo consideran indispensable que los amarillos respalden el rumbo del programa económico y la agenda política libertaria.

El escenario se despliega en medio de una suerte de revival que se busca gestar desde el PRO a raíz del deterioro que viene sufriendo la imagen de La Libertad Avanza en los últimos meses. Con ese contexto, el PRO bonaerense reunió este viernes a cerca de 700 dirigentes que se congregaron en un acto partidario, el cual fue cerrado por el expresidente con un discurso que buscó marcar perfil propio frente al oficialismo.

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“Es el silencio el que perjudica el cambio y si el PRO calla, lo que logramos es que el populismo avance un paso. Pero el populismo nunca vuelve solo. Vuelve solo porque cuando hay un error interno se quiere tapar”, advirtió. La sala lo vitoreó con cánticos de “Mauricio Presidente”, mientras varios dirigentes expresaron públicamente su expectativa de que el expresidente compita para suceder a Milei.

Las palabras de Macri en Vicente López no fueron aisladas. Llegaron después de que el PRO publicara en sus redes sociales un documento crítico que sorprendió incluso a referentes del propio partido, y que en la Casa Rosada le atribuyeron en exclusiva al expresidente. En el Gobierno creen que no hay margen para una candidatura presidencial del líder PRO. “Está haciendo paritarias para bajemos el pie del acelerador y no compitamos en la Ciudad”, afirma una fuente inobjetable del oficialismo.

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El vínculo personal entre ambos atraviesa su peor momento desde el inicio de la gestión. Desde la salida de Guillermo Francos, quien ofició de puente entre las partes, la relación no encontró canal de recomposición. Durante la cena de la Fundación Libertad, a fines de abril, Milei y Macri evitaron saludarse.

El exmandatario considera que los hermanos presidenciales desestimaron sus consejos y que no tuvieron buenas actitudes en relación a las ayudas circunstanciales que le brindó su espacio, sobre todo en la Cámara de Diputados. Del otro siempre se mostraron reticentes a incorporar al PRO al esquema de decisiones del Gobierno, configurando uno de los pocos consensos entre el karinismo y el sector de Santiago Caputo desde el inicio de la gestión.

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Pese a ese clima, la estrategia electoral de La Libertad Avanza (LLA) diferencia entre la conducción nacional del PRO y los dirigentes amarillos que supieron construir acuerdos en 2025. En esa lista aparecen el titular del bloque en Diputados, Cristian Ritondo; el ministro del Interior, Diego Santilli; el senador bonaerense Guillermo Montenegro; y el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio. Con estos actores, el oficialismo mantiene canales abiertos y confía en que Santilli puede contener a los intendentes del PRO bonaerense para sumarlos a una eventual alianza. El exministro se perfila, además, como candidato para disputarle la provincia de Buenos Aires a Axel Kicillof tras el agónico triunfo libertario de octubre.

La experiencia de 2025 dejó, no obstante, una advertencia. Varios intendentes del PRO rompieron el entendimiento durante las elecciones de medio término: Javier Martínez (Pergamino), Diego Reyes (Puan), María José Gentile (Nueve de Julio) y Pablo Petrecca (Junín), hoy senador bonaerense. Para evitar nuevas fugas de votos, desde LLA aspiran a implementar “un sistema de castigo” que discipline a los socios que no respeten los acuerdos distritales, según adelantó Infobae.

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El mapa de alianzas tiene geografías bien diferenciadas. En la Ciudad de Buenos Aires, Karina Milei aspira a que LLA compita con candidato propio, sin acuerdo con el PRO que conduce Jorge Macri, quien ya anticipó su voluntad de buscar la reelección. “No hay chances de que en Ciudad haya un acuerdo con Jorge Macri. Al menos no se considera hoy”, afirma una fuente inobjetable de La Libertad Avanza en la Ciudad.

Patricia Bullrich y Pilar Ramírez

Aunque el candidato violeta no está confirmado, la senadora Patricia Bullrich empezó a mover fichas con anticipación. La semana pasada participó de una actividad partidaria en Villa Lugano junto a la armadora karinista, Pilar Ramírez, para mostrar “músculo político” en otras zonas de la Ciudad. El tándem se volvió a repetir ayer, lo que muestra que pese a las tensiones, el entorno de la hermana presidencial prefiere tener a la exministra en ese rol de precandidata desplegando la marca libertaria.

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La lectura de que La Libertad Avanza se encamina a una candidatura en solitario en la Ciudad no es compartida por todos. “Hace seis meses, cuando la imagen del Presidente estaba intacta, no lo dudaba. Ahora me permito decir que me quedo pendiente a las encuestas que haya a fin de año, porque para mí existe chance de armar algo coalicional”, afirma una fuente partidaria en estricto off. En el campamento de Bullrich marcaban semanas atrás que no había que cerrarse a competir por la Jefatura de Gobierno si es que eso ponía en riesgo los acuerdos políticos que garantizaran la reelección del Presidente.

En Entre Ríos, la sintonía con Frigerio habilita un escenario de acuerdo similar al de 2025, cuando el gobernador fue de los primeros en sumarse a la mesa electoral que comanda Karina Milei junto a Eduardo “Lule” Menem y Santilli. La situación es distinta en Chubut, donde el gobernador Ignacio Torres no ocultó en 2025 su rechazo a ir en alianza con LLA. El Gobierno cree que están dadas las condiciones para competir solos y ganarle a ese oficialismo.

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La interna del PRO agrega otra capa de complejidad al cuadro. Ritondo explicitó su enojo en televisión por no haber obtenido la presidencia de la bicameral de Inteligencia —que recayó en el karinista Sebastián Pareja—, pese a que emisarios de la Casa Rosada se lo habrían prometido. En Olivos, el diputado se despachó contra Kicillof ante la plana mayor del partido. El secretario general del PRO, Fernando de Andreis, mano derecha de Macri, fue categórico en el acto: “Nuestra lealtad no es con un gobierno. Nuestra lealtad es con nuestros valores, con nuestras ideas”. Y volvió a fulminar cualquier acercamiento a Bullrich: “Lo mejor que puede hacer Patricia Bullrich por el país es dejar de pasar de un partido al otro”.

Antes de viajar al Mundial, Macri continuará su gira nacional con una parada en Mendoza, tras las actividades que ya lo llevaron a Chaco y Corrientes. En Olivos negó segundas intenciones: “Que vuelva el amor y la convivencia. El PRO tiene que estar presente. No hay futuro en este país sin futuro en la provincia de Buenos Aires”. Las versiones sobre una eventual candidatura presidencial siguen circulando, alimentadas por el propio expresidente, mientras el oficialismo libertario avanza con asambleas partidarias en los 135 municipios bonaerenses.

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