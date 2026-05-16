Tras otra semana de tensión, el kirchnerismo insiste con que la interna se resuelve si Kicillof se reúne con CFK

Axel Kicillof y Cristina Kirchner

La interna del peronismo con epicentro en la provincia de Buenos Aires entró nuevamente en una fase de aceleración propia de una falta de conducción definida. Al acto del PJ que encabezó Kicillof el jueves, donde se le reclamó que se pronuncie por la libertad de la expresidenta Cristina Kirchner, llegó la respuesta de La Cámpora y la contrapropuesta del gobernador un día después. Kicillof intenta avanzar en su construcción federal hacia el año que viene. En ese devenir, en algunos discursos hace referencia a Cristina Kirchner, pero quienes lo rodean ya lo ungen como candidato presidencial, mientras que el cristinismo llegó a proclamar que la candidata debe ser CFK y por eso hay que liberarla. Además, para La Cámpora, la cuestión se solucionaría si el mandatario bonaerense asistiera a San José 1111

“Si el gobernador prefiere sacarse una foto con (Héctor) Daer o con (Emilio) Monzó y no hablar con ella, perderá”. La frase, categórica, fue de un alto dirigente de La Cámpora un día después de que a Kicillof le pidieran que hable de la situación de la expresidenta y reclame su libertad. Fue en el lanzamiento de un curso de formación política del PJ bonaerense que el gobernador preside. En ese momento, Kicillof omitió el pedido. Al cierre de su discurso dijo “Viva Cristina”. Como ya se relató, buena parte del auditorio coreó “Axel presidente”. Rápidamente, las imágenes y la discusión dirigencial y militante empezaron a expandirse.

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Seguridad retira del teatro Coliseo a quienes portaban la bandera de Cristina Libre (video: Macarena Ramírez)

Ante la consulta de este medio, el mismo dirigente con autoridad en el rumbo de la organización K se explayó: “Esto se soluciona si el gobernador le reconoce a Cristina lo que vale. Cualquier peronista que quiera ser candidata o candidato del peronismo. Debería ir a hablar con ella. Si quiere mínimamente que le vaya bien. Si no, está condenado a fracasar”. También caracterizan que es “de garca”, no acercarse a CFK.

Ponen como ejemplo la reunión que tiempo atrás mantuvieron el diputado nacional Miguel Ángel Pichetto y Cristina Kirchner. El rionegrino subió al primer piso de San José 1111 y desde ese momento empezó a sumar fotos con distintos dirigentes del peronismo, como los intendentes Julio Alak (La Plata) o Mariel Fernández (Moreno). Desde ese encuentro con la expresidenta, el excompañero de fórmula de Mauricio Macri en 2019, empezó a decir que el peronismo tiene que imitar el amplio armado de Lula Da Silva para derrotar a Jair Bolsonaro en Brasil.

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Pichetto con la intendenta de Moreno, Mariel Fernández

En el universo cristinista siguen planteando que el exministro de Economía tuvo la chance de ser candidato a la gobernación gracias a Cristina Kirchner y que la mayoría de los intendentes que hoy acompañan al mandatario poco querían saber en 2019 con que sea quien dispute la gobernación bonaerense por el peronismo. De hecho, el senador bonaerense, Emmanuel González Santalla, posteó tras el episodio en el teatro que “Cristina está en cana por ir al frente por los argentinos”. “Porque se la aguanta de verdad, sin pauta ni periodistas que la defiendan, sin aparatos ni patovicas. Se le murió Néstor y siguió peleando contra todos los garcas de este país para defender a los jubilados, a los laburantes, a los pibes y las pibas. ¿Ustedes quiénes se creen que son? A ver si de verdad se creyeron que llegaron en un auto a donde llegaron", agregó. El auto al que refiere es el Renault Clio del hoy ministro de Gobierno, Carlos Bianco, con el que Kicillof recorrió buena parte del territorio bonaerense en la campaña del 2019.

“Todos (intendentes, legisladores, gobernador) llegamos a upa de los votos de ella y ahora que Magnetto la metió presa, ustedes se vienen a hacer los líderes fatales”. Santalla es un legislador de peso en el universo K. Con despliegue en el distrito de Avellaneda y la Tercera sección electoral, se mueve alrededor de Máximo Kirchner.

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Máximo Kirchner junto al senador provincial Emmanuel González Santalla

En el entorno de Kicillof consideraron que “La Cámpora está desesperada”, después de lo que sucedió en el teatro platense. “Nosotros no mandamos a nadie a hacer nada”, contestó un jefe camporista. Un dirigente de trato diario con el gobernador relativizó la situación: “Que sigan haciendo esto, nos hacen un favor, pero terminan perjudicando a Cristina”.

En el medio están quienes ya postularon a Kicillof como candidato presidencial, pese a que el gobernador repite que no es año de candidaturas. “No es un año ni de campaña ni de candidatura para nosotros. Además, tenemos una responsabilidad muy grande, muy particular: gobernar la provincia de Buenos Aires”, dijo Kicillof el jueves.

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Sin embargo, el viernes, la vicegobernadora, Verónica Magario; la ministra de Mujeres bonaerense, Estela Díaz; y el intendente de Ensenada, Mario Secco, no tuvieron rodeos en describir al gobernador como su candidato presidencial. Lo hicieron en el lanzamiento de Mujeres y Diversidades del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el espacio que comanda el mandatario. Kicillof estaba en el escenario.

Kicillof junto a mujeres y diversidades

Magario le dijo que todas las mujeres que estaban presentes iban a empezar ”una cruzada". “Pero queremos pedirte que esa cruzada sea para que vos seas el próximo presidente de los argentinos”. Fue al cierre de su discurso.

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En ese encuentro que se llevó adelante en Ensenada, Estela Díaz, sí pidió por la libertad “de Milagro Sala y Cristina”. También dijo que “están bien los carteles y las denuncias, pero el camino de fondo para transformar lo que está ocurriendo en la Argentina lo está encabezando Axel Kicillof”.

El final de la alocución del gobernador fue igual al del jueves cuando le pidieron por CFK: “Viva Perón, viva Evita, viva Néstor y viva Cristina”, dijo ante las mujeres y diversidades. Fue vitoreado.

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