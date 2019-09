A su turno, Andrés Knobel, de Tax Justice Network, puso el eje en la necesidad de "una verificación preventiva, no post" y se debería certificar que los datos aportados ante la IGJ coincidan con los de la AFIP, por ejemplo. Puso como ejemplo el caso del jubilado que figuraba como apoderado de la sociedad controlante de The Old Fund, la misteriosa firma que se quedó con la ex Ciccone, cuyo perfil financiero no coincidía con el de un comprador de una imprenta de papel moneda.