Si tienes un computador desde hace 10 años que no sirve, puedes revivirlo con estos trucos

Revivir un ordenador antiguo es posible mediante la combinación de actualizaciones de hardware y la instalación de sistemas operativos ligeros, evitando su reemplazo prematuro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un ordenador con más de diez años suele ser relegado al olvido por su lentitud, problemas de arranque o imposibilidad de ejecutar software moderno. Sin embargo, existen alternativas para revivir un computador antiguo sin que represente un gasto excesivo ni una tarea imposible.

La clave está en una combinación de ajustes de hardware y cambios de software que permiten renovar su funcionamiento y adaptarlo a nuevas necesidades.

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Aunque se debe tener en cuenta que no todos los problemas tienen solución. Fallos graves de hardware como una placa base quemada, un procesador dañado o componentes irreparables pueden justificar el reemplazo definitivo.

Cómo revivir un computador antiguo que no sirve

Las actualizaciones de hardware imprescindibles

Uno de los cambios más efectivos es reemplazar el disco duro mecánico (HDD) por una unidad de estado sólido (SSD). Esta mejora multiplica la velocidad de transferencia de datos y reduce drásticamente los tiempos de arranque del sistema operativo y las aplicaciones, incluso si el equipo solo soporta la interfaz SATA.

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El cambio de un disco duro mecánico por una unidad SSD aumenta significativamente la velocidad y reduce los tiempos de arranque en equipos de más de diez años. (Imagen ilustrativa Infobae)

Además, aumentar la memoria RAM ofrece un salto de rendimiento notable. Por ejemplo, duplicar la RAM de 4 a 8 gigabytes puede transformar radicalmente la experiencia de uso, permitiendo ejecutar varias tareas simultáneamente y utilizar programas que antes funcionaban con dificultad o ni siquiera cargaban.

En algunos casos, también se puede considerar la actualización del procesador (CPU) y la incorporación de una tarjeta gráfica dedicada (GPU). Aunque estos cambios requieren mayor investigación y, a veces, pueden no resultar tan rentables, ciertos equipos permiten montar procesadores más potentes o gráficas antiguas que mejoran el rendimiento gráfico y multimedia.

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La refrigeración es otro aspecto clave para prolongar la vida útil de un ordenador viejo. Cambiar la pasta térmica, limpiar el polvo acumulado y, si es necesario, instalar un ventilador nuevo ayuda a controlar la temperatura, evita apagados inesperados y reduce el ruido.

Cambiar el sistema operativo para un nuevo comienzo

En una computadora antigua, continuar con sistemas operativos recientes de Microsoft, como Windows 10 o Windows 11, suele generar problemas de lentitud extrema o directamente impide la instalación por restricciones de hardware. La mejor alternativa es instalar una distribución de GNU/Linux ligera, diseñada para funcionar con recursos limitados y hardware antiguo.

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Instalar una distribución ligera de GNU/Linux, como Linux Mint XFCE o Lubuntu, permite utilizar un ordenador antiguo con fluidez para tareas básicas como navegar o usar ofimática.

Opciones como Linux Mint (en su edición XFCE), Lubuntu, Peppermint OS o incluso Chrome OS Flex de Google son recomendadas para estos casos. Estas distribuciones permiten realizar tareas básicas como navegar por internet, usar herramientas ofimáticas o ver vídeos en YouTube con fluidez, incluso en equipos de más de diez años.

Un ordenador de más de 10 años puede volver a funcionar correctamente si se reemplaza el disco duro por una SSD, se aumenta la memoria RAM y se instala un sistema operativo ligero como Linux Mint o Lubuntu. Con estos cambios, tareas cotidianas como navegar, ver vídeos o trabajar con documentos se realizan de manera fluida y sin demoras, evitando la obsolescencia percibida y el gasto en un equipo nuevo.

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Nuevos usos para un PC antiguo: centro multimedia, nube privada o consola retro

Cuando un ordenador ya no resulta eficiente para el uso principal, puede transformarse en un dispositivo auxiliar con funciones específicas. Por ejemplo, es posible convertirlo en un centro multimedia doméstico utilizando aplicaciones como Plex o Jellyfin, que permiten almacenar y reproducir películas, series y música conectando el equipo a una televisión.

Un ordenador antiguo puede convertirse en un centro multimedia doméstico, servidor de almacenamiento local o consola de videojuegos retro con las herramientas adecuadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra posibilidad es utilizarlo como servidor doméstico o nube privada (NAS) con herramientas como OpenMediaVault o TrueNAS. De este modo, el viejo PC puede gestionar copias de seguridad automáticas de todos los dispositivos del hogar y centralizar el almacenamiento de archivos, todo ello bajo control local y sin depender de servicios externos.

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Para quienes prefieren los videojuegos clásicos, existen distribuciones como Batocera o Recalbox, que permiten transformar el ordenador en una consola retro. Estas soluciones se ejecutan desde un pendrive y no requieren configuraciones avanzadas, facilitando el acceso a títulos de décadas pasadas en cuestión de minutos.