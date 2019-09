Mis propios electores son un ejemplo. Votaron a favor del Brexit porque odian la inmigración. Cuando iba a hablarles del tema, la respuesta más común era "Oh, Margaret, es tan complicado! lo tienes que resolver para nosotros". La idea de definirlo en un referéndum es escandalosa. Y no lo digo como una política arrogante, pero es un tema muy complicado.

Creo que la gente no sabe del impacto. Es complicado, estamos hablando del futuro, así que no es "real". También es un asunto debatible, hay diferentes puntos de vista. Creo que los pro Brexit tienen mejores eslóganes. Es difícil para los Remain decir "quedémonos en esta organización realmente complicada que les quita un poco de poder pero en un mundo global les da más influencia". Es un argumento difícil. Mi mejor campaña es "no votaste por ser más pobre". Es una manera simple de expresar un argumento complicado.