El mensaje que dejó RM de BTS en la Casa Azul de Frida Kahlo

(X/@museofridakahlo)

BTS sigue dando de qué hablar en México, pues la casa museo de Frida Kahlo en Coyoacán agradeció la visita de RM, integrante del grupo.

Cabe señalar que Nam joon tiene una conexión muy marcada con el el arte en general, incluso ha escrito poesías para sus admiradores.

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En el libro de visitas de la Casa Azul de Frida Kahlo, RM no dudó en dejar evidencia de que había estado ahí.

El rapero expresó que había experimentado humildad ante el arte de la pintura mexicana, pues no entiende el fondo de todas sus historias, pero destaca el amor a la vida y a su legado, incluyendo a Diego Rivera.

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Mensaje de RM en la casa de Frida Kahlo

La mayor parte fue escrito en inglés, pero la última línea en español: “Viva la vida”

(X/@museofridakahlo)

Queridos Frida y Diego

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No entiendo todas sus historias, pero la vida vale tanto la pena vivirla y el amor es tan hermoso...

Me he vuelto más humilde

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Su legado seguirá brillando e inspirando a muchas generaciones

Viva la vida

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En cada país que visita, RM visita ciertos recintos culturales para conocer más sobre el sitio.

ARMY —fandom de BTS— se organizó para no compartir videos o fotos de los idol fuera del concierto, por lo que hoy 13 de mayo, surgieron algunos fans que sí fueron testigos de dicha visita en la alcaldía de Coyoacán.

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Esto fue lo que explicó el Museo de Frida Kahlo en su cuenta oficial:

(X/@museofridakahlo)

“Desde la #CasaAzul nos emociona que Frida y Diego sigan inspirando a artistas en todo el mundo. En esta ocasión, RM de @BTS_twt visitó este espacio de arte y creación, dejando en el libro de visitantes un mensaje emotivo:

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“La vida vale la pena vivirla y el amor es tan hermoso… Su legado seguirá brillando e inspirando a muchas generaciones.” Gracias por seguir acercando nuevas generaciones al universo de Frida y Diego. ¡Viva la vida!"

Qué lugares de CDMX visitó Nam joon

Casa Azul de Frida Kahlo

Bosque de Chapultepec

Espacio Escultórico en Ciudad Universitaria

Museo Anahuacalli